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原本的 Natural 或防脹氣奶嘴，與 Natural Response 奶嘴比較起來如何呢？

乳汁通常可在原本的 Natural 奶嘴、防脹氣奶嘴或傳統奶瓶中順暢流動。因此，更換成 Natural Response 奶嘴時，建議使用更高的奶嘴流速。

請讓您的寶寶能夠熟悉新的奶嘴。請觀察寶寶的反應，看看是否需要更換奶嘴。下表提供 Natural Response 奶嘴該從多少流量開始的建議。請觀看下方影片，進一步瞭解餵哺時寶寶提供的線索。

原本的 Natural 或防脹氣奶嘴，與 Natural Response 奶嘴比較起來如何呢？

此頁面的資訊適用於下列機型： SCY966/02, SCY933/01, SCY933/02. 點擊這裡顯示更多產品編號  ›

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