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Ultinon LED

霧燈燈泡

11366ULX2
  • 更精良的白色燈光 更精良的白色燈光 更精良的白色燈光
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    Ultinon LED 霧燈燈泡

    11366ULX2

    更精良的白色燈光

    飛利浦 Ultinon LED 霧燈以色溫 6000 Kelvin 的時尚亮白燈光，搭配頭燈光束的優良性能，打造新等級的亮度。採用積體電子學的輕巧設計，讓霧燈更容易安裝。 查看所有優點

    Ultinon LED 霧燈燈泡

    更精良的白色燈光

    飛利浦 Ultinon LED 霧燈以色溫 6000 Kelvin 的時尚亮白燈光，搭配頭燈光束的優良性能，打造新等級的亮度。採用積體電子學的輕巧設計，讓霧燈更容易安裝。 查看所有優點

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    飛利浦 Ultinon LED 霧燈以色溫 6000 Kelvin 的時尚亮白燈光，搭配頭燈光束的優良性能，打造新等級的亮度。採用積體電子學的輕巧設計，讓霧燈更容易安裝。 查看所有優點

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      更精良的白色燈光

      小巧又明亮的白色 LED 燈

      • LED-FOG [~H8/H11/H16]
      • 6000K
      • 亮度提升 160%
      • 輕巧設計，安裝更容易
      飛利浦汽車照明產品，難以撼動的最高品質

      飛利浦汽車照明產品，難以撼動的最高品質

      技術先進的飛利浦照明產品在汽車產業中享譽盛名，迄今已有 100 多年的歷史。飛利浦絕佳車用等級產品皆以嚴格的品質控制程序與適用的 ISO 規範設計及開發而成，從而實現始終如一的高品質標準。各大主要汽車製造商皆選擇飛利浦燈泡，因為飛利浦就是品質保證。您擁有的不只是強力明亮光線與精準光束效能，同時還能展現頂級風格，並享受更加安全平順的駕車體驗。

      亮度增加 160% 的鮮明亮光提供優越視線

      在黑暗中開車非常吃力，您僅能倚靠頭燈。更遠及更全面的視野，都是提高安全駕駛能力時不可忽視的重點。飛利浦 Ultinon LED 汽車頭燈的明亮光束，以高達 160% 的亮度提升您的能見度。體驗過此種如日光一般的效果後，您將會持續選擇 LED。能見度提高，能讓駕駛技術變得更好，反應越快，行車就越安全。別讓黑暗戰勝您，選擇飛利浦，擁有更強大的夜間駕駛自信與控制力。

      整合式電子零件讓安裝更輕鬆

      飛利浦 Ultinon LED 採用全新燈泡設計，將驅動盒電子零件置入機身中。驅動盒是 LED 的核心，負責處理效能表現，例如瓦數與光輸出。市面上許多其他 LED 升級版解決方案都將驅動盒置於 LED 機身外，飛利浦 Ultinon LED 則是直接將它裝入機身，打造最佳化設計，安裝時只會佔用最小空間。最佳化 LED 尺寸十分重要，因為好幾種光學零件都相當小巧。飛利浦 Ultinon LED 設計精巧，適合多種車型，且能由專業技師輕鬆安裝。

      更耐久的車就該選擇經久耐用的 LED 燈泡

      想要明亮時尚的霧燈，卻又不希望一直更換耗損的燈泡。這就是傳統霧燈的主要問題：燈光越明亮，使用壽命就越短。LED 的壽命更長，飛利浦 Ultinon LED 產品的耐久性更是出類拔萃，使用壽命高達 8 年。

      色溫 6000 Kelvin 的俐落白光

      飛利浦 Ultinon LED 霧燈會照射出色溫高達 6000 Kelvin、與日光相似的明亮白色光束。更加清晰的視野，助您更輕鬆地發現障礙物，走出一條完美的行車路線。同時，您不會再因為想看清楚前方地形而感到疲勞，更加明亮的光線讓夜間駕車更舒適，更有趣。

      安裝簡便，適用於多種車款

      精心設計的簡便安裝方式，只要是擁有維修經驗的駕駛，就能輕鬆地升級相容的頭燈。不過，仍舊建議請專業技師安裝您的全新飛利浦 LED 頭燈，技師們能確保一切就緒。雖然這些頭燈適用於多種現有車款，但並非支援所有車種。

      技術規格

      • 包裝資料

        包裝類型
        X2
        EAN1
        8727900398502
        EAN3
        8727900398519

      • 產品說明

        技術
        LED
        應用
        前霧燈
        機座
        • PGJ19-1
        • PGJ19-2
        • PGJ19-3
        範圍
        Ultinon LED
        類型
        H8；H11；H16
        符合 ECE
        型號 LED 類型
        LED-FOG [~H8/H11/H16]
        技術功能
        內建電子驅動器

      • 電力特性

        瓦數
        10  W
        電壓
        12  V

      • 行銷規格

        期望效果
        輕巧設計，安裝更容易
        產品特色
        更精良的白色燈光

      • 照明特性

        色溫
        高達 6000K
        流明
        820

      • 訂購資訊

        訂購條目
        11366ULX2
        訂購代碼
        39850231

      • 使用壽命

        使用壽命
        長達 8 年

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          • 請確實依循當地交通法規使用替換式 LED 車燈，若有違反相關規範需自行負責。