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    BlueVision Moto 頭燈燈泡

    12163BVB1

    時尚白光

    探索飛利浦魔星之光的極致藍光氙氣燈效果。飛利浦先進的 Gradient Coating™ 技術打造出時尚的氙氣頭燈，提供 3700 K 強大明亮白光的路照效果。

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    BlueVision Moto 頭燈燈泡

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    時尚白光

    3700K 優質白光

    • 燈具類型：M5
    • 1 入裝
    • 12 V，25/25 W
    飛利浦摩托車燈採用高品質石英玻璃製成

    飛利浦摩托車燈採用高品質石英玻璃製成

    具抗紫外線特性的石英玻璃比硬玻璃更加耐用，能抵抗瞬間溫差與震動，降低車燈爆裂風險。飛利浦石英玻璃車燈 (燈絲溫度 2650º C，玻璃表面溫度 800º C) 能抵抗極度的溫度衝擊。抗紫外線石英玻璃能承受燈泡內部高升的氣壓，因此可以發出較其他玻璃材質的燈泡更強的光線。

    完全符合道路行車法令規定的燈具

    完全符合道路行車法令規定的燈具

    飛利浦魔星之光燈泡完全符合道路行車法令規定，安全守護，安心無憂。

    飛利浦車燈高度抗紫外線

    飛利浦車燈高度抗紫外線

    飛利浦特殊的抗紫外線塗層技術能保護車頭燈不受有害紫外線影響，因此，飛利浦抗紫外線的石英玻璃適合各種天候行車狀況，而且使用壽命長久。

    飛利浦是機車大廠的愛用品牌。

    一百年來，飛利浦一直位居汽車產業前線，推出科技創新產品，為現代汽車產業立下標準。目前，在歐洲有 1/2 的車使用飛利浦照明產品，全球則有 1/3 的車使用我們的照明產品。

    3700K 明亮白光的路照效果

    魔星之光車燈系列配備 3700K 的明亮白光，提供更好的道路能見度及獨特的光學效果，讓您在路上與眾不同。

    技術規格

    • 行銷規格

      期望效果
      白光
      產品特色
      3700K

    • 產品說明

      應用
      • 遠光燈
      • 近光燈
      • 額外遠光燈
      機座
      P15d-25-1
      型號
      M5 魔星之光
      符合 ECE
      標示 ECE
      n/a
      範圍
      BlueVision Moto
      技術
      鹵素
      類型
      M5

    • 使用壽命

      使用壽命
      150 小時

    • 照明特性

      色溫
      高達 3700  K
      流明
      400.0 ± 15%  lm

    • 電力特性

      瓦數
      25/25  W
      電壓
      12  V

    • 訂購資訊

      訂購條目
      12163BVB1
      訂購代碼
      37045430

    • 包裝資料

      包裝類型
      B1
      EAN1
      8727900370454
      EAN3
      8727900370461

    • 包裝產品資訊

      每件總重
      39.3  g
      長度
      9.5  cm
      寬度
      2.7  cm
      高度
      12.9  cm
      每件淨重
      9.34  g
      包裝數量 / MOQ
      10

    • 外包裝資訊

      長度
      20.1  cm
      寬度
      14.4  cm
      高度
      14.6  cm
      每件淨重
      93  g
      每件總重
      0.393  g

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