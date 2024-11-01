Natural Response 奶嘴的運作方式更像乳房，可以讓寶寶依照自然的節奏與飲用方式飲用與吞嚥乳汁以及呼吸。只有在寶寶主動吸吮時，乳汁才會從奶嘴流出。習慣自流學飲杯的寶寶會需要適應新的飲用方式，改用 Natural Response 奶嘴會需要一點時間。
大多數的寶寶對改變很敏感，因此可能需要多試幾次才能讓他們適應新的餵哺方式。當您要改用新奶瓶時，請在寶寶放鬆且不餓時進行餵哺。如果您嘗試餵哺數次但並未成功，這可能代表您的寶寶需要使用另一種流速的不同奶嘴。
Article Published Date : 2026 年 7 月 16 日
Natural Response 奶嘴的運作方式更像乳房，可以讓寶寶依照自然的節奏與飲用方式飲用與吞嚥乳汁以及呼吸。只有在寶寶主動吸吮時，乳汁才會從奶嘴流出。習慣自流學飲杯的寶寶會需要適應新的飲用方式，改用 Natural Response 奶嘴會需要一點時間。
大多數的寶寶對改變很敏感，因此可能需要多試幾次才能讓他們適應新的餵哺方式。當您要改用新奶瓶時，請在寶寶放鬆且不餓時進行餵哺。如果您嘗試餵哺數次但並未成功，這可能代表您的寶寶需要使用另一種流速的不同奶嘴。
每個寶寶的學習步調都不同。吮吸是一項技能，有些寶寶學得比其他寶寶快。因此，有些寶寶可能在使用 Natural Response 奶嘴前，需要先從我們的「初始流量」奶嘴 (0 號奶嘴) 開始。
我應該什麼時候更換奶嘴？
若寶寶喝奶時只是在玩奶嘴、不專心吸吮，或表現出焦躁情緒，您可以嘗試更換為流速更快的 Natural Response 奶嘴。如果您的寶寶使用 Natural Response 奶嘴喝完 50 毫升的奶需要超過 20 分鐘，建議更換為原有的 Natural 2 盎司奶瓶 (SCF039/17) 搭配 Natural T0 奶嘴 (SCF657/27) 讓流動更加容易。若仍有餵哺上的困難，建議諮詢專業的醫療人員。
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