體驗更優異的能見度

均勻精準的光束模式讓您看得更清楚，也更容易被看見。飛利浦 Ultinon Essential LED 採用精確光學設計，可以在行駛時將光線準確投射在需要之處。不僅能讓您更快發現障礙物且更有信心地駕駛，還可以避免其他駕駛被危險的眩光干擾視線，讓所有用路者都更安全。如要投射窄光束，將燈泡正確放置在頭燈中也非常重要。使用可調整的接環可以確保精準對齊，從而獲得最佳照明性能，同時增強道路安全。