增進視野，提升能見度
飛利浦 VisionPlus 頭燈的視野增進達 60%*，讓駕駛看得更遠，行車更安全舒適。*與近光燈測試結果的標準最低法規相比。 查看所有優點
若您符合醫療裝置免稅的資格，此產品可提出申請。稅額會自上方顯示的價格扣除。請在購物籃中查看完整詳細資料。
增進視野，提升能見度
視野增進達 60%*：優異品質
- 燈具類型：H1
- 12 V，55 W
- 視野增進達 60%
- 極抗車燈
- 燈泡數量︰2
飛利浦是各大車廠的愛用品牌
一百年來，飛利浦一直位居汽車照明產業前線，推出科技創新產品，為現代汽車產業立下標準。目前，在歐洲有 1/2 的車使用飛利浦照明產品，全球則有 1/3 的車使用我們的照明產品
高品質升級車頭燈
我們的照明解決方案能產生強大而精準的光束，提供最大輸出。VisionPlus 提供高效能與優異價值，非常適合追求完美的駕駛人。
飛利浦車燈採用高品質石英玻璃製成
阻絕紫外線的石英玻璃比硬玻璃更耐用，能抵抗極溫與震動，降低爆炸風險。飛利浦石英玻璃燈 (燈絲 2 650º C，玻璃 800º C) 能抵抗極度的溫度衝擊。阻絕紫外線的石英玻璃能承受燈內部提高的壓力，因此可以發出更強的光線
VisionPlus 投射光線的距離比標準燈泡多出 25 公尺
飛利浦 Vision Plus 可讓愛車投射出比標準燈泡多 25 公尺的光束。我們的照明解決方案能產生強大而精準的光線，提供最大輸出。我們不斷推出最好、最有效率的照明解決方案，因為我們知道高品質的照明產品，有一天可能成為救命法寶。
技術規格
-
行銷規格
- 期望效果
-
更高亮度
- 產品特色
-
視野增進達 60%
-
產品說明
- 應用
-
- 機座
-
P14.5s
- 型號
-
H1 VisionPlus
- 符合 ECE
-
有
- 範圍
-
VisionPlus
- 技術
-
鹵素
- 類型
-
H1
-
使用壽命
- 使用壽命
-
350h
-
照明特性
- 流明
-
最大 1780
lm
- 色溫
-
3250 K
-
電力特性
- 瓦數
-
55
W
- 電壓
-
12
V
-
訂購資訊
- 訂購條目
-
12258VPS2
- 訂購代碼
-
36322728
-
包裝資料
- 包裝類型
-
S2
- EAN1
-
8719018004406
- EAN3
-
8719018004413
-
包裝產品資訊
- 寬度
-
11
cm
- 高度
-
13.3
cm
- 每件淨重
-
5.95
g
- 每件總重
-
46
g
- 長度
-
5.3
cm
- 包裝數量
-
2
- MOQ (專業人士適用)
-
20
-
外包裝資訊
- 長度
-
28.6
cm
- 寬度
-
14.1
cm
- 高度
-
12
cm
- 每件總重
-
0.46
kg
- 每件淨重
-
119
g
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