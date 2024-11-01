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哪種自然吮吸奶嘴最適合我的寶寶？

發表於 2025 年 3 月 4 日

新生兒寶寶往往會在親餵與瓶餵採用相同的模式。我們建議仔細觀察寶寶的反應，以找出最適合的奶嘴流速。

Natural Response 奶嘴的設計是可根據寶寶的吸奶方式進行調整。不過，您可能還不知道寶寶是如何從奶瓶吸奶的。

一般來說，我們建議您先從奶瓶隨附的奶嘴開始，再據此進行調整。如果嘗試餵哺幾次後仍未成功，可考慮改用流速不同的奶嘴。

如有以下情形，請使用更高流速的奶嘴：

  • 您的寶寶無法從奶瓶喝到足夠的乳汁，或
  • 餵哺的持續時間太長 (例如超過 30 分鐘)，或
  • 您的寶寶在餵哺期間睡著、心浮氣躁，或玩弄奶嘴而不吸奶。

如有以下情形，請使用更低流速的奶嘴：

  • 您的寶寶大口吞嚥乳汁，或
  • 乳汁在餵哺期間從寶寶的口中漏出。

請根據寶寶的吸奶方式選擇奶嘴，而非根據年齡進行選擇。具有熱切吸奶方式的寶寶在吸奶時通常吸力和加壓效果較強，所以乳汁流量較大。因此，他們通常需要較低流速的奶嘴，例如 1 或 2 號奶嘴，以避免溢出。吸吮時和緩穩定的寶寶可能偏好較高流量的奶嘴 (例如 4 或 5/6 號奶嘴)，無論寶寶的年齡都較可確保乳汁流量足夠。

如果寶寶用過舊款的飛利浦 Avent Natural 奶嘴，就會習慣以較不費力的方式快速獲得更多乳汁，因此改用 Natural Response 奶嘴時，就需要流速較高的產品。

可用的奶嘴流速與奶瓶配置

飛利浦 Avent Natural Response 奶嘴在美國和加拿大提供 1 至 5 的流速，其他國家/地區則為 1 至 6。最高流速 6 的奶嘴較適合濃稠的液體，或是需要快速流量的寶寶。

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