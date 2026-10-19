飛利浦支援 如何組裝 Natural Response 奶瓶和奶嘴？

組裝 Natural Response 奶瓶時，請確保奶嘴完全穿過螺旋環，如下圖所示。若您未正確組裝奶嘴，餵哺過程中奶水將會滲漏和溢出。



插入 AirFree 透氣口 在飛利浦 Avent Natural Response 奶瓶中倒入奶水 使用配製好的配方奶時，請確定配方奶已完全溶解，以免阻塞 AirFree 透氣口 將 AirFree 透氣口插件置入奶瓶中 將奶嘴穿過螺旋環 (將奶嘴往上扭動以便組裝) 將螺旋環和奶嘴放在裝了 AirFree 透氣口的奶瓶上

實用提示：AirFree 透氣口頂端的圖示將為您示範如何在餵哺寶寶時放置 AirFree 透氣口 (請參閱下圖)。

AirFree 透氣口頂端的圖示將為您示範如何在餵哺寶寶時放置 AirFree 透氣口 (請參閱下圖)。