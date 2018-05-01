ThermalCool 熱能管理實現卓越效能

熱能管理是 LED 燈具效能的關鍵因素。飛利浦 Ultinon Essential LED 頭燈採用一體成型的獨特設計，有利高效散熱，因此能夠始終如一地提供最佳亮度 (即使溫度變得極高亦然 – 與品質較差的 LED 不同)。此款照明亦擁有較長壽命，不需要經常更換。獨特的 ThermalCool 技術不僅在實驗室中經過測試，也在真實汽車環境下通過考驗 (與眾多競爭品牌的產品不同)，因此您可以對它聲稱的高效能具有充分信心。