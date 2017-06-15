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    X-tremeVision 頭燈燈泡

    12258XVSM

    安全守護，安心無憂

    飛利浦 X-tremeVision 鹵素頭燈提供高出 100% 的能見度。X-tremeVision 是以先進技術精密設計的產品，能提供極致明亮的光線。本款燈泡符合 ECE 標準，可於道路上合法使用。

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    X-tremeVision 頭燈燈泡

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    安全守護，安心無憂

    為您在行車時提高能見度

    • 燈具類型：H1
    • 2+2 入裝
    • 12 V，55 W
    各式 12V 燈具系列，提供各種功能

    各式 12V 燈具系列，提供各種功能

    哪種功能適合哪種 12V 燈？飛利浦汽車產品應有盡有，滿足所有車輛特定功能：遠光燈、近光燈、前霧燈、前指示燈、側指示燈、後指示燈、煞車燈、反向燈、後霧燈、車牌燈、後置/停車燈、車內燈

    同時更換兩個頭燈，行車更安全

    同時更換兩個頭燈，行車更安全

    強烈建議您一次更換兩個頭燈，讓照明效果對稱

    飛利浦是各大車廠的愛用品牌

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    一百年來，飛利浦一直位居汽車照明產業前線，推出科技創新產品，為現代汽車產業立下標準。目前，在歐洲有 1/2 的車使用飛利浦照明產品，全球則有 1/3 的車使用我們的照明產品。

    榮獲獎項肯定的車燈製造商

    榮獲獎項肯定的車燈製造商

    汽車專家總對我們的車燈讚不絕口。

    飛利浦車燈採用高品質石英玻璃製成^

    飛利浦車燈採用高品質石英玻璃製成^

    阻絕紫外線的石英玻璃比硬玻璃更耐用，能抵抗極溫與震動，降低爆炸風險。飛利浦石英玻璃燈 (燈絲 2650º C，玻璃 800º C) 能抵抗極度的溫度衝擊。阻絕紫外線的石英玻璃能承受燈內部提高的壓力，因此可以發出更強的照明光線。^應用依燈泡類型而異。

    飛利浦車燈對潮溼環境抵禦性極佳^

    飛利浦車燈對潮溼環境抵禦性極佳^

    只有採用石英玻璃製成的燈泡 (燈絲溫度 2650°c，玻璃表面溫度 800°c) 可以抵抗瞬間溫差衝擊。反之他牌硬玻璃車燈，當您的愛車燈罩破損或有裂隙，又正行經水坑或下雨之際，若不慎有水滴接觸到高溫的燈泡，就會造成溫度衝擊而產生爆裂。^應用依燈泡類型而異

    飛利浦車燈高度抗紫外線

    飛利浦車燈高度抗紫外線

    飛利浦特殊的抗紫外線塗層技術能保護車頭燈不受有害紫外線影響，因此，飛利浦抗紫外線的石英玻璃適合各種天候行車狀況，並同時確保使用壽命長久。

    最多提供高出 100% 的能見度，同時增加能見距離和反應速度

    採用獨特的產品設計，X-tremeVision 能在道路上提供極致明亮的光線

    更佳的行車舒適度與安全性

    X-tremeVision 能讓您更快辨識出道路上的障礙物和交通號誌，進而展現更快速的反應時間。燈光不只是開車上路的基本配備，更是防止意外發生的關鍵。本產品藉由提高整體能見度與行路照明，主動預防意外發生。

    符合 ECE 優質標準規定

    X-tremeVision 完全符合 ECE 標準，可於道路上合法使用。

    技術規格

    • 行銷規格

      期望效果
      更高亮度
      產品特色
      能見度提高 100%

    • 產品說明

      應用
      • 遠光燈
      • 前霧燈
      • 近光燈
      機座
      P14.5s
      型號
      H1 X-tremeVision
      符合 ECE
      標示 ECE
      E1 21P
      範圍
      X-tremeVision
      技術
      鹵素
      類型
      H1

    • 使用壽命

      使用壽命
      0

    • 照明特性

      流明
      1550 ±15%  lm

    • 電力特性

      電壓
      12  V
      瓦數
      55 W

    • 訂購資訊

      訂購條目
      12258XVS2
      訂購代碼
      78898630

    • 包裝資料

      包裝類型
      SM
      EAN1
      8727900368352
      EAN3
      8727900368666

    • 包裝產品資訊

      寬度
      5.6  cm
      高度
      12.62  cm
      每件淨重
      5.95  g
      每件總重
      36.2  g
      長度
      10.6  cm
      包裝數量 / MOQ
      20

    • 外包裝資訊

      長度
      29.6  cm
      寬度
      11.6  cm
      高度
      14  cm
      每件總重
      0.362  kg

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