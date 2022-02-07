搜尋關鍵字

  • 脫穎而出 脫穎而出 脫穎而出

    Signage Solutions Q-Line 顯示器

    75BDL3511Q/75

    脫穎而出

    飛利浦 Q-Line Professional Ultra HD 顯示器兼具資訊傳達功能與迷人造型。這款可靠的解決方案能依所需即刻設置，即刻運作。

    Signage Solutions Q-Line 顯示器

    類似產品

    See all Q-Line 系列

    脫穎而出

    設置簡易 18/7 顯示。

    • 75 吋
    • 直下式 LED 背光
    • Ultra HD
    以 CMND & Control 操作、監控並維護

    以 CMND & Control 操作、監控並維護

    透過區域 (LAN) 連線執行您的顯示器網路。無論是單一或是 100 個螢幕，CMND & Control 可讓您執行如控制輸入和監視顯示器狀態等重要功能。

    容錯移轉可確保內容持續播放

    容錯移轉可確保內容持續播放

    從等候室到會議室，永不顯示空白畫面。容錯移轉讓飛利浦專業顯示器可自動切換主要與次要輸入，即使主要來源中斷，也可確保內容持續播放。只要設定替代輸入清單，即可確保業務不中斷。

    OPS 插槽不用無需纜線即可整合 PC

    OPS 插槽不用無需纜線即可整合 PC

    將全電力電腦或 Android 系統的 CRD50 模組直接整合至飛利浦專業顯示器。OPS 插槽包含執行插入式解決方案需要的所有連接，包括電源供應器。

    隨時透過 SmartPlayer 排程喜歡的內容

    隨時透過 SmartPlayer 排程喜歡的內容

    讓 USB 化身成為真正符合成本效益的數位看板裝置。只要將內容 (影片、音訊、圖片) 儲存在 USB 上，然後插到顯示器上播放即可。您可透過螢幕顯示功能表，建立播放清單及排定內容播放時間，就能隨時隨地享受自建的播放清單內容。

    整合式媒體播放機。輕鬆排程 USB 內容

    輕鬆排程內容以便從 USB 播放。飛利浦專業顯示器會從待機模式中喚醒，以播放您想要的內容，並在播放完成後返回待機模式。

    技術規格

    • 畫面/顯示

      螢幕對角尺寸 (公制)
      189.3  cm
      螢幕對角尺寸 (吋)
      74.5  吋
      長寬比
      16:9
      面板解析度
      3840 x 2160
      像素間距
      0.4296 x 0.4296 公釐
      最佳解析度
      3840 x 2160 @ 60 Hz
      亮度
      400  cd/m²
      顯示器色彩
      10.7 億種
      對比比率 (一般)
      1200:1
      動態對比比率
      500,000:1
      反應時間 (一般)
      8  ms
      可視角度 (水平)
      178  degree
      可視角度 (垂直)
      178  degree
      面板技術
      IPS
      臨床影像
      D-Image 預設設定 (DICOM part 14 相容)
      霧度
      1%

    • 連線能力

      音訊輸出
      3.5 公釐插孔
      視訊輸入
      • DVI-I (x1)
      • HDMI 2.0 (x3)
      • USB 2.0 (x2)
      音訊輸入
      3.5 公釐插孔
      其他連接
      OPS
      外部控制
      • IR (輸入/輸出) 3.5 公釐插孔
      • RJ45
      • RS232C (輸入/輸出) 2.5 公釐插孔

    • 便利

      擺放位置
      • 橫向 (18/7)
      • 縱向 (18/7)
      區塊矩陣
      最高 10 x 15
      鍵盤控制
      • 隱藏
      • 可鎖定
      遙控訊號
      可鎖定
      訊號迴路途徑
      • RS232
      • 紅外線迴路途徑
      容易安裝
      智慧型插入
      節能功能
      智慧型電源模式
      連線控制
      • RS232
      • RJ45
      啟動
      • 開機延遲
      • 開機狀態
      • 開機來源
      啟動視窗
      啟用 / 停用飛利浦標誌

    • 音效

      內建喇叭
      2 x 10W RMS

    • 功率

      主電源
      100 - 240V~，50/60Hz
      耗電量 (一般)
      180  W
      耗電量 (最大)
      320 W
      待機消耗功率
      <0.5W
      省電功能
      智慧型電源模式
      能源標章等級
      G

    • 支援的螢幕解析度

      電腦格式
      • 640 x 480，60、67、72、75Hz
      • 720 x 400，70Hz
      • 800 x 600，56、60、72、75Hz
      • 832 x 624，75Hz
      • 1024 x 768，60、70、75Hz
      • 1152 x 864，75Hz
      • 1152 x 870，75Hz
      • 1280 x 720，60Hz
      • 1280 x 800，60Hz
      • 1280 x 1024，60Hz
      • 1440 x 900，60Hz
      • 1600 x 1200，60Hz
      • 1680 x 1050，60Hz
      • 1920 x 1080，60Hz
      • 3840 x 2160，30、60Hz
      視訊格式
      • 480i，60Hz
      • 480p，60Hz
      • 576p，50Hz
      • 576i，50Hz
      • 720p，60Hz
      • 1080i，50、60Hz
      • 1080p，50、60Hz
      • 3840 x 2160，30Hz
      • 3840 x 2160，60Hz

    • 尺寸

      設備寬度
      1683.5  mm
      產品重量
      37.3  kg
      設備高度
      961.7  mm
      設備深度
      69.5 公釐 (深度@壁掛架) / 91.8 公釐 (深度@握把)  mm
      設備寬度 (吋)
      66.28  吋
      機體高度 (吋)
      37.86  吋
      壁掛
      600 x 400 公釐，M8
      設備深度 (吋)
      2.74(@ wall mount)/ 3.61(@ handle)  吋
      邊框寬度
      14.9 公釐 (等邊框)
      產品重量 (磅)
      82.23  lb

    • 作業環境條件

      海拔高度
      0 ~ 3000 公尺
      溫度範圍 (操作)
      0 ~ 40  °C
      MTBF
      50,000  小時
      溫度範圍 (儲存)
      -20 ~ 60  °C
      濕度範圍 (操作) [RH]
      20 ~ 80% RH (無凝結)
      濕度範圍 (儲存) [RH]
      5 ~ 95% RH (無凝結)

    • 多媒體應用程式

      USB 播放視訊
      • H.264
      • JPEG
      • MPEG
      • WMV3
      USB 播放圖片
      • BMP
      • JPEG
      • PNG
      USB 播放音訊
      • AAC
      • WMA
      • MPEG
      • HEAAC

    • 配件

      附配件
      • IR 感應器纜線 (1.8 公尺) (x1)
      • 飛利浦標誌 (x1)
      • AC 電源線
      • AC 開關護蓋
      • 快速入門指南 (x1)
      • 遙控器與 AAA 電池
      • RS232 菊輪鍊纜線 (x1)
      • USB 護蓋與螺絲 x1
      • 電線扣夾 (x3)

    • 其他

      螢幕顯示語言
      • 阿拉伯文
      • 英文
      • 法文
      • 德文
      • 義大利文
      • 日文
      • 波蘭文
      • 俄文
      • 西班牙文
      • 簡體中文
      • 土耳其文
      • 繁體中文
      保固
      3 年保固
      符合法規
      • CE
      • FCC A 級
      • CB
      • BSMI
      • EPA
      • VCCI
      • CU
      • ETL
      • EMF
      • PSB

    Badge-D2C

    取得產品支援

    查找產品使用提示、常見問題、使用手冊，以及安全和合規資訊。

    建議產品

    最近檢視的產品

    使用最新版 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 瀏覽本網站效果最佳。