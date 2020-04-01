VisionPlus 投射光線的距離比標準燈泡多出 25 公尺

飛利浦 Vision Plus 可讓愛車投射出比標準燈泡多 25 公尺的光束。我們的照明解決方案能產生強大而精準的光線，提供最大輸出。我們不斷推出最好、最有效率的照明解決方案，因為我們知道高品質的照明產品，有一天可能成為救命法寶。