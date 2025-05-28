多點觸控技術提供 50 個觸控點

同時提供多達 50 個觸控點，創造難忘的互動體驗，讓您能夠進行揮灑自如、靈活敏捷的課程或腦力激盪會議。這款顯示器非常適合協同合作與共同創作應用，可讓您的觀眾與任何內容連結。透過橡皮擦功能、防止手掌觸碰和尖端尺寸辨識，提供更佳的使用便利性。