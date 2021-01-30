修換市場中 Lumileds 的獨家 OEM LED

飛利浦 Ultinon Pro9000 以獨家頂級 Lumileds TopContact LED 晶片，常保領先群倫的效能。這些獨特的 OEM LED 能提供最佳的照明一致性，產生較少的熱能，且具備理想照明色彩，以提供更清晰的能見度。全球主要汽車製造商選擇 Lumileds 汽車 LED 晶片和飛利浦車頭燈泡的原因之一，就是因為其配備了最優異的元件和技術，為您帶來無與倫比的性能及長效燈泡使用壽命。