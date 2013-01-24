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Vision

車頭燈泡

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  • 安全守護，安心無憂 安全守護，安心無憂 安全守護，安心無憂
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    Vision 車頭燈泡

    12336PRB1

    安全守護，安心無憂

    Vision 車頭燈的能見度比標準車燈多出高達 30%，確保優異的光束效果，原廠設備製造，以合理價格提供更佳的安全性與舒適度。 查看所有優點

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      飛利浦特殊的抗紫外線塗層技術能保護車頭燈不受有害紫外線影響，因此，飛利浦抗紫外線的石英玻璃適合各種天候行車狀況，而且使用壽命長

      恪守 ECE 優質標準規定

      飛利浦汽車產品與服務在原廠設備製造市場及修換市場中，擁有優於同級的良好口碑。我們生產高品質的產品，並以最高規格進行測試，為消費者的行車體驗設計出卓越無比的安全性與舒適度。我們全體產品系列均經過嚴格測試、控管及認證 (ISO 9001、ISO 14001 及 QSO 9000)，符合 ECE 最高標準。簡而言之，這是值得您信賴的品質。

      技術規格

      • 包裝資料

        包裝類型
        B1
        EAN1
        8711500695611
        EAN3
        8711500695628

      • 電力特性

        電壓
        12  V
        瓦數
        55  W

      • 使用壽命

        使用壽命
        400 小時

      • 照明特性

        流明
        1450  lm
        色溫
        達 3200 K

      • 訂購資訊

        訂購條目
        12336PRB1
        訂購代碼
        69561130

      • 外包裝資訊

        每件總重
        0.2  kg
        高度
        11  cm
        長度
        19.5  cm
        寬度
        15.3  cm

      • 產品說明

        類型
        H3
        應用
        遠光燈
        型號
        H3 Vision
        符合 ECE
        範圍
        Vision
        技術
        鹵素
        機座
        PK22s

      • 包裝產品資訊

        包裝數量
        1
        MOQ (專業人士適用)
        10
        每件總重
        20  g
        高度
        13.5  cm
        長度
        2.348  cm
        每件淨重
        7  g
        包裝數量 / MOQ
        10
        寬度
        9.5  cm

      • 行銷規格

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