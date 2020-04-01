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  • 增進視野，提升能見度 增進視野，提升能見度 增進視野，提升能見度

    VisionPlus 更安全舒適

    12258VPS2

    增進視野，提升能見度

    飛利浦 VisionPlus 頭燈的視野增進達 60%*，讓駕駛看得更遠，行車更安全舒適。*與近光燈測試結果的標準最低法規相比。

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    VisionPlus 更安全舒適

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    增進視野，提升能見度

    視野增進達 60%*：優異品質

    • 燈具類型：H1
    • 12 V，55 W
    • 視野增進達 60%
    • 極抗車燈
    • 燈泡數量︰2
    飛利浦是各大車廠的愛用品牌

    飛利浦是各大車廠的愛用品牌

    一百年來，飛利浦一直位居汽車照明產業前線，推出科技創新產品，為現代汽車產業立下標準。目前，在歐洲有 1/2 的車使用飛利浦照明產品，全球則有 1/3 的車使用我們的照明產品

    高品質升級車頭燈

    高品質升級車頭燈

    我們的照明解決方案能產生強大而精準的光束，提供最大輸出。VisionPlus 提供高效能與優異價值，非常適合追求完美的駕駛人。

    飛利浦車燈採用高品質石英玻璃製成

    飛利浦車燈採用高品質石英玻璃製成

    阻絕紫外線的石英玻璃比硬玻璃更耐用，能抵抗極溫與震動，降低爆炸風險。飛利浦石英玻璃燈 (燈絲 2 650º C，玻璃 800º C) 能抵抗極度的溫度衝擊。阻絕紫外線的石英玻璃能承受燈內部提高的壓力，因此可以發出更強的光線

    VisionPlus 投射光線的距離比標準燈泡多出 25 公尺

    VisionPlus 投射光線的距離比標準燈泡多出 25 公尺

    飛利浦 Vision Plus 可讓愛車投射出比標準燈泡多 25 公尺的光束。我們的照明解決方案能產生強大而精準的光線，提供最大輸出。我們不斷推出最好、最有效率的照明解決方案，因為我們知道高品質的照明產品，有一天可能成為救命法寶。

    技術規格

    • 行銷規格

      期望效果
      更高亮度
      產品特色
      視野增進達 60%

    • 產品說明

      應用
      • 遠光燈
      • 前霧燈
      • 近光燈
      機座
      P14.5s
      型號
      H1 VisionPlus
      符合 ECE
      範圍
      VisionPlus
      技術
      鹵素
      類型
      H1

    • 使用壽命

      使用壽命
      350h

    • 照明特性

      流明
      最大 1780  lm
      色溫
      3250 K

    • 電力特性

      瓦數
      55  W
      電壓
      12  V

    • 訂購資訊

      訂購條目
      12258VPS2
      訂購代碼
      36322728

    • 包裝資料

      包裝類型
      S2
      EAN1
      8719018004406
      EAN3
      8719018004413

    • 包裝產品資訊

      寬度
      11  cm
      高度
      13.3  cm
      每件淨重
      5.95  g
      每件總重
      46  g
      長度
      5.3  cm
      包裝數量
      2
      MOQ (專業人士適用)
      20

    • 外包裝資訊

      長度
      28.6  cm
      寬度
      14.1  cm
      高度
      12  cm
      每件總重
      0.46  kg
      每件淨重
      119  g

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