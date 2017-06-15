CrystalVision 4,300 K，明亮白光
駕馭屬於您的時尚
飛利浦 CrystalVision 系列鹵素頭燈能產生 4300K 的明亮白光，為您的愛車提升格調，從此亮眼奪目。採用藍色鍍膜且頂端表面以銀色處理，讓您的愛車成為時尚的代名詞 查看所有優點
若您符合醫療裝置免稅的資格，此產品可提出申請。稅額會自上方顯示的價格扣除。請在購物籃中查看完整詳細資料。
CrystalVision 4,300 K，明亮白光
駕馭屬於您的時尚
明亮白光
- 燈具類型：H1
- 內含 12V、55W、W5W 位置燈泡
- 偏藍色
- 不符合 ECE
- 燈泡數目：2+2
CrystalVision 4300K 明亮白光為愛車提升格調
採用藍色鍍膜與銀色頂端表面的設計，CrystalVision 發出 4300K 的明亮白光，讓您不論行駛於市區或郊外，都有最佳能見度，也更容易被看見
飛利浦車燈高度抗紫外線
飛利浦特殊的抗紫外線塗層技術能保護車頭燈不受有害紫外線影響，因此，飛利浦抗紫外線的石英玻璃適合各種天候行車狀況，而且使用壽命長
各式 12V 燈具系列，提供各種功能
哪種功能適合哪種 12V 燈？飛利浦汽車產品應有盡有，滿足所有車輛特定功能：遠光燈、近光燈、前霧燈、前指示燈、側指示燈、後指示燈、煞車燈、反向燈、後霧燈、車牌燈、後置/停車燈、車內燈
同時更換兩個頭燈，行車更安全
強烈建議您一次更換兩個頭燈，讓照明效果對稱
明亮白光混搭效果，打造頂級優越外型
CrystalVision 的雙色混搭 w5w 位置燈泡，為愛車的車燈提供頂級車款才有的優異風貌。
飛利浦車燈採用高品質石英玻璃製成
阻絕紫外線的石英玻璃比硬玻璃更耐用，能抵抗極溫與震動，降低爆炸風險。飛利浦石英玻璃燈 (燈絲 2 650º C，玻璃 800º C) 能抵抗極度的溫度衝擊。阻絕紫外線的石英玻璃能承受燈內部提高的壓力，因此可以發出更強的光線。^應用依燈泡類型而異
飛利浦車燈對潮溼環境抵禦性極佳^
只有採用石英玻璃製成的燈泡 (燈絲溫度 2650°c，玻璃表面溫度 800°c) 可以抵抗瞬間溫差衝擊。反之他牌硬玻璃車燈，當您的愛車燈罩破損或有裂隙，又正行經水坑或下雨之際，若有水滴接觸到高溫的燈泡，就會造成溫度衝擊而產生爆裂。^應用依燈泡類型而異
飛利浦是各大車廠的愛用品牌。
一百年來，飛利浦一直位居汽車產業前線，推出科技創新產品，為現代汽車產業立下標準。目前，在歐洲有 1/2 的車使用飛利浦照明產品，全球則有 1/3 的車使用我們的照明產品。
技術規格
-
行銷規格
- 期望效果
-
風格
- 產品特色
-
4300K
-
產品說明
- 應用
-
- 機座
-
P14.5s
- 型號
-
H1 CrystalVision
- 符合 ECE
-
否
- 標示 ECE
-
n/a
- 範圍
-
CrystalVision 水晶之光
- 技術
-
鹵素
- 類型
-
H1
-
使用壽命
- 使用壽命
-
250 小時
-
照明特性
- 流明
-
1550 ±15%
- 色溫
-
高達 4300 K
-
電力特性
- 電壓
-
12
V
- 瓦數
-
55
W
-
訂購資訊
- 訂購條目
-
12258CVSM
- 訂購代碼
-
69689230
-
包裝資料
- 包裝類型
-
SM
- EAN1
-
8711500696892
- EAN3
-
8711500789228
-
包裝產品資訊
- 每件總重
-
77.9
g
- 長度
-
11
cm
- 寬度
-
5.3
cm
- 高度
-
13.3
cm
- 每件淨重
-
16
g
- 包裝數量 / MOQ
-
20
- 包裝數量
-
4
- MOQ (專業人士適用)
-
5
-
外包裝資訊
- 長度
-
28.6
cm
- 寬度
-
14.1
cm
- 高度
-
12
cm
- 每件總重
-
0.466
kg
使用最新版 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 瀏覽本網站效果最佳。