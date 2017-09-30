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  • 燈號清晰，駕駛有型。 燈號清晰，駕駛有型。 燈號清晰，駕駛有型。

    Ultinon LED 方向燈燈泡

    11498ULRX2

    燈號清晰，駕駛有型。

    色彩強烈的方向燈讓駕駛更氣派。飛利浦 Ultinon LED [˜P21W] 煞車燈與車尾燈的強力紅光明亮悅目，不但氣派有型，也能兼顧行駛安全。

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    Ultinon LED 方向燈燈泡

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    燈號清晰，駕駛有型。

    LED 品質經久耐用

    • LED-S25 [~P21W]
    • 燈泡數量︰2
    • 12 V，強力紅色
    • 煞車燈、後霧燈

    升級照明光線，打造完美風格

    車外燈的主要目的是協助您看清周遭，同時也讓他人看見您。如果您想要愛車時尚感升級，但又不想換台新車，那麼將車外燈換成 LED 就是個省錢的聰明選項。升級車外燈能讓煞車燈的紅光更為飽和、方向燈的琥珀光更加生動，位置燈和倒車燈的白光也更為明亮。您的愛車代表了您的身分，所以，就讓飛利浦 LED 車外方向燈為您的時尚品味作最佳詮釋。

    以明亮燈號提升行車安全

    清楚表達車輛的移動方向，在安全駕駛上極為重要。為了避免碰撞，其他用路人必須要瞭解您的行車意圖，因此燈號明亮能確保您足夠醒目，進而提升行車安全。無論是倒車燈、位置燈或煞車燈，飛利浦 Ultinon LED 方向燈的表現都合乎您的需要，在您有所動作時，讓其他駕駛能把握重要的額外反應時間。

    立即點亮的照明，使緊急煞車更安全

    白熾燈泡需要一些時間才能亮起並達到最佳效能，LED 照明則是「立即點亮」。這樣的差異僅在毫秒之間，但在緊急煞車時，毫秒之差就極為重要。舉例來說，當您的時速為 100 公里時，反應時間只要快 0.4 秒，就能多出 11 公尺的反應距離，這可是約 2.5 個車身長的額外思考時間。使用飛利浦 LED 煞車燈，就能在決定要煞車的那一瞬間，讓後方的駕駛知道您的行車意圖。

    光線散佈效果出色，增強能見度

    飛利浦 LED 車外燈系列專為精準光型而設計，可確保車外方向燈 (無論是倒車燈、煞車燈或方向燈) 投射至所需之處。擁有廣角且出色的光漫射效果，不僅讓您將路面看得更清楚，也能讓其他駕駛更容易注意到您。

    飛利浦汽車照明產品，難以撼動的最高品質

    技術先進的飛利浦照明產品在汽車產業中享譽盛名，迄今已有 100 多年的歷史。飛利浦絕佳車用等級產品皆以嚴格的品質控制程序與適用的 ISO 規範設計及開發而成，從而實現始終如一的高品質標準。各大主要汽車製造商皆選擇飛利浦燈泡，因為飛利浦就是品質保證。您擁有的不只是強力明亮光線與精準光束效能，同時還能展現頂級風格。

    安裝簡便，適用於多種車款

    精心設計的簡便安裝方式，只要是擁有維修經驗的駕駛，就能輕鬆地升級愛車的照明。不過，在安裝全新的飛利浦 X-tremeUltinon LED 車燈前，仍建議您先諮詢專業的技師，技師們能確保萬無一失的安裝條件。雖然這些燈泡適用於多種現有車款，但並非支援所有車種。

    技術規格

    • 行銷規格

      期望效果
      風格
      產品特色
      燈號清晰，駕駛有型

    • 產品說明

      應用
      煞車燈、後霧燈
      機座
      BA15s
      型號 LED 類型
      LED-S25 [~P21W]
      符合 ECE
      標示 ECE
      -
      範圍
      Ultinon LED
      技術功能
      立即亮起
      技術
      LED
      類型
      [~P21W]

    • 使用壽命

      使用壽命
      長達 8 年

    • 照明特性

      流明
      80
      色溫
      紅色

    • 電力特性

      瓦數
      2.7  W
      電壓
      12  V

    • 訂購資訊

      訂購條目
      11498ULRX2
      訂購代碼
      5011330

    • 包裝資料

      EAN1
      8719018050113
      EAN3
      8719018050120
      包裝類型
      X2

    • 包裝產品資訊

      長度
      6.8  cm
      寬度
      2.8  cm
      高度
      9.2  cm
      包裝數量
      2
      MOQ (專業人士適用)
      20

    • 外包裝資訊

      長度
      19.5  cm
      寬度
      15.1  cm
      高度
      8.5  cm
      每件總重
      0.6  kg

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