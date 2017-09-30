飛利浦汽車照明產品，難以撼動的最高品質

技術先進的飛利浦照明產品在汽車產業中享譽盛名，迄今已有 100 多年的歷史。飛利浦絕佳車用等級產品皆以嚴格的品質控制程序與適用的 ISO 規範設計及開發而成，從而實現始終如一的高品質標準。各大主要汽車製造商皆選擇飛利浦燈泡，因為飛利浦就是品質保證。您擁有的不只是強力明亮光線與精準光束效能，同時還能展現頂級風格，並享受更加安全平順的駕車體驗。