Vision 燈泡比一般燈具投射光線的距離更長

我們的照明解決方案能投射強大而精準的光線，提供最大照明輸出。我們不斷推出最好、最有效率的照明解決方案，因為我們知道高品質的照明產品，有一天可能成為救命法寶