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    Wireless pointer 無線簡報器

    SPT9404/96

    運用流暢控制達成出色簡報

    這款飛利浦簡報器提供穩定的控制功能、流暢翻頁的按鍵和紅色雷射指標，讓您的簡報更引人入勝。

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    Wireless pointer 無線簡報器

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    運用流暢控制達成出色簡報

    • 2.4GHz 無線
    • 翻頁按鍵
    • 紅色雷射指標
    紅色雷射指標

    紅色雷射指標

    觸動按鈕搭配明亮的紅色雷射，即可強調您的簡報重點部分，輕鬆又有效率。

    時尚設計搭配您酷炫的造型

    輕薄設計更方便您隨身攜帶以隨時創造生產力。

    設定完成即可安心使用 電池壽命長

    電池壽命長代表您不太需要更換電池，當您需要時耐用又可靠。

    2.4GHz 無線範圍可達 10 公尺

    2.4GHz 無線範圍可達 10 公尺，房間的任何角落皆可保持穩定的連線。

    直覺式 3 個按鈕控制項

    向前和向後按鈕可流暢地移動 PowerPoint 或 Keynote 簡報幻燈片，並搭配可啟動雷射指標的按鈕。

    隨插即用的無線接收器

    隨插即用的無線接收器，設定毫不費力。

    精緻的圓形鍵帽

    精緻的圓形鍵帽，簡約高雅、品質出眾。以每個微小細節展現您的品味。

    技術規格

    • 作業系統/系統需求

      系統需求
      Microsoft Windows 2000、ME、XP、Vista 或更新版本、Linux、IOS

    • 實體尺寸

      尺寸 (長x寬x高)
      145*26*14.5 公釐
      重量
      97 (公克) ± 5 (公克)

    • 技術規格

      按鈕
      3 個按鈕
      表層類型
      亮漆表面塗層
      連線
      無線 2.4GHz
      設計類型
      人體工學設計
      驅動程式需求
      不須驅動程式
      產品類型
      雷射簡報器
      左右手類型
      左右手皆適用

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