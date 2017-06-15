飛利浦車燈對潮溼環境抵禦性極佳^

只有採用石英玻璃製成的燈泡 (燈絲溫度 2650°c，玻璃表面溫度 800°c) 可以抵抗瞬間溫差衝擊。反之他牌硬玻璃車燈，當您的愛車燈罩破損或有裂隙，又正行經水坑或下雨之際，若有水滴接觸到高溫的燈泡，就會造成溫度衝擊而產生爆裂。^應用依燈泡類型而異