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Ultinon Essential LED頭燈燈泡

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超群出眾

全新飛利浦 Ultinon Essential LED 絕對物超所值。精巧的全功能設計包括強大亮度、時尚造型、雙散熱技術，同時具備 12V 和 24V 相容性。

查看所有優點

安裝簡單的時尚 LED 照明

超群出眾

  • 燈具類型：H3

  • 6,500 K 時尚白光

  • 輕巧設計，安裝更容易

  • 與大多數車款相容

  • 燈泡數量︰2

享受時尚白光體驗

享受時尚白光體驗

為愛車加裝飛利浦 Ultinon Essential LED 頭燈，量身打造時髦頂級外觀。燈泡色溫高達 6,500 Kelvin，可投射時髦的白光，讓您以時尚光束卓然出眾。

高效散熱功能提供優質冷卻效果

高效散熱功能提供優質冷卻效果

飛利浦 Ultinon Essential LED 頭燈具備絕佳效能與優異耐久性，精彩展現 LED 的尖端技術。這款 LED 頭燈燈泡採用雙重散熱機制，內建風扇和鋁合金散熱片搭配陽極處理塗層，散熱效果更好、更有效率，且能長時間以最高亮度運作。

輕巧的整合式全功能設計，方便隨插即用

輕巧的整合式全功能設計，方便隨插即用

飛利浦 Ultinon Essential LED 採用全新燈泡設計，將驅動盒電子零件置入燈體，增加頭燈內的燈泡空間，因此容易安裝。享受隨插即用的體驗：一體成型設計讓您不用轉開，即可輕鬆從上方取出中央環。飛利浦 Ultinon Essential LED 採用輕巧設計，適合裝配於多種車型，並可由專業技師輕鬆安裝。

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  1. 請確實依循當地交通法規使用替換式 LED 車燈，若有違反相關規範需自行負責