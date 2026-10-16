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若要瞭解哪些飛利浦 Avent 嬰兒奶瓶與奶嘴彼此相容，請參閱下列資訊。
您可在以下 4 個區段中，找到有關飛利浦 Avent 相容性的一切資訊：
Natural 和 Natural Response
Natural 玻璃
防脹氣
AirFree 透氣口。
每個區段會顯示不同的項目組合，以及打勾或打叉，以表示該組合是否相容。
此頁面的資訊適用於下列機型： SCY966/02, SCY933/02, SCY933/01. 點擊這裡顯示更多產品編號 ›
使用變色的飛利浦 Avent 產品零件是否安全？
第一次使用飛利浦 Avent 奶瓶和奶嘴時如何準備？
為什麼我的新產品包裝在紙盒中？
Natural Response 奶嘴可以搭配原本的 Natural 奶瓶使用嗎？
如何將 AirFree 透氣口與 Avent Natural Response 奶瓶搭配使用？
可以使用 Natural Response 奶嘴哺餵寶寶濃稠食物嗎？
為什麼我的寶寶會拒絕使用 Natural Response 奶嘴？
哪種自然吮吸奶嘴最適合我的寶寶？
如何分辨 Natural 與 Natural Response 奶嘴之間的差異？
為什麼 Natural Response 奶嘴包裝上沒有年齡指示？
如何組裝 Natural Response 奶瓶和奶嘴？
原本的 Natural 或防脹氣奶嘴，與 Natural Response 奶嘴比較起來如何呢？
飛利浦 Avent 奶瓶是否適合冷凍庫？
我的飛利浦 Avent 奶瓶餵哺產品是否彼此相容？
自然吮吸奶嘴有哪些優點？