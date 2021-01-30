搜尋關鍵字

  • 專為享受駕馭快感而打造的突破性 LED 燈 專為享受駕馭快感而打造的突破性 LED 燈 專為享受駕馭快感而打造的突破性 LED 燈
    -{discount-value}

    Ultinon Pro9000 配備獨家汽車 LED

    11366U90CWX2

    專為享受駕馭快感而打造的突破性 LED 燈

    飛利浦 Ultinon Pro9000 為 LED 改裝燈泡訂立新標準，亮度提升達 250%*，光線更白以達最佳效能，精巧設計適於安裝在多數車款。*相較於最低法律標準。

    查看所有優點

    Ultinon Pro9000 配備獨家汽車 LED

    類似產品

    See all 頭燈

    專為享受駕馭快感而打造的突破性 LED 燈

    反映原始汽車性能的 LED 燈

    • 燈泡類型：H8/H11/H16
    • 亮度增加 250%
    • 5,800 K 冷白光
    • Lumileds TopContact LED
    • 燈泡數量︰2

    亮度增加 250%

    全新飛利浦 Ultinon Pro9000 車頭燈泡提供駕駛時所需的絕佳能見度。與鹵素燈泡的最低法規標準相比，道路照明亮度增加 250%，且照明效果始終如一。最佳光譜讓道路標誌更清晰可見。能見距離提高，反應速度增快！

    修換市場中 Lumileds 的獨家 OEM LED

    飛利浦 Ultinon Pro9000 以獨家頂級 Lumileds TopContact LED 晶片，常保領先群倫的效能。這些獨特的 OEM LED 能提供最佳的照明一致性，產生較少的熱能，且具備理想照明色彩，以提供更清晰的能見度。全球主要汽車製造商選擇 Lumileds 汽車 LED 晶片和飛利浦車頭燈泡的原因之一，就是因為其配備了最優異的元件和技術，為您帶來無與倫比的性能及長效燈泡使用壽命。

    達色溫 5,800 Kelvin 的冷白燈光

    享受實用性與效能之間的平衡。飛利浦 Ultinon Pro9000 具備達 5,800 K 的色溫，經原廠設備製造商實證，可在夜間駕駛時提供最佳眼部舒適度。如此可降低疲勞感，並減輕眼睛疲勞，讓您在黑暗中駕駛時更安全、愉悅。

    準確照亮行駛需要之處

    飛利浦 Ultinon Pro9000 燈泡的 LED 晶片位置完美，在行駛時光線可準確照亮駕駛需要之處，且不會對來車的駕駛造成眩光。我們的燈泡也採用飛利浦 SafeBeam，不僅能產生最佳可用光束，還搭配無眩光模式。使用飛利浦 Ultinon Pro9000，提升行車安全。

    體積小巧，效能強大

    飛利浦 Ultinon Pro9000 以小巧但兼具效率的設計，提供強大的科技效能。飛利浦 Ultinon Pro9000 的一體成型燈泡新設計，兼具效能且使用簡單，安裝輕鬆又快速。內建驅動器，不必再煩惱燈罩空間有限。這款超輕巧設計可與多種車款相容。

    高電力相容性適用大多數車輛

    LED 改裝燈和鹵素燈泡的瓦數、組成和耗電量不同。以其他 LED 更換鹵素燈泡可能會導致閃爍燈光等問題。飛利浦 Ultinon Pro9000 燈泡無需額外的轉接器** 即可排除大多數車輛燈光閃爍的情形。其可立即與車輛的電力系統搭配運作，提供一致的光束與色溫。

    12V 和 24V 相容性提供更廣泛的使用性

    飛利浦 Ultinon Pro9000 與 12V 和 24V 電力系統相容，適用於大多數車型。

    使用壽命提升長達 5,000 小時

    想要明亮時尚的車燈，卻又不希望一直更換耗損的燈泡。這就是傳統車燈的主要問題：燈光越明亮，使用壽命越短。LED 燈光強度更高且壽命更長，而飛利浦 Ultinon Pro9000 頭燈的設計更是持久耐用。加上 AirBoost 和 AirCool 熱能管理系統等功能，能持續運作長達 5,000 小時。

    滿足現今駕駛所需的耐用性

    飛利浦 Ultinon Pro9000 燈泡通過 IP65 防塵防水等級認證，也符合電磁干擾的汽車業界標準。採用精密設計，禁得起現代駕駛車輛的嚴格考驗，提供時下駕駛所需的耐用性。其日常效能讓您在行車時更有信心，提供更明亮一致的照明。

    技術規格

    • 行銷規格

      期望效果
      明亮白光
      產品特色
      車用等級 LED

    • 產品說明

      應用
      前霧燈
      機座
      PGJ19-1；PGJ19-2；PGJ19-3
      型號
      LED 霧燈 11366 U90CW X2
      符合 ECE
      範圍
      Ultinon Pro9000
      技術功能
      AirBoost、SafeBeam 技術
      技術
      LED
      類型
      LED-FOG [~H8/H11/H16]

    • 使用壽命

      使用壽命
      5000 小時

    • 照明特性

      色溫
      5800K
      流明 (lm)
      950

    • 電力特性

      瓦數
      11  W
      電壓 (V)
      13.2 V

    • 訂購資訊

      訂購條目
      11366U90CWX2
      訂購代碼
      712431

    • 包裝資料

      包裝類型
      X2
      EAN1
      8719018007124
      EAN3
      8719018007131

    • 包裝產品資訊

      每件總重
      346  g
      長度
      15.2  cm
      寬度
      7  cm
      高度
      18.9  cm
      每件淨重
      53  g
      包裝數量
      2 入
      MOQ (專業人士適用)
      6 入裝

    • 外包裝資訊

      長度
      32.5  cm
      寬度
      22  cm
      高度
      19.1  cm
      每件淨重
      22  g
      每件總重
      2.4  kg

    取得產品支援

    尋找常見問答集、疑難排解、使用手冊及提示

    建議產品

    最近檢視的產品

    • 相較於鹵素燈泡的最低法規標準。
    • 請確實依循當地交通法規使用替換式 LED 車燈，若有違反相關規範需自行負責
    • * 對於某些罕見的情況，可能需要額外的燈光維修 CANbus 才能完全排除閃爍的狀況。

    使用最新版 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 瀏覽本網站效果最佳。