運用流暢控制達成出色簡報
這款飛利浦簡報器提供穩定的控制功能、流暢翻頁的按鍵和紅色雷射指標，讓您的簡報更引人入勝。 查看所有優點
若您符合醫療裝置免稅的資格，此產品可提出申請。稅額會自上方顯示的價格扣除。請在購物籃中查看完整詳細資料。
紅色雷射指標
觸動按鈕搭配明亮的紅色雷射，即可強調您的簡報重點部分，輕鬆又有效率。
時尚設計搭配您酷炫的造型
輕薄設計更方便您隨身攜帶以隨時創造生產力。
設定完成即可安心使用 電池壽命長
電池壽命長代表您不太需要更換電池，當您需要時耐用又可靠。
2.4GHz 無線範圍可達 10 公尺
2.4GHz 無線範圍可達 10 公尺，房間的任何角落皆可保持穩定的連線。
直覺式 3 個按鈕控制項
向前和向後按鈕可流暢地移動 PowerPoint 或 Keynote 簡報幻燈片，並搭配可啟動雷射指標的按鈕。
隨插即用的無線接收器
隨插即用的無線接收器，設定毫不費力。
精緻的圓形鍵帽
精緻的圓形鍵帽，簡約高雅、品質出眾。以每個微小細節展現您的品味。
技術規格
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作業系統/系統需求
- 系統需求
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Microsoft Windows 2000、ME、XP、Vista 或更新版本、Linux、IOS
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實體尺寸
- 尺寸 (長x寬x高)
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145*26*14.5 公釐
- 重量
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97 (公克) ± 5 (公克)
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技術規格
- 按鈕
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3 個按鈕
- 表層類型
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亮漆表面塗層
- 連線
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無線 2.4GHz
- 設計類型
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人體工學設計
- 驅動程式需求
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不須驅動程式
- 產品類型
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雷射簡報器
- 左右手類型
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左右手皆適用
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