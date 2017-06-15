BlueVision Moto 頭燈燈泡
時尚白光
探索飛利浦魔星之光的極致藍光氙氣燈效果。飛利浦先進的 Gradient Coating™ 技術打造出時尚的氙氣頭燈，提供 3700 K 強大明亮白光的路照效果。 查看所有優點
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時尚白光
3700K 優質白光
- 燈具類型：M5
- 1 入裝
- 12 V，25/25 W
飛利浦摩托車燈採用高品質石英玻璃製成
具抗紫外線特性的石英玻璃比硬玻璃更加耐用，能抵抗瞬間溫差與震動，降低車燈爆裂風險。飛利浦石英玻璃車燈 (燈絲溫度 2650º C，玻璃表面溫度 800º C) 能抵抗極度的溫度衝擊。抗紫外線石英玻璃能承受燈泡內部高升的氣壓，因此可以發出較其他玻璃材質的燈泡更強的光線。
完全符合道路行車法令規定的燈具
飛利浦魔星之光燈泡完全符合道路行車法令規定，安全守護，安心無憂。
飛利浦車燈高度抗紫外線
飛利浦特殊的抗紫外線塗層技術能保護車頭燈不受有害紫外線影響，因此，飛利浦抗紫外線的石英玻璃適合各種天候行車狀況，而且使用壽命長久。
飛利浦是機車大廠的愛用品牌。
一百年來，飛利浦一直位居汽車產業前線，推出科技創新產品，為現代汽車產業立下標準。目前，在歐洲有 1/2 的車使用飛利浦照明產品，全球則有 1/3 的車使用我們的照明產品。
3700K 明亮白光的路照效果
魔星之光車燈系列配備 3700K 的明亮白光，提供更好的道路能見度及獨特的光學效果，讓您在路上與眾不同。
技術規格
-
行銷規格
- 期望效果
-
白光
- 產品特色
-
3700K
-
產品說明
- 應用
-
- 機座
-
P15d-25-1
- 型號
-
M5 魔星之光
- 符合 ECE
-
否
- 標示 ECE
-
n/a
- 範圍
-
BlueVision Moto
- 技術
-
鹵素
- 類型
-
M5
-
使用壽命
- 使用壽命
-
150 小時
-
照明特性
- 色溫
-
高達 3700
K
- 流明
-
400.0 ± 15%
lm
-
電力特性
- 瓦數
-
25/25
W
- 電壓
-
12
V
-
訂購資訊
- 訂購條目
-
12163BVB1
- 訂購代碼
-
37045430
-
包裝資料
- 包裝類型
-
B1
- EAN1
-
8727900370454
- EAN3
-
8727900370461
-
包裝產品資訊
- 每件總重
-
39.3
g
- 長度
-
9.5
cm
- 寬度
-
2.7
cm
- 高度
-
12.9
cm
- 每件淨重
-
9.34
g
- 包裝數量 / MOQ
-
10
-
外包裝資訊
- 長度
-
20.1
cm
- 寬度
-
14.4
cm
- 高度
-
14.6
cm
- 每件淨重
-
93
g
- 每件總重
-
0.393
g
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