Signage Solutions D-Line 顯示器
追求創新
用更聰明、更快速的告示板顯示器，讓您的觀眾驚嘆不已。內建 WiFi 及可搭配 Android 應用程式運作的設計，為告示板解決方案開創新一代進化典範
若您符合醫療裝置免稅的資格，此產品可提出申請。稅額會自上方顯示的價格扣除。請在購物籃中查看完整詳細資料。
Signage Solutions D-Line 顯示器
內建記憶體可儲存和播放內容
透過內建記憶體儲存和播放內容。將媒體上傳至顯示器並立刻播放內容。內建記憶體與內部瀏覽器相輔相成，可在串流線上內容時充當快取記憶體。如果網路故障，內建記憶體也可播放內容的快取版本，讓內容持續運作，確保即使網路發生問題時，您的媒體依然能順利運作。
利用「容錯移轉」維持內容的執行
對於高需求的商業應用程式而言，維持內容的執行十分重要。雖然發生嚴重內容損毀的可能性不高，但「容錯移轉」利用革命性技術保護內容，可在媒體播放器發生故障時於螢幕上播放備份內容。當主要輸入出現問題時，「容錯移轉」隨即自動發揮作用。只要選擇主要輸入連線和「容錯移轉」連線，您便可立即獲得保護。
SmartPower 確保節能效果
系統可以控制並預設背光強度，最多可降低 50% 耗電量，為您大幅節省用電費用。
CMND：全權掌控您的顯示器
CMND 是一款強大耐用的顯示器管理平台，將掌控權完全交回您手中。利用 CMND & Create 更新和管理內容，或透過 CMND & Control 控制您的設定。CMND 為您實現所有可能。
利用 CMND & Create 製作與更新內容
運用 CMND & Create 創作工具的強大功能，設計並製作引人入勝的內容。具備拖放介面、預先載入的範本和內建 widget，讓您製作出令客戶驚豔引人入勝的內容。有縱向與橫向模式供您選擇。
利用 CMND & Control 管理多個顯示器的設定
運用 CMND & Control 從單一中央位置輕鬆管理多個顯示器。可從遠端位置透過即時顯示器監控、設定並進行軟體更新，並能一次自訂並設定多個顯示器，例如視訊牆或菜單看板顯示器，輕輕鬆鬆就能操控一整套顯示器。
Android SoC 處理器。原生與網路應用程式
經由網際網路連線控制您的顯示器。Android 系統的飛利浦專業級顯示器已針對原生 Android 應用程式進行最佳化，您也可以直接在顯示器上安裝網路應用程式。全新 Android 8 作業系統可確保軟體安全，長時間維持最新規格。
利用自動螢幕截圖確保內容持續運作
內容是最重要的關鍵，而自動螢幕截圖功能可確保您的內容隨時運作。全天都會擷取螢幕截圖並儲存在 FTP 伺服器，可透過伺服器隨時隨地觀看螢幕截圖。
ADS 寬螢幕面板顯示器
透過 ADS 廣視角技術，實現任何角度都能清楚觀賞的效果。高級超維場轉換技術提供更快速的顯示畫面處理，搭配 180 度視野，帶來更加順利流暢的內容轉換、出色的影像精準度，以及可重現的優異色彩。
透過雲端來連接與控制內容
您可利用內建的 HTML5 瀏覽器，透過雲端來連接與控制內容。使用 Chromium 式瀏覽器在線上設計您的內容，然後將其連接到單一顯示器或整個網路，以橫向和縱向模式顯示 Full HD 解析度內容。只需透過 WiFi 或使用 RJ45 纜線將顯示器連線至網際網路，即可享受自行建立的播放清單。
技術規格
-
畫面/顯示
- 螢幕對角尺寸 (公制)
-
217.4
cm
- 螢幕對角尺寸 (吋)
-
85.6
吋
- 長寬比
-
16:9
- 面板解析度
-
3840 x 2160
- 像素間距
-
0.4935 x 0.4935 公釐
- 最佳解析度
-
3840 x 2160 @120HZ
- 亮度
-
500
cd/m²
- 顯示器色彩
-
10.7 億種
- 對比比率 (一般)
-
1200:1
- 動態對比比率
-
500,000:1
- 反應時間 (一般)
-
8
ms
- 可視角度 (水平)
-
178
degree
- 可視角度 (垂直)
-
178
degree
- 畫面增強
-
-
3/2 - 2/2 影片清晰轉換功能
-
3D 梳型濾波器
-
動態補償防交錯
-
3D MA 防交錯
-
動態對比增強效果
-
循序掃描
- 面板技術
-
IPS
- 作業系統
-
Android 8.0
-
連線能力
- 音訊輸出
-
3.5 公釐插孔
- 視訊輸入
-
-
DisplayPort 1.2 (x1)
-
DVI-I (x1)
-
HDMI 2.0 (x3)
-
USB 2.0 (x2)
- 音訊輸入
-
3.5 公釐插孔
- 其他連接
-
OPS
- 視訊輸出
-
-
DisplayPort 1.2 (x1)
-
HDMI 2.0 (x1)
- 外部控制
-
-
RJ45
-
RS232C (輸入/輸出) 2.5 公釐插孔
-
IR (輸入/輸出) 3.5 公釐插孔
- WiFi
-
雙天線 2.4Ghz 和 5Ghz
- 4G/LTE 天線接頭
-
mPCIe
-
便利
- 擺放位置
-
- 區塊矩陣
-
最高 10 x 15
- 螢幕省電功能
-
畫素轉換，低亮度
- 鍵盤控制
-
- 訊號迴路途徑
-
-
紅外線迴路途徑
-
DisplayPort
-
HDMI
-
RS232
- 節能功能
-
智慧型電源模式
- 連線控制
-
RS232
- WiFi 通訊協定
-
a b g n、802.1x
-
音效
- 內建喇叭
-
2 x 10W RMS
-
功率
- 主電源
-
100 ~ 240 VAC，50 ~ 60 Hz
- 耗電量 (一般)
-
410
W
- 耗電量 (最大)
-
600 瓦
- 待機消耗功率
-
<0.5 W
- 能源標章等級
-
G
-
支援的螢幕解析度
- 電腦格式
-
-
1920 x 1080，60Hz
-
1280 x 1024，60Hz
-
1024 x 768，60Hz
-
1280 x 720，60Hz
-
1440 x 900，60 Hz
-
1600 x 900，60Hz
-
1680 x 1050，60Hz
-
3840 x 2160，30、60Hz
-
640 x 480，60Hz
-
800 x 600，60Hz
- 視訊格式
-
-
1080p，50、60Hz
-
1080i，50、60Hz
-
2160p，24、30、60Hz
-
480i，60Hz
-
480p，60Hz
-
576i，50Hz
-
576p，50Hz
-
720p，50、60Hz
-
尺寸
- 設備寬度
-
1929.0
mm
- 產品重量
-
50.4
kg
- 設備高度
-
1100
mm
- 設備深度
-
69.5 (深度@壁掛架) /91.8 (深度@握把)
mm
- 設備寬度 (吋)
-
75.94
吋
- 機體高度 (吋)
-
43.31
吋
- 壁掛
-
600 (水平) x 400 (垂直) 公釐，M8
- 設備深度 (吋)
-
2.74(D@Wall mount) / 3.61(D@Handle)
吋
- 邊框寬度
-
15.5 公釐 (等邊框)
- 產品重量 (磅)
-
111.11
lb
-
作業環境條件
- 海拔高度
-
0 ~ 3000 公尺
- 溫度範圍 (操作)
-
0 ~ 40
°C
- MTBF
-
50,000
小時
- 溫度範圍 (儲存)
-
-20 ~ 60
°C
- 濕度範圍 (操作) [RH]
-
20 - 80% RH (無凝結)
- 濕度範圍 (儲存) [RH]
-
5 - 95% RH (無凝結)
-
多媒體應用程式
- USB 播放視訊
-
- USB 播放圖片
-
- USB 播放音訊
-
-
內建播放器
- CPU
-
2 x A53 + 2 x A73
- GPU
-
ARM Mali G51
- 記憶體
-
3GB DDR
- 收納
-
32 GB eMMc
-
配件
- 附配件
-
-
快速入門指南
-
RS232 纜線
-
AC 電源線
-
IR 感應器纜線 (1.8 公尺)
-
遙控與 AAA 電池
- 附配件
-
-
RS232 菊輪鍊纜線
-
飛利浦標誌 (x1)
-
AC 開關護蓋
-
USB 護蓋 (x1)
-
螺絲
-
其他
- 螢幕顯示語言
-
-
英文
-
法文
-
德文
-
西班牙文
-
波蘭文
-
土耳其文
-
俄文
-
義大利文
-
簡體中文
-
繁體中文
-
阿拉伯文
-
日文
-
丹麥文
-
荷蘭文
-
芬蘭文
-
挪威文
-
葡萄牙文
-
瑞典文
- 保固
-
3 年保固
- 符合法規
-
-
CE
-
RoHS
-
BSMI
-
CB
-
CCC
-
CU
-
EMF
-
ETL
-
FCC A 級
-
PSB
-
VCCI
-
J-Moss
-
PSE
內容物
箱內其他物品
- 快速入門指南
- RS232 纜線
- AC 電源線
- IR 感應器纜線 (1.8 公尺)
- 遙控與 AAA 電池
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