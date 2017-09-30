車外燈的主要目的是協助您看清周遭，同時也讓他人看見您。如果您想要愛車時尚感升級，但又不想換台新車，那麼將車外燈換成 LED 就是個省錢的聰明選項。升級車外燈能讓煞車燈的紅光更為飽和、方向燈的琥珀光更加生動，位置燈和倒車燈的白光也更為明亮。您的愛車代表了您的身分，所以，就讓飛利浦 LED 車外方向燈為您的時尚品味作最佳詮釋。
清楚表達車輛的移動方向，在安全駕駛上極為重要。為了避免碰撞，其他用路人必須要瞭解您的行車意圖，因此燈號明亮能確保您足夠醒目，進而提升行車安全。無論是倒車燈、位置燈或煞車燈，飛利浦 Ultinon LED 方向燈的表現都合乎您的需要，在您有所動作時，讓其他駕駛能把握重要的額外反應時間。
白熾燈泡需要一些時間才能亮起並達到最佳效能，LED 照明則是「立即點亮」。這樣的差異僅在毫秒之間，但在緊急煞車時，毫秒之差就極為重要。舉例來說，當您的時速為 100 公里時，反應時間只要快 0.4 秒，就能多出 11 公尺的反應距離，這可是約 2.5 個車身長的額外思考時間。使用飛利浦 LED 煞車燈，就能在決定要煞車的那一瞬間，讓後方的駕駛知道您的行車意圖。
飛利浦 LED 車外燈系列專為精準光型而設計，可確保車外方向燈 (無論是倒車燈、煞車燈或方向燈) 投射至所需之處。擁有廣角且出色的光漫射效果，不僅讓您將路面看得更清楚，也能讓其他駕駛更容易注意到您。
技術先進的飛利浦照明產品在汽車產業中享譽盛名，迄今已有 100 多年的歷史。飛利浦絕佳車用等級產品皆以嚴格的品質控制程序與適用的 ISO 規範設計及開發而成，從而實現始終如一的高品質標準。各大主要汽車製造商皆選擇飛利浦燈泡，因為飛利浦就是品質保證。您擁有的不只是強力明亮光線與精準光束效能，同時還能展現頂級風格。
精心設計的簡便安裝方式，只要是擁有維修經驗的駕駛，就能輕鬆地升級愛車的照明。不過，在安裝全新的飛利浦 X-tremeUltinon LED 車燈前，仍建議您先諮詢專業的技師，技師們能確保萬無一失的安裝條件。雖然這些燈泡適用於多種現有車款，但並非支援所有車種。
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