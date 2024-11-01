Natural Response 奶嘴的運作方式更像乳房，可以讓寶寶依照自然的節奏與飲用方式飲用與吞嚥乳汁以及呼吸。只有在寶寶主動吸吮時，乳汁才會從奶嘴流出。習慣自流學飲杯的寶寶會需要適應新的飲用方式，改用 Natural Response 奶嘴會需要一點時間。

大多數的寶寶對改變很敏感，因此可能需要多試幾次才能讓他們適應新的餵哺方式。當您要改用新奶瓶時，請在寶寶放鬆且不餓時進行餵哺。如果您嘗試餵哺數次但並未成功，這可能代表您的寶寶需要使用另一種流速的不同奶嘴。