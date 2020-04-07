輕巧的整合式全功能設計，方便隨插即用

飛利浦 Ultinon Essential LED 採用全新燈泡設計，將驅動盒電子零件置入燈體，增加頭燈內的燈泡空間，因此容易安裝。享受隨插即用的體驗：一體成型設計讓您不用轉開，即可輕鬆從上方取出中央環。飛利浦 Ultinon Essential LED 採用輕巧設計，適合裝配於多種車型，並可由專業技師輕鬆安裝。