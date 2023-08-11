令人沉醉的大型顯示器音效饗宴
這款重低音喇叭可增強音效，為使用飛利浦 MediaSuite 大型顯示器的客戶帶來更進一步的沉浸式體驗。安裝、設置和控制都輕鬆簡單，內建的重低音喇叭經設計，能為特殊效果、音樂等體驗增加震撼力。
若您符合醫療裝置免稅的資格，此產品可提出申請。稅額會自上方顯示的價格扣除。請在購物籃中查看完整詳細資料。
令人沉醉的大型顯示器音效饗宴
這款重低音喇叭可增強音效，為使用飛利浦 MediaSuite 大型顯示器的客戶帶來更進一步的沉浸式體驗。安裝、設置和控制都輕鬆簡單，內建的重低音喇叭經設計，能為特殊效果、音樂等體驗增加震撼力。
令人沉醉的大型顯示器音效饗宴
這款重低音喇叭可增強音效，為使用飛利浦 MediaSuite 大型顯示器的客戶帶來更進一步的沉浸式體驗。安裝、設置和控制都輕鬆簡單，內建的重低音喇叭經設計，能為特殊效果、音樂等體驗增加震撼力。
若您符合醫療裝置免稅的資格，此產品可提出申請。稅額會自上方顯示的價格扣除。請在購物籃中查看完整詳細資料。
令人沉醉的大型顯示器音效饗宴
這款重低音喇叭可增強音效，為使用飛利浦 MediaSuite 大型顯示器的客戶帶來更進一步的沉浸式體驗。安裝、設置和控制都輕鬆簡單，內建的重低音喇叭經設計，能為特殊效果、音樂等體驗增加震撼力。
在喜愛的觀賞內容或曲目中，聽見更多細節。2.1 聲道可完美呈現音效、樂曲和對話。無論是聆聽音樂或觀賞動作電影，內建的重低音喇叭都能讓您親身體驗到低音效果。
透過藍牙連結行動裝置，並以 Soundbar 提升的音效表現，播放鍾愛的曲目。
透過 MediaSuite 大型顯示器上的專業設定功能表，輕鬆配置 Soundbar 設定。所有相關設定都可以透過複製功能複製並傳輸到其他大型顯示器。
選擇最佳音效設定，以獲得最佳音效體驗。在專業設定的控制下，您可以設定預設音量和最大音量限制等。每個新使用者都會重設為所選的預設組態。
由於連結至大型顯示器的使用者資料清除功能，系統會確保已使用行動裝置的藍牙配對資訊也會被清除。
無需專用遙控器。使用大型顯示器遙控器即可輕鬆控制 Soundbar 音量。
輕鬆擺放於物體表面或以隨附的壁掛架安裝，不管如何擺設，這款外觀時尚的梯形設計都能完美融入。
使用隨附的防盜纜線，阻止未經授權即移除裝置的操作。
專業裝置保固提供專業保固：3 年。
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