Signage Solutions 協同合作顯示器
互動式顯示器
這款互動式顯示器採用 Android 14 技術，擁有多達 50 個觸控點，將參與度及合作度提升至極致。增強防眩光、防反射兼防指紋玻璃最適合繁忙環境中的密集日常使用。
若您符合醫療裝置免稅的資格，此產品可提出申請。稅額會自上方顯示的價格扣除。請在購物籃中查看完整詳細資料。
Signage Solutions 協同合作顯示器
OPS 插槽讓您無需電線即可連接電腦
將全電力電腦或 Android 系統的 CRD 模組直接整合至飛利浦專業顯示器。OPS 插槽包含執行插入式解決方案需要的所有連接，包括電源供應器。
通過 EDLA 認證顯示器與 Android 14
改善使用者體驗和學生的參與度、安全、應用程式整合，以及服務的所有部分。直接受益於 Google 原生應用程式與服務，包括 Google Classroom、Docs 和 Slides，以及完美整合 Chromebook 和其他 Android 原生裝置，提供更簡單且更直覺的教學與學習。
與飛利浦 Wave 相連，提供遠端顯示管理與控制
您可以隨時隨地遠端管理和維護與飛利浦 Wave 相連的顯示器。這個不斷進化的雲端平台搭配簡化的安裝和設定程序，方便監控顯示器、升級韌體、管理主要內容需求並設定電源排程，確保掌握一切。為您節省時間與精力，還能減少環境衝擊。
內建的環境亮度感應器
內建的環境亮度感應器可根據四周的光線條件自動調整螢幕亮度，有助於節省電力。
直接從任何裝置投放
教師、學生或員工可以透過 AirPlay、Google Cast 和 Miracast，直接從裝置進行投放。
抗眩光、防反射強化玻璃 7 MOH
抗眩光、防反射、防指紋塗層，達 7 MoH 硬度。
藍光濾光片
藍光濾光片有助保護眼睛，避免眼睛疲勞。
無線簡報
飛利浦 ScreenShare (螢幕分享) 可讓教師、學生或員工輕鬆地從自己的裝置，透過瀏覽器或喜愛的應用程式，以無線方式分享螢幕畫面至飛利浦協同合作顯示器。
多點觸控技術提供 50 個觸控點
同時提供多達 50 個觸控點，創造難忘的互動體驗，讓您能夠進行揮灑自如、靈活敏捷的課程或腦力激盪會議。這款顯示器非常適合協同合作與共同創作應用，可讓您的觀眾與任何內容連結。透過橡皮擦功能、防止手掌觸碰和尖端尺寸辨識，提供更佳的使用便利性。
進階紅外線觸控與白板應用程式。
進階無縫紅外線觸控，搭配更小巧的極細鑲邊。嵌入式白板應用程式可讓您直接在顯示器上順暢進行協同合作和腦力激盪。
技術規格
-
畫面/顯示
- 螢幕對角尺寸 (公制)
-
165
cm
- 螢幕對角尺寸 (吋)
-
65
吋
- 長寬比
-
16:9
- 面板解析度
-
3840 x 2160
- 點距
-
0.372 x 0.372 公釐
- 最佳解析度
-
3840 x 2160 @ 60 Hz
- 亮度
-
400
cd/m²
- 顯示器色彩
-
10.7 億種
- 對比率 (一般)
-
1200:1
- 動態對比
-
500,000:1
- 反應時間 (一般)
-
8
ms
- 可視角度 (水平)
-
178
度
- 可視角度 (垂直)
-
178
度
- 畫面增強
-
-
3/2 - 2/2 影片清晰轉換功能
-
3D 梳型濾波器
-
動態補償防交錯
-
循序掃描
-
3D MA 防交錯
-
動態對比增強效果
- 面板技術
-
ADS
- 作業系統
-
Android 14
- 作業系統 UI 解析度
-
3840 x 2160 @ 60 Hz
-
連線能力
- 音訊輸出
-
-
3.5 公釐迷你插孔 (x1)
-
SPDIF 數位音訊輸出 (1x)
- 視訊輸入
-
-
HDMI 2.0 (x3)
-
USB 3.0 (x4)
-
USB-C (達 65W)
-
USB-C
- 音訊輸入
-
- 其他連接
-
- 視訊輸出
-
- 外部控制
-
-
RS232C (輸入/輸出) D-Sub9
-
Gb LAN x2
- 藍牙
-
5.2 BLE
-
便利
- 擺放位置
-
橫向 (18/7)
- 螢幕省電功能
-
畫素轉換，低亮度
- 鍵盤控制
-
可鎖定
- 遙控訊號
-
可鎖定
- 訊號迴路途徑
-
- 其他便利功能
-
- 連線控制
-
-
音效
- 內建喇叭
-
2 x 20 瓦
-
功率
- 主電源
-
100 ~ 240 VAC，50 ~ 60 Hz
- 耗電量 (一般)
-
115
W
- 待機消耗功率
-
<0.5W
- 省電功能
-
智慧型電源模式
- 能源標章等級
-
F
-
支援的螢幕解析度
- 電腦格式
-
- 視訊格式
-
-
480p，60Hz
-
720p，50、60Hz
-
1080i，50、60Hz
-
1080p，50、60Hz
-
2160p，50、60Hz
-
480i，60Hz
-
尺寸
- 設備寬度
-
1488
mm
- 設備高度
-
907.5
mm
- 設備深度
-
97.3
mm
- 設備寬度 (吋)
-
58.58
吋
- 機體高度 (吋)
-
35.7
吋
- 壁掛
-
600 X 400 公釐，M8
- 設備深度 (吋)
-
3.8
吋
- 邊框寬度
-
17.3 公釐 (T)；16.4 公釐 (R/L)；44.9 公釐 (B)
-
重量
- 產品含包裝 (公斤)
-
39
kg
- 產品含包裝 (磅)
-
86
lb
- 產品不含底座 (公斤)
-
28.44
kg
- 產品不含底座 (磅)
-
62.96
lb
-
作業環境條件
- 海拔高度
-
0 ~ 3000 公尺
- 溫度範圍 (操作)
-
0 ~ 40
°C
- MTBF
-
50,000
小時
- 溫度範圍 (儲存)
-
-20 ~ 60
°C
- 濕度範圍 (操作) [RH]
-
10 ~ 90% (無凝結)
- 濕度範圍 (儲存) [RH]
-
10 ~ 90% (無凝結)
-
多媒體應用程式
- USB 播放視訊
-
-
H.263
-
H.264
-
H.265
-
MPEG1/2
-
MPEG4
-
VP8
-
VP9
- USB 播放圖片
-
- USB 播放音訊
-
-
內建播放器
- CPU
-
4xA73 + 4xA53
- GPU
-
多核心 Mali-G52
- 記憶體
-
8GB
- 收納
-
128GB eMMc
- Wifi
-
2T/2R 2.4/5/6 GHz
-
配件
- 附配件
-
- 選購配件
-
具備 2 種顏色觸控筆的筆盤
-
其他
- 螢幕顯示語言
-
-
阿拉伯文
-
荷蘭文
-
丹麥文
-
英文
-
法文
-
芬蘭文
-
德文
-
義大利文
-
日文
-
挪威文
-
波蘭文
-
葡萄牙文
-
俄文
-
西班牙文
-
瑞典文
-
簡體中文
-
土耳其文
-
繁體中文
- 保固
-
5 年保固
- 符合法規
-
-
CE
-
FCC A 級
-
RoHS
-
CB
-
EAC
-
EMF
-
ETL
-
互動功能
- 多點觸控技術
-
0 間隙紅外線觸控
- 觸控點
-
同時有 50 個觸控點
- 隨插即用
-
符合 HID 標準
- 防護玻璃
-
- 內建麥克風
-
是
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