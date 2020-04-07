為愛車加裝飛利浦 Ultinon Essential LED 頭燈，量身打造時髦頂級外觀。燈泡色溫高達 6,500 Kelvin，可投射時髦的白光，讓您以時尚光束卓然出眾。
飛利浦 Ultinon Essential LED 頭燈具備絕佳效能與優異耐久性，精彩展現 LED 的尖端技術。這款 LED 頭燈燈泡採用雙重散熱機制，內建風扇和鋁合金散熱片搭配陽極處理塗層，散熱效果更好、更有效率，且能長時間以最高亮度運作。
飛利浦 Ultinon Essential LED 採用全新燈泡設計，將驅動盒電子零件置入燈體，增加頭燈內的燈泡空間，因此容易安裝。享受隨插即用的體驗：一體成型設計讓您不用轉開，即可輕鬆從上方取出中央環。飛利浦 Ultinon Essential LED 採用輕巧設計，適合裝配於多種車型，並可由專業技師輕鬆安裝。
均勻精準的光束模式讓您看得更清楚，也更容易被看見。飛利浦 Ultinon Essential LED 採用精確光學設計，可以在行駛時將光線準確投射在需要之處。不僅能讓您更快發現障礙物且更有信心地駕駛，還可以避免其他駕駛被危險的眩光干擾視線，讓所有用路者都更安全。如要投射窄光束，將燈泡正確放置在頭燈中也非常重要。使用可調整的接環可以確保精準對齊，從而獲得最佳照明性能，同時增強道路安全。
飛利浦 Ultinon Essential LED 與 12V 和 24V 電力系統相容，完美適用於多種車型。請聯絡我們的授權合作夥伴或服務中心，以取得更多詳細資料。
飛利浦照明產品擁有 100 多年的汽車照明經驗，能確保飛利浦絕佳車用等級產品皆以嚴格的品質控制程序 (包括適用的 ISO 規範) 設計及開發而成，從而實現始終如一的高品質標準。
由於 H7 頭燈採用多種燈架，有時可能無法安裝 LED 燈具，但飛利浦 Ultinon Essential LED 沒有這個問題。選配的飛利浦 LED 接環可確保與最多車型搭配使用，因此您可以放心購買飛利浦 LED 燈具。
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