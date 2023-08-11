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專業 Soundbar

HAL5023/97
  • 令人沉醉的大型顯示器音效饗宴 令人沉醉的大型顯示器音效饗宴 令人沉醉的大型顯示器音效饗宴
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    專業 Soundbar

    HAL5023/97

    令人沉醉的大型顯示器音效饗宴

    這款重低音喇叭可增強音效，為使用飛利浦 MediaSuite 大型顯示器的客戶帶來更進一步的沉浸式體驗。安裝、設置和控制都輕鬆簡單，內建的重低音喇叭經設計，能為特殊效果、音樂等體驗增加震撼力。

    專業 Soundbar

    令人沉醉的大型顯示器音效饗宴

    這款重低音喇叭可增強音效，為使用飛利浦 MediaSuite 大型顯示器的客戶帶來更進一步的沉浸式體驗。安裝、設置和控制都輕鬆簡單，內建的重低音喇叭經設計，能為特殊效果、音樂等體驗增加震撼力。

    令人沉醉的大型顯示器音效饗宴

    這款重低音喇叭可增強音效，為使用飛利浦 MediaSuite 大型顯示器的客戶帶來更進一步的沉浸式體驗。安裝、設置和控制都輕鬆簡單，內建的重低音喇叭經設計，能為特殊效果、音樂等體驗增加震撼力。

    專業 Soundbar

    令人沉醉的大型顯示器音效饗宴

    這款重低音喇叭可增強音效，為使用飛利浦 MediaSuite 大型顯示器的客戶帶來更進一步的沉浸式體驗。安裝、設置和控制都輕鬆簡單，內建的重低音喇叭經設計，能為特殊效果、音樂等體驗增加震撼力。

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      令人沉醉的大型顯示器音效饗宴

      搭配內建重低音喇叭

      • 2.1 Soundbar
      • 搭配內建重低音喇叭

      更強大的大型顯示器音效

      在喜愛的觀賞內容或曲目中，聽見更多細節。2.1 聲道可完美呈現音效、樂曲和對話。無論是聆聽音樂或觀賞動作電影，內建的重低音喇叭都能讓您親身體驗到低音效果。

      透過藍牙音訊播放個人音效內容

      透過藍牙連結行動裝置，並以 Soundbar 提升的音效表現，播放鍾愛的曲目。

      透過大型顯示器專業功能表輕鬆設定和複製

      透過 MediaSuite 大型顯示器上的專業設定功能表，輕鬆配置 Soundbar 設定。所有相關設定都可以透過複製功能複製並傳輸到其他大型顯示器。

      可自訂的音效組態

      選擇最佳音效設定，以獲得最佳音效體驗。在專業設定的控制下，您可以設定預設音量和最大音量限制等。每個新使用者都會重設為所選的預設組態。

      控制清除藍牙連線

      由於連結至大型顯示器的使用者資料清除功能，系統會確保已使用行動裝置的藍牙配對資訊也會被清除。

      使用大型顯示器遙控器控制 Soundbar

      無需專用遙控器。使用大型顯示器遙控器即可輕鬆控制 Soundbar 音量。

      自由擺設 - 安裝在牆壁或物體表面都可以

      輕鬆擺放於物體表面或以隨附的壁掛架安裝，不管如何擺設，這款外觀時尚的梯形設計都能完美融入。

      防盜佈建

      使用隨附的防盜纜線，阻止未經授權即移除裝置的操作。

      專業保固

      專業裝置保固提供專業保固：3 年。

      技術規格

      • 便利

        可壁掛
        防盜佈建
        纜線

      • 音效

        等化器設定
        • 影片
        • 音樂
        • 語音
        • 體育場
        喇叭輸出功率
        200W 最大 / 100 W RMS (10% THD)
        喇叭設定
        2.1 (2 個 2 吋 + 1 個 3 吋)

      • 連線

        藍牙
        • SBC
        • A2DP
        藍牙版本
        4.2
        HDMI 連接頭數量
        1
        HDMI 功能
        • 音訊回傳頻道
        • Easylink (HDMI-CEC)
        • HDMI 1.4

      • 功率

        電源供應
        100-240VAC，50/60Hz
        耗電量
        30  W
        待機消耗功率
        < 0.5 W

      • 配件

        內附
        • 牆壁安裝支架( 2 件)
        • 電源線 (台灣)
        • 電源線 (泰國)
        • HDMI 纜線
        • 保固手冊

      • 尺寸

        包裝尺寸 (寬x深x高)
        91.5 x 18 x 13  cm
        總重
        3.8  kg
        產品重量
        2.5  kg
        產品規格 (寬x深x高)
        70 x 12 x 7 公分

      • 包裝資料

        EAN
        87 18863 03998 4

      • 外包裝

        GTIN
        1 87 18863 03998 1
        貿易項目數量
        4
        外箱 (寬 x 高 x 深)
        94 x 29 x 38.5  cm
        總重
        16.5  kg
        淨重
        12  kg
        皮重
        4.5  kg

      • 支援者：

        MediaSuite 5000 系列
        HFL5014 HFL5114 HFL5214
        B-line 2000 系列
        BFL2214 BFL2114
        MediaSuite 6000 系列
        HFL6014 HFL6114 HFL6214

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