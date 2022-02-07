Signage Solutions Q-Line 顯示器
脫穎而出
飛利浦 Q-Line Professional Ultra HD 顯示器兼具資訊傳達功能與迷人造型。這款可靠的解決方案能依所需即刻設置，即刻運作。
若您符合醫療裝置免稅的資格，此產品可提出申請。稅額會自上方顯示的價格扣除。請在購物籃中查看完整詳細資料。
Signage Solutions Q-Line 顯示器
以 CMND & Control 操作、監控並維護
透過區域 (LAN) 連線執行您的顯示器網路。無論是單一或是 100 個螢幕，CMND & Control 可讓您執行如控制輸入和監視顯示器狀態等重要功能。
容錯移轉可確保內容持續播放
從等候室到會議室，永不顯示空白畫面。容錯移轉讓飛利浦專業顯示器可自動切換主要與次要輸入，即使主要來源中斷，也可確保內容持續播放。只要設定替代輸入清單，即可確保業務不中斷。
OPS 插槽不用無需纜線即可整合 PC
將全電力電腦或 Android 系統的 CRD50 模組直接整合至飛利浦專業顯示器。OPS 插槽包含執行插入式解決方案需要的所有連接，包括電源供應器。
隨時透過 SmartPlayer 排程喜歡的內容
讓 USB 化身成為真正符合成本效益的數位看板裝置。只要將內容 (影片、音訊、圖片) 儲存在 USB 上，然後插到顯示器上播放即可。您可透過螢幕顯示功能表，建立播放清單及排定內容播放時間，就能隨時隨地享受自建的播放清單內容。
整合式媒體播放機。輕鬆排程 USB 內容
輕鬆排程內容以便從 USB 播放。飛利浦專業顯示器會從待機模式中喚醒，以播放您想要的內容，並在播放完成後返回待機模式。
技術規格
-
畫面/顯示
- 螢幕對角尺寸 (公制)
-
217.4
cm
- 螢幕對角尺寸 (吋)
-
85.6
吋
- 長寬比
-
16:9
- 面板解析度
-
3840 x 2160
- 像素間距
-
0.4935 x 0.4935 公釐
- 最佳解析度
-
3840 x 2160 @ 60 Hz
- 亮度
-
400
cd/m²
- 顯示器色彩
-
10.7 億種
- 對比比率 (一般)
-
1200:1
- 動態對比比率
-
500,000:1
- 反應時間 (一般)
-
8
ms
- 可視角度 (水平)
-
178
degree
- 可視角度 (垂直)
-
178
degree
- 面板技術
-
IPS
- 臨床影像
-
D-Image 預設設定 (DICOM part 14 相容)
- 霧度
-
25%
-
連線能力
- 音訊輸出
-
3.5 公釐插孔
- 視訊輸入
-
-
DVI-I (x1)
-
HDMI 2.0 (x3)
-
USB 2.0 (x2)
- 音訊輸入
-
3.5 公釐插孔
- 其他連接
-
OPS
- 外部控制
-
-
IR (輸入/輸出) 3.5 公釐插孔
-
RJ45
-
RS232C (輸入/輸出) 2.5 公釐插孔
-
便利
- 擺放位置
-
- 區塊矩陣
-
最高 10 x 15
- 鍵盤控制
-
- 遙控訊號
-
可鎖定
- 訊號迴路途徑
-
- 容易安裝
-
智慧型插入
- 節能功能
-
智慧型電源模式
- 連線控制
-
- 啟動
-
- 啟動視窗
-
啟用 / 停用飛利浦標誌
-
音效
- 內建喇叭
-
2 x 10W RMS
-
功率
- 主電源
-
100 - 240V~，50/60Hz
- 耗電量 (一般)
-
360
W
- 耗電量 (最大)
-
500 瓦
- 待機消耗功率
-
<0.5W
- 省電功能
-
智慧型電源模式
- 能源標章等級
-
G
-
支援的螢幕解析度
- 電腦格式
-
-
640 x 480，60、67、72、75Hz
-
720 x 400，70Hz
-
800 x 600，56、60、72、75Hz
-
832 x 624，75Hz
-
1024 x 768，60、70、75Hz
-
1152 x 864，75Hz
-
1152 x 870，75Hz
-
1280 x 720，60Hz
-
1280 x 800，60Hz
-
1280 x 1024，60Hz
-
1440 x 900，60Hz
-
1600 x 1200，60Hz
-
1680 x 1050，60Hz
-
1920 x 1080，60Hz
-
3840 x 2160，30、60Hz
- 視訊格式
-
-
480i，60Hz
-
480p，60Hz
-
576p，50Hz
-
576i，50Hz
-
720p，60Hz
-
1080i，50、60Hz
-
1080p，50、60Hz
-
3840 x 2160，30Hz
-
3840 x 2160，60Hz
-
尺寸
- 設備寬度
-
1929.0
mm
- 產品重量
-
49.5
kg
- 設備高度
-
1100.0
mm
- 設備深度
-
69.5 公釐 (深度@壁掛架) / 91.8 公釐 (深度@握把)
mm
- 設備寬度 (吋)
-
75.94
吋
- 機體高度 (吋)
-
43.31
吋
- 壁掛
-
600 x 400 公釐，M8
- 設備深度 (吋)
-
2.74(@ wall mount)/ 3.61(@ handle)
吋
- 邊框寬度
-
15.5 公釐 (等邊框)
- 產品重量 (磅)
-
109.13
lb
-
作業環境條件
- 海拔高度
-
0 ~ 3000 公尺
- 溫度範圍 (操作)
-
0 ~ 40
°C
- MTBF
-
50,000
小時
- 溫度範圍 (儲存)
-
-20 ~ 60
°C
- 濕度範圍 (操作) [RH]
-
20 ~ 80% RH (無凝結)
- 濕度範圍 (儲存) [RH]
-
5 ~ 95% RH (無凝結)
-
多媒體應用程式
- USB 播放視訊
-
- USB 播放圖片
-
- USB 播放音訊
-
-
配件
- 附配件
-
-
IR 感應器纜線 (1.8 公尺) (x1)
-
飛利浦標誌 (x1)
-
AC 電源線
-
AC 開關護蓋
-
快速入門指南 (x1)
-
遙控器與 AAA 電池
-
RS232 菊輪鍊纜線 (x1)
-
USB 護蓋與螺絲 x1
-
電線扣夾 (x3)
-
其他
- 螢幕顯示語言
-
-
阿拉伯文
-
英文
-
法文
-
德文
-
義大利文
-
日文
-
波蘭文
-
俄文
-
西班牙文
-
簡體中文
-
土耳其文
-
繁體中文
- 保固
-
3 年保固
- 符合法規
-
-
CE
-
FCC A 級
-
CB
-
BSMI
-
VCCI
-
CU
-
ETL
-
EMF
-
PSB
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