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    Ultinon Essential LED 頭燈燈泡

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    超群出眾

    全新飛利浦 Ultinon Essential LED 絕對物超所值。精巧的全功能設計包括強大亮度、時尚造型、雙散熱技術，同時具備 12V 和 24V 相容性。

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    Ultinon Essential LED 頭燈燈泡

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    超群出眾

    安裝簡單的時尚 LED 照明

    • 燈具類型：H1
    • 6,500 K 時尚白光
    • 輕巧設計，安裝更容易
    • 與大多數車款相容
    • 燈泡數量︰2
    享受時尚白光體驗

    享受時尚白光體驗

    為愛車加裝飛利浦 Ultinon Essential LED 頭燈，量身打造時髦頂級外觀。燈泡色溫高達 6,500 Kelvin，可投射時髦的白光，讓您以時尚光束卓然出眾。

    高效散熱功能提供優質冷卻效果

    高效散熱功能提供優質冷卻效果

    飛利浦 Ultinon Essential LED 頭燈具備絕佳效能與優異耐久性，精彩展現 LED 的尖端技術。這款 LED 頭燈燈泡採用雙重散熱機制，內建風扇和鋁合金散熱片搭配陽極處理塗層，散熱效果更好、更有效率，且能長時間以最高亮度運作。

    輕巧的整合式全功能設計，方便隨插即用

    輕巧的整合式全功能設計，方便隨插即用

    飛利浦 Ultinon Essential LED 採用全新燈泡設計，將驅動盒電子零件置入燈體，增加頭燈內的燈泡空間，因此容易安裝。享受隨插即用的體驗：一體成型設計讓您不用轉開，即可輕鬆從上方取出中央環。飛利浦 Ultinon Essential LED 採用輕巧設計，適合裝配於多種車型，並可由專業技師輕鬆安裝。

    體驗更優異的能見度

    體驗更優異的能見度

    均勻精準的光束模式讓您看得更清楚，也更容易被看見。飛利浦 Ultinon Essential LED 採用精確光學設計，可以在行駛時將光線準確投射在需要之處。不僅能讓您更快發現障礙物且更有信心地駕駛，還可以避免其他駕駛被危險的眩光干擾視線，讓所有用路者都更安全。如要投射窄光束，將燈泡正確放置在頭燈中也非常重要。使用可調整的接環可以確保精準對齊，從而獲得最佳照明性能，同時增強道路安全。

    12V 和 24V 相容性適合更廣泛的應用

    12V 和 24V 相容性適合更廣泛的應用

    飛利浦 Ultinon Essential LED 與 12V 和 24V 電力系統相容，完美適用於多種車型。請聯絡我們的授權合作夥伴或服務中心，以取得更多詳細資料。

    只要長效性能，不要提早故障

    只要長效性能，不要提早故障

    飛利浦照明產品擁有 100 多年的汽車照明經驗，能確保飛利浦絕佳車用等級產品皆以嚴格的品質控制程序 (包括適用的 ISO 規範) 設計及開發而成，從而實現始終如一的高品質標準。

    選購的接環可與大部分車型搭配使用

    選購的接環可與大部分車型搭配使用

    由於 H7 頭燈採用多種燈架，有時可能無法安裝 LED 燈具，但飛利浦 Ultinon Essential LED 沒有這個問題。選配的飛利浦 LED 接環可確保與最多車型搭配使用，因此您可以放心購買飛利浦 LED 燈具。

    技術規格

    • 行銷規格

      期望效果
      風格
      產品特色
      飛利浦 LED 燈

    • 產品說明

      應用
      遠光燈
      機座
      P14.5s
      型號
      LED-HL [~H1]
      符合 ECE
      範圍
      Ultinon Essential LED
      技術
      LED
      類型
      LED-HL [~H1]

    • 使用壽命

      使用壽命
      1500 小時

    • 照明特性

      色溫
      6500 K
      流明 (lm)
      1400

    • 電力特性

      瓦數
      19  W
      電壓
      12 V 和 24  V

    • 訂購資訊

      訂購條目
      11258UE2X2
      訂購代碼
      00394231

    • 包裝資料

      EAN1
      8719018003942
      EAN3
      8719018003959
      包裝類型
      X1

    • 包裝產品資訊

      每件總重
      26.5  g
      長度
      10.6  cm
      寬度
      4.8  cm
      高度
      12.7  cm
      每件淨重
      34  g
      包裝數量
      2
      MOQ (專業人士適用)
      12

    • 外包裝資訊

      長度
      22  cm
      寬度
      15.5  cm
      高度
      11.5  cm
      每件淨重
      363  g
      每件總重
      0.46  kg

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