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我的飛利浦 Avent 奶瓶餵哺產品是否彼此相容？

若要瞭解哪些飛利浦 Avent 嬰兒奶瓶與奶嘴彼此相容，請參閱下列資訊。

您可在以下 4 個區段中，找到有關飛利浦 Avent 相容性的一切資訊：

  • Natural 和 Natural Response 

  • Natural 玻璃 

  • 防脹氣 

  • AirFree 透氣口

每個區段會顯示不同的項目組合，以及打勾或打叉，以表示該組合是否相容。

此頁面的資訊適用於下列機型： SCY966/02, SCY933/02, SCY933/01. 點擊這裡顯示更多產品編號  ›

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