技術先進的飛利浦照明產品在汽車產業中享譽盛名，迄今已有 100 多年的歷史。飛利浦絕佳車用等級產品皆以嚴格的品質控制程序與適用的 ISO 規範設計及開發而成，從而實現始終如一的高品質標準。各大主要汽車製造商皆選擇飛利浦燈泡，因為飛利浦就是品質保證。您擁有的不只是強力明亮光線與精準光束效能，同時還能展現頂級風格，並享受更加安全平順的駕車體驗。
在黑暗中開車非常吃力，您僅能倚靠頭燈。更遠及更全面的視野，都是提高安全駕駛能力時不可忽視的重點。飛利浦 Ultinon LED 汽車頭燈的明亮光束，以高達 160% 的亮度提升您的能見度。體驗過此種如日光一般的效果後，您將會持續選擇 LED。能見度提高，能讓駕駛技術變得更好，反應越快，行車就越安全。別讓黑暗戰勝您，選擇飛利浦，擁有更強大的夜間駕駛自信與控制力。
飛利浦 Ultinon LED 採用全新燈泡設計，將驅動盒電子零件置入機身中。驅動盒是 LED 的核心，負責處理效能表現，例如瓦數與光輸出。市面上許多其他 LED 升級版解決方案都將驅動盒置於 LED 機身外，飛利浦 Ultinon LED 則是直接將它裝入機身，打造最佳化設計，安裝時只會佔用最小空間。最佳化 LED 尺寸十分重要，因為好幾種光學零件都相當小巧。飛利浦 Ultinon LED 設計精巧，適合多種車型，且能由專業技師輕鬆安裝。
想要明亮時尚的霧燈，卻又不希望一直更換耗損的燈泡。這就是傳統霧燈的主要問題：燈光越明亮，使用壽命就越短。LED 的壽命更長，飛利浦 Ultinon LED 產品的耐久性更是出類拔萃，使用壽命高達 8 年。
飛利浦 Ultinon LED 霧燈會照射出色溫高達 6000 Kelvin、與日光相似的明亮白色光束。更加清晰的視野，助您更輕鬆地發現障礙物，走出一條完美的行車路線。同時，您不會再因為想看清楚前方地形而感到疲勞，更加明亮的光線讓夜間駕車更舒適，更有趣。
精心設計的簡便安裝方式，只要是擁有維修經驗的駕駛，就能輕鬆地升級相容的頭燈。不過，仍舊建議請專業技師安裝您的全新飛利浦 LED 頭燈，技師們能確保一切就緒。雖然這些頭燈適用於多種現有車款，但並非支援所有車種。
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