更聰明的連線能力
專為快節奏世界所設計的 MediaSuite，精選先進連線能力與靈活多元的組態設定。內建 Chromecast 功能讓串流快速簡單，而 Android™ 及 Google Play 商店更提供無限可能。 查看所有優點
若您符合醫療裝置免稅的資格，此產品可提出申請。稅額會自上方顯示的價格扣除。請在購物籃中查看完整詳細資料。
更聰明的連線能力
搭配內建 Chromecast 與 Netflix
- 65 吋 MediaSuite
- 採用 Android™
使用 AppControl 遠端安裝及管理應用程式
完全集中控制安裝在飛利浦專業顯示器上的應用程式。AppControl 可讓您在所選的顯示器或整個網路上安裝、刪除和管理應用程式，無論管理多少台大型顯示器，都能為訪客和客戶提供個人化的體驗。
使用 CMND & Check-in 建立自訂體驗
讓訪客感到賓至如歸。CMND & Check-in 可讓您使用姓名和所說語言等個人資訊，建立個人化的體驗。無論是為飯店房客加入接待巧思、簡化帳單處理程序，或是提供多個頻道套裝方案，都能輕鬆完成。
Android 更新提供最新功能
Android 系統的飛利浦專業顯示器操作快速、用途廣泛、瀏覽容易。顯示器已針對原生 Android 應用程式進行最佳化，您也可以直接在顯示器上安裝網路應用程式。自動更新功能可確保應用程式保持最新狀態。
內建 Chromecast™ 可讓您輕鬆分享內容
以最高 4K 解析度，立即安全地從智慧型裝置 (行動電話、筆記型電腦、平板電腦) 投放電影、簡報等內容。具有經濟效益的 Chromecast 不需要額外硬體，且安全性高，適合專業人士使用。使用者只要輕觸智慧型裝置上的 Chromecast 圖示，即可開始自數千個啟用投放功能的應用程式串流內容，讓智慧型裝置變身遙控器。
可自訂 UI 讓標誌和色彩擁有個人風格
飛利浦 MediaSuite 具備瀏覽方便的清晰使用者介面 (UI)，可自訂專屬品牌。輕鬆地在搜尋列新增個人標誌和色彩，以增加品牌能見度。
Google Assistant™ 提供更快速、更聰明的控制功能
選購啟用 Google Assistant™ 的遙控器 (22AV2025B/00)，即可控制語音，更快獲知答案。開啟 YouTube。調高音量。播放您最愛的歌曲，並取得您所需的所有資訊，例如天氣更新、待辦事項、甚至是語音翻譯，都能瞬間完成。有了 Google Assistant™，便能開創無限可能。
Google Play 商店存取應用程式與媒體
完整存取整個 Google Play 商店，讓您輕鬆地在飛利浦專業級顯示器上新增應用程式、遊戲、音樂、電影和更多內容。目錄中每天都有新的商業工具和額外的娛樂選項，確保您隨時能夠掌握最新的全球趨勢。
整合式 Netflix 搭配專屬遙控按鈕
整合式 Netflix 的存取功能讓您更輕鬆、更快速、更方便地從帳戶觀賞最新電影和節目。不需要任何外接播放機或衛星電視，有效降低營運成本，同時保持整齊時尚的外觀。遙控器上的 Netflix 專屬按鈕便於立即存取，使用更有效率。啟動 Netflix 有其條款與條件。
以 CMND & Control 操作、監控並維護
透過區域 LAN 連線執行您的顯示器網路。CMND & Control 可讓您執行各項重要功能，例如更新軟體與設定，以及監控顯示狀態。無論是要掌握一部或多部顯示器，CMND & Control 都能讓您輕鬆管理。
技術規格
-
畫面/顯示
- 螢幕對角尺寸 (吋)
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65
吋
- 螢幕對角尺寸 (公制)
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164
cm
- 顯示器
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4K Ultra HD LED
- 面板解析度
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3840x2160p
- 亮度
-
340
cd/m²
- 對比率 (一般)
-
1200:1
- 動態螢幕對比
-
500000:1
-
支援的螢幕解析度
- HDMI
-
高達 3840x2160p@60Hz
- USB、LAN
-
-
HEVC：高達 3840x2160@60Hz
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其他：高達 1920x1080p@60Hz
-
調諧器/接收/傳送
- IP 播放
-
-
Android TV
- 作業系統
-
Android TV™ 9 (Pie)
- 預先安裝的應用程式
-
-
Netflix*
-
YouTube
-
Google Play 商店*
-
Google Play 電影
-
Google Play 遊戲
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YouTube Music
- 記憶體容量 (快閃)
-
16GB*
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款客功能
- 飯店模式
-
-
開啟設定控制
-
音量限制
-
安裝功能表鎖定
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功能表鎖定
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搖桿控制鎖定
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監禁模式
- 電源控制
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- 您的品牌
-
-
可自訂主畫面
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可自訂歡迎應用程式
-
地點名稱 (Geonames ID)
-
CMND&Create
-
自訂儀表板 (HTML&APK)
- CMND&Control
-
-
離線頻道編輯器
-
離線設定編輯器
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透過 IP 進行遠端管理
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大型顯示器群組管理
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透過 USB 進行本機更新
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即時初始複製
- 控制器
-
- 互動式 DRM
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- 收益創造
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MyChoice
- 遙控器
-
- CMND&Check-In
-
-
訪客名稱
-
訪客語言
-
訊息
-
大型顯示器帳單
-
快速退房
- 分享
-
-
內建 Chromecast Ultra
-
安全分享
-
網路管理分享
- 便利
-
-
Google 助理*
-
Google 帳戶登入
-
天氣預報
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>40 種支援的功能表語言
-
關閉模式的時鐘
-
主題大型顯示器
-
鬧鈴喚醒
-
睡眠定時器
-
保健功能
- 控制器
-
- 便利
-
- 安全
-
-
多媒體
- 支援視訊播放
-
-
格式：H.264/MPEG4 AVC
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MPEG1
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MPEG2
-
MPEG4
-
WMV9/VC1
-
HEVC
-
容器：AVI、MKV
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VP9
- 支援音樂格式
-
-
MP3
-
AAC
-
WAV
-
WMA (v2 最高 v9.2)
-
WMA-PRO (v9 和 v10)
- 支援字幕格式
-
- 支援圖片格式
-
-
音訊
- 音效輸出功率
-
20 (2x10)
W
- 浴室喇叭輸出
-
1.5W 單聲道 8Ohm
- 喇叭
-
- 音效功能
-
-
DTS-HD
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相容 Dolby Atmos 杜比全景聲
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Dolby MS12D
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AC-4
-
DTS Studio Sound
-
功率
- 主電源
-
AC 110-240V，50-60Hz
- 環境溫度
-
0 °C 至 40 °C
- 耗電量 (一般)
-
99
W
- 省電功能
-
-
配件
- 內附
-
-
遙控器 22AV2005D
-
2 枚 AAA 電池
-
電源線
-
邊腳架
- 選購
-
-
語音 RC 22AV2025B/00
-
DOCSIS 纜線數據機 22AV1970A
-
設定 RC 22AV9574A/12
-
無線連線
- 無線區域網路
-
-
底部接頭
- HDMI2
-
HDMI 2.0 與 HDCP 2.2
- 乙太網路 (LAN)
-
RJ-45
- HDMI3
-
HDMI 2.0 與 HDCP 2.2
- USB2
-
USB 2.0
- 外部控制
-
RJ-48
- 浴室喇叭輸出
-
迷你插孔
-
側邊連接
- HDMI1
-
HDMI 2.0 與 HDCP 2.2
- 耳機輸出
-
迷你插孔
- USB1
-
USB 3.0
-
連線增強功能
- RJ48
-
-
IR-In/Out
-
Serial Xpress 介面
- EasyLink (HDMI CEC)
-
- HDMI
-
-
設計
- 顏色
-
黑色
-
尺寸
- 設備寬度
-
1446
mm
- 設備高度
-
837
mm
- 設備深度
-
76
mm
- 產品重量
-
17.6
kg
- 設備寬度 (含底座)
-
1446
mm
- 設備高度 (含底座)
-
867
mm
- 設備厚度 (含底座)
-
284
mm
- 產品重量 (+底座)
-
17.8
kg
- 壁掛架相容
-
- Netflix：啟用應用程式需要套用經核准的特定條款與條件。
- Google 助理的可用性視國家/地區和語言設定而定。若要使用 Google 助理，必須使用具備語音功能的選購遙控器。
- 可用功能將依據整合商選擇的配備而定。
- 飛利浦不保證應用程式之正常運作的可用性與持續性。
- 因為裝置預載的緣故，實際的可用記憶體可能更少
- 本大型顯示器僅有特定零件或元件含鉛，根據 RoHS 指令現有的免責條款，此類部分並無任何適用的技術替代方案。
- Android、Google Play 和 Chromecast 為 Google LLC 的商標
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