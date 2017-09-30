升級照明光線，打造完美風格

車外燈的主要目的是協助您看清周遭，同時也讓他人看見您。如果您想要愛車時尚感升級，但又不想換台新車，那麼將車內或車外燈換成 LED 就是個省錢的聰明選項。升級車外燈能讓煞車燈的紅光更為飽和、方向燈的琥珀光更加生動，位置燈和倒車燈的白光也更為明亮。您的愛車代表了您的身分，所以，不妨就讓飛利浦 LED 車外方向燈為您的時尚品味做出最佳詮釋。