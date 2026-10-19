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如何組裝 Natural Response 奶瓶和奶嘴？

組裝 Natural Response 奶瓶時，請確保奶嘴完全穿過螺旋環，如下圖所示。若您未正確組裝奶嘴，餵哺過程中奶水將會滲漏和溢出。
 

組裝 Natural Response 奶嘴

此頁面的資訊適用於下列機型： SCY966/02, SCY933/01, SCY933/02. 點擊這裡顯示更多產品編號  ›

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