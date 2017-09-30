搜尋關鍵字

  • 更精良的白色燈光 更精良的白色燈光 更精良的白色燈光

    Ultinon LED 霧燈燈泡

    11366ULX2

    更精良的白色燈光

    飛利浦 Ultinon LED 霧燈以色溫 6000 Kelvin 的時尚亮白燈光，搭配頭燈光束的優良性能，打造新等級的亮度。採用積體電子學的輕巧設計，讓霧燈更容易安裝。

    查看所有優點

    Ultinon LED 霧燈燈泡

    類似產品

    See all 頭燈

    更精良的白色燈光

    小巧又明亮的白色 LED 燈

    • LED-FOG [~H8/H11/H16]
    • 6000K
    • 亮度提升 160%
    • 輕巧設計，安裝更容易
    飛利浦汽車照明產品，難以撼動的最高品質

    飛利浦汽車照明產品，難以撼動的最高品質

    技術先進的飛利浦照明產品在汽車產業中享譽盛名，迄今已有 100 多年的歷史。飛利浦絕佳車用等級產品皆以嚴格的品質控制程序與適用的 ISO 規範設計及開發而成，從而實現始終如一的高品質標準。各大主要汽車製造商皆選擇飛利浦燈泡，因為飛利浦就是品質保證。您擁有的不只是強力明亮光線與精準光束效能，同時還能展現頂級風格，並享受更加安全平順的駕車體驗。

    亮度增加 160% 的鮮明亮光提供優越視線

    在黑暗中開車非常吃力，您僅能倚靠頭燈。更遠及更全面的視野，都是提高安全駕駛能力時不可忽視的重點。飛利浦 Ultinon LED 汽車頭燈的明亮光束，以高達 160% 的亮度提升您的能見度。體驗過此種如日光一般的效果後，您將會持續選擇 LED。能見度提高，能讓駕駛技術變得更好，反應越快，行車就越安全。別讓黑暗戰勝您，選擇飛利浦，擁有更強大的夜間駕駛自信與控制力。

    整合式電子零件讓安裝更輕鬆

    飛利浦 Ultinon LED 採用全新燈泡設計，將驅動盒電子零件置入機身中。驅動盒是 LED 的核心，負責處理效能表現，例如瓦數與光輸出。市面上許多其他 LED 升級版解決方案都將驅動盒置於 LED 機身外，飛利浦 Ultinon LED 則是直接將它裝入機身，打造最佳化設計，安裝時只會佔用最小空間。最佳化 LED 尺寸十分重要，因為好幾種光學零件都相當小巧。飛利浦 Ultinon LED 設計精巧，適合多種車型，且能由專業技師輕鬆安裝。

    更耐久的車就該選擇經久耐用的 LED 燈泡

    想要明亮時尚的霧燈，卻又不希望一直更換耗損的燈泡。這就是傳統霧燈的主要問題：燈光越明亮，使用壽命就越短。LED 的壽命更長，飛利浦 Ultinon LED 產品的耐久性更是出類拔萃，使用壽命高達 8 年。

    色溫 6000 Kelvin 的俐落白光

    飛利浦 Ultinon LED 霧燈會照射出色溫高達 6000 Kelvin、與日光相似的明亮白色光束。更加清晰的視野，助您更輕鬆地發現障礙物，走出一條完美的行車路線。同時，您不會再因為想看清楚前方地形而感到疲勞，更加明亮的光線讓夜間駕車更舒適，更有趣。

    安裝簡便，適用於多種車款

    精心設計的簡便安裝方式，只要是擁有維修經驗的駕駛，就能輕鬆地升級相容的頭燈。不過，仍舊建議請專業技師安裝您的全新飛利浦 LED 頭燈，技師們能確保一切就緒。雖然這些頭燈適用於多種現有車款，但並非支援所有車種。

    技術規格

    • 行銷規格

      期望效果
      輕巧設計，安裝更容易
      產品特色
      更精良的白色燈光

    • 產品說明

      應用
      前霧燈
      機座
      • PGJ19-1
      • PGJ19-2
      • PGJ19-3
      型號 LED 類型
      LED-FOG [~H8/H11/H16]
      符合 ECE
      範圍
      Ultinon LED
      技術功能
      內建電子驅動器
      技術
      LED
      類型
      H8；H11；H16

    • 使用壽命

      使用壽命
      長達 8 年

    • 照明特性

      流明
      820
      色溫
      高達 6000K

    • 電力特性

      瓦數
      10  W
      電壓
      12  V

    • 訂購資訊

      訂購條目
      11366ULX2
      訂購代碼
      39850231

    • 包裝資料

      包裝類型
      X2
      EAN1
      8727900398502
      EAN3
      8727900398519

    Badge-D2C

    取得產品支援

    查找產品使用提示、常見問題、使用手冊，以及安全和合規資訊。

    建議產品

    最近檢視的產品

    • 請確實依循當地交通法規使用替換式 LED 車燈，若有違反相關規範需自行負責。
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. 版權所有。

    使用最新版 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 瀏覽本網站效果最佳。