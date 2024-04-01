安心投放
飛利浦投放伺服器的設計宗旨，是讓使用者能透過房內的大型顯示器，以高達 4K 的畫質獨享內容。整合設計直覺好懂，每台大型顯示器均享有私人連線，無需專屬熱點或獨特網路。
若您符合醫療裝置免稅的資格，此產品可提出申請。稅額會自上方顯示的價格扣除。請在購物籃中查看完整詳細資料。
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飛利浦投放伺服器的設計宗旨，是讓使用者能透過房內的大型顯示器，以高達 4K 的畫質獨享內容。整合設計直覺好懂，每台大型顯示器均享有私人連線，無需專屬熱點或獨特網路。
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飛利浦投放伺服器的設計宗旨，是讓使用者能透過房內的大型顯示器，以高達 4K 的畫質獨享內容。整合設計直覺好懂，每台大型顯示器均享有私人連線，無需專屬熱點或獨特網路。
若您符合醫療裝置免稅的資格，此產品可提出申請。稅額會自上方顯示的價格扣除。請在購物籃中查看完整詳細資料。
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飛利浦投放伺服器的設計宗旨，是讓使用者能透過房內的大型顯示器，以高達 4K 的畫質獨享內容。整合設計直覺好懂，每台大型顯示器均享有私人連線，無需專屬熱點或獨特網路。
透過可用的 CMND 介面，將飛利浦投放伺服器輕鬆整合於與大型顯示器相同的 IP 網路中，並予以執行。需要旅宿業 PMS 或 CMND 接收介面。
飛利浦投放伺服器可與飛利浦專業大型顯示器的 Chromecast built-in 完美搭配操作。也可以支援與外接式 Chromecast v3 轉接器搭配安裝，例如將旗下的大型顯示器逐層升級的旅宿。
延伸您的企業品牌以獲得流暢的體驗，以全新品牌形象取代投放伺服器使用者介面上的背景影像。
飛利浦投放伺服器不需要為每部大型顯示器提供專屬的 Wi-Fi 網路或熱點，因此能簡化基礎架構以及使用者的程序。
投放伺服器提供可靠的全方位飛利浦解決方案，具備前 5 年授權，可每年延長。結合 PPDS 的免費 CMND 軟體和簡易的 PMS 介面，此伺服器解決方案無需任何其他服務，降低投資需求，讓此解決方案成為成本效益的業界領導者。
完全符合 GDPR 標準的系統，針對投放應用程式的使用提供相關的管理統計資料。
使用行動裝置進行投放對使用者而言是直覺好懂且安全的作法。在 Wi-Fi 網路上保持連線的同時，只要掃描房內大型顯示器上的 QR 碼，即可配對行動裝置。
配對完成後，使用者可以在任何已啟用投放功能的應用程式上點選投放圖示來開始投放。即便在大型顯示器關閉的情況下亦然。
當您在報到時設定偏好的語言後，使用者介面便會配合該使用者調整大型顯示器的內容。
便利
相容性
連線
功率
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