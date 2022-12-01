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    Energy Label Europe G

    Signage Solutions D-Line 顯示器

    86BDL4550D/00

    追求創新

    用更聰明、更快速的告示板顯示器，讓您的觀眾驚嘆不已。內建 WiFi 及可搭配 Android 應用程式運作的設計，為告示板解決方案開創新一代進化典範

    Signage Solutions D-Line 顯示器

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    追求創新

    採用 Android

    • 86 吋
    • 採用 Android
    • 500cd/m²
    內建記憶體可儲存和播放內容

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    透過內建記憶體儲存和播放內容。將媒體上傳至顯示器並立刻播放內容。內建記憶體與內部瀏覽器相輔相成，可在串流線上內容時充當快取記憶體。如果網路故障，內建記憶體也可播放內容的快取版本，讓內容持續運作，確保即使網路發生問題時，您的媒體依然能順利運作。

    利用「容錯移轉」維持內容的執行

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    對於高需求的商業應用程式而言，維持內容的執行十分重要。雖然發生嚴重內容損毀的可能性不高，但「容錯移轉」利用革命性技術保護內容，可在媒體播放器發生故障時於螢幕上播放備份內容。當主要輸入出現問題時，「容錯移轉」隨即自動發揮作用。只要選擇主要輸入連線和「容錯移轉」連線，您便可立即獲得保護。

    SmartPower 確保節能效果

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    系統可以控制並預設背光強度，最多可降低 50% 耗電量，為您大幅節省用電費用。

    CMND：全權掌控您的顯示器

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    CMND 是一款強大耐用的顯示器管理平台，將掌控權完全交回您手中。利用 CMND & Create 更新和管理內容，或透過 CMND & Control 控制您的設定。CMND 為您實現所有可能。

    利用 CMND & Create 製作與更新內容

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    運用 CMND & Create 創作工具的強大功能，設計並製作引人入勝的內容。具備拖放介面、預先載入的範本和內建 widget，讓您製作出令客戶驚豔引人入勝的內容。有縱向與橫向模式供您選擇。

    利用 CMND & Control 管理多個顯示器的設定

    利用 CMND & Control 管理多個顯示器的設定

    運用 CMND & Control 從單一中央位置輕鬆管理多個顯示器。可從遠端位置透過即時顯示器監控、設定並進行軟體更新，並能一次自訂並設定多個顯示器，例如視訊牆或菜單看板顯示器，輕輕鬆鬆就能操控一整套顯示器。

    Android SoC 處理器。原生與網路應用程式

    經由網際網路連線控制您的顯示器。Android 系統的飛利浦專業級顯示器已針對原生 Android 應用程式進行最佳化，您也可以直接在顯示器上安裝網路應用程式。全新 Android 8 作業系統可確保軟體安全，長時間維持最新規格。

    利用自動螢幕截圖確保內容持續運作

    內容是最重要的關鍵，而自動螢幕截圖功能可確保您的內容隨時運作。全天都會擷取螢幕截圖並儲存在 FTP 伺服器，可透過伺服器隨時隨地觀看螢幕截圖。

    ADS 寬螢幕面板顯示器

    透過 ADS 廣視角技術，實現任何角度都能清楚觀賞的效果。高級超維場轉換技術提供更快速的顯示畫面處理，搭配 180 度視野，帶來更加順利流暢的內容轉換、出色的影像精準度，以及可重現的優異色彩。

    透過雲端來連接與控制內容

    您可利用內建的 HTML5 瀏覽器，透過雲端來連接與控制內容。使用 Chromium 式瀏覽器在線上設計您的內容，然後將其連接到單一顯示器或整個網路，以橫向和縱向模式顯示 Full HD 解析度內容。只需透過 WiFi 或使用 RJ45 纜線將顯示器連線至網際網路，即可享受自行建立的播放清單。

    技術規格

    • 畫面/顯示

      螢幕對角尺寸 (公制)
      217.4  cm
      螢幕對角尺寸 (吋)
      85.6  吋
      長寬比
      16:9
      面板解析度
      3840 x 2160
      像素間距
      0.4935 x 0.4935 公釐
      最佳解析度
      3840 x 2160 @120HZ
      亮度
      500  cd/m²
      顯示器色彩
      10.7 億種
      對比比率 (一般)
      1200:1
      動態對比比率
      500,000:1
      反應時間 (一般)
      8  ms
      可視角度 (水平)
      178  degree
      可視角度 (垂直)
      178  degree
      畫面增強
      • 3/2 - 2/2 影片清晰轉換功能
      • 3D 梳型濾波器
      • 動態補償防交錯
      • 3D MA 防交錯
      • 動態對比增強效果
      • 循序掃描
      面板技術
      IPS
      作業系統
      Android 8.0

    • 連線能力

      音訊輸出
      3.5 公釐插孔
      視訊輸入
      • DisplayPort 1.2 (x1)
      • DVI-I (x1)
      • HDMI 2.0 (x3)
      • USB 2.0 (x2)
      音訊輸入
      3.5 公釐插孔
      其他連接
      OPS
      視訊輸出
      • DisplayPort 1.2 (x1)
      • HDMI 2.0 (x1)
      外部控制
      • RJ45
      • RS232C (輸入/輸出) 2.5 公釐插孔
      • IR (輸入/輸出) 3.5 公釐插孔
      WiFi
      雙天線 2.4Ghz 和 5Ghz
      4G/LTE 天線接頭
      mPCIe

    • 便利

      擺放位置
      • 橫向 (24/7)
      • 縱向 (24/7)
      區塊矩陣
      最高 10 x 15
      螢幕省電功能
      畫素轉換，低亮度
      鍵盤控制
      • 隱藏
      • 可鎖定
      訊號迴路途徑
      • 紅外線迴路途徑
      • DisplayPort
      • HDMI
      • RS232
      節能功能
      智慧型電源模式
      連線控制
      RS232
      WiFi 通訊協定
      a b g n、802.1x

    • 音效

      內建喇叭
      2 x 10W RMS

    • 功率

      主電源
      100 ~ 240 VAC，50 ~ 60 Hz
      耗電量 (一般)
      410  W
      耗電量 (最大)
      600 瓦
      待機消耗功率
      <0.5 W
      能源標章等級
      G

    • 支援的螢幕解析度

      電腦格式
      • 1920 x 1080，60Hz
      • 1280 x 1024，60Hz
      • 1024 x 768，60Hz
      • 1280 x 720，60Hz
      • 1440 x 900，60 Hz
      • 1600 x 900，60Hz
      • 1680 x 1050，60Hz
      • 3840 x 2160，30、60Hz
      • 640 x 480，60Hz
      • 800 x 600，60Hz
      視訊格式
      • 1080p，50、60Hz
      • 1080i，50、60Hz
      • 2160p，24、30、60Hz
      • 480i，60Hz
      • 480p，60Hz
      • 576i，50Hz
      • 576p，50Hz
      • 720p，50、60Hz

    • 尺寸

      設備寬度
      1929.0  mm
      產品重量
      50.4  kg
      設備高度
      1100  mm
      設備深度
      69.5 (深度@壁掛架) /91.8 (深度@握把)  mm
      設備寬度 (吋)
      75.94  吋
      機體高度 (吋)
      43.31  吋
      壁掛
      600 (水平) x 400 (垂直) 公釐，M8
      設備深度 (吋)
      2.74(D@Wall mount) / 3.61(D@Handle)  吋
      邊框寬度
      15.5 公釐 (等邊框)
      產品重量 (磅)
      111.11  lb

    • 作業環境條件

      海拔高度
      0 ~ 3000 公尺
      溫度範圍 (操作)
      0 ~ 40  °C
      MTBF
      50,000  小時
      溫度範圍 (儲存)
      -20 ~ 60  °C
      濕度範圍 (操作) [RH]
      20 - 80% RH (無凝結)
      濕度範圍 (儲存) [RH]
      5 - 95% RH (無凝結)

    • 多媒體應用程式

      USB 播放視訊
      • MPEG
      • H.263
      • H.264
      • H.265
      USB 播放圖片
      • BMP
      • JPEG
      • PNG
      USB 播放音訊
      • AAC
      • HEAAC
      • MPEG

    • 內建播放器

      CPU
      2 x A53 + 2 x A73
      GPU
      ARM Mali G51
      記憶體
      3GB DDR
      收納
      32 GB eMMc

    • 配件

      附配件
      • 快速入門指南
      • RS232 纜線
      • AC 電源線
      • IR 感應器纜線 (1.8 公尺)
      • 遙控與 AAA 電池
      附配件
      • RS232 菊輪鍊纜線
      • 飛利浦標誌 (x1)
      • AC 開關護蓋
      • USB 護蓋 (x1)
      • 螺絲

    • 其他

      螢幕顯示語言
      • 英文
      • 法文
      • 德文
      • 西班牙文
      • 波蘭文
      • 土耳其文
      • 俄文
      • 義大利文
      • 簡體中文
      • 繁體中文
      • 阿拉伯文
      • 日文
      • 丹麥文
      • 荷蘭文
      • 芬蘭文
      • 挪威文
      • 葡萄牙文
      • 瑞典文
      保固
      3 年保固
      符合法規
      • CE
      • RoHS
      • BSMI
      • CB
      • CCC
      • CU
      • EMF
      • ETL
      • FCC A 級
      • PSB
      • VCCI
      • J-Moss
      • PSE

    內容物

    箱內其他物品

    • 快速入門指南
    • RS232 纜線
    • AC 電源線
    • IR 感應器纜線 (1.8 公尺)
    • 遙控與 AAA 電池
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