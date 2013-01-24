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RacingVision

車頭燈泡

12342RVS2
  • 可能是目前最強大的合法鹵素燈泡 可能是目前最強大的合法鹵素燈泡 可能是目前最強大的合法鹵素燈泡
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    RacingVision 車頭燈泡

    12342RVS2

    可能是目前最強大的合法鹵素燈泡

    飛利浦 RacingVision 車用燈泡非常適合追求速度感的駕駛。亮度提高達 150%，如此不可思議的效能可讓您的反應更快，實現更安全、更刺激的駕馭體驗。 查看所有優點

    RacingVision 車頭燈泡

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      可能是目前最強大的合法鹵素燈泡

      讓燈光與駕駛體驗臻至極限

      • 燈具類型：H4
      • 2 入裝
      • 12 V，60/55 W

      最多提供高出 150% 的亮度，同時增加能見距離和反應速度

      夜間行駛時，您需要最佳的能見度。能清楚看見越遠的地方，就能越快對路況做出反應。飛利浦 RacingVision 頭燈最多提供高出 150% 的亮度，可大幅提升能見度。比起其他效能較低的鹵素燈，您將能更早辨識出障礙物。讓您享受更安全、更愉快的旅程。

      最明亮的燈泡之一，打造優異的照明效能

      更出色明亮的燈光，讓您在道路上表現得更好。飛利浦 RacingVision 頭燈配備最佳化高精度燈絲幾何、高達 13 巴的高壓氣體填充、極致精密塗層，以及高級抗紫外線石英玻璃，為汽車照明設立全新標準。這些頭燈兼顧效能與能見度，為您帶來更放鬆、受控且充滿趣味的駕駛體驗。

      更明亮的光線，適合運動型駕駛

      運動型駕駛對自己的座車期待更高。合規的飛利浦 RacingVision 可提供高出 150% 的路照亮度，不論是越野或道路駕駛，皆能給予您充滿樂趣的行車體驗。

      更明亮的燈光能有效降低意外，提升控制力

      在光線不佳的鄉間道路上以較高速度行駛時，您需要仰賴頭燈的效能。面對無預警的危險時，反應時間極為關鍵。即便是一瞬間，也可能對您的安全造成重大影響。飛利浦 RacingVision 頭燈擁有卓越的光束效能，無論面對何種路況，都可協助您更快辨識危險狀況，完美控制車輛。

      增進亮度對比，實現更安全、更刺激的駕馭體驗

      夜間駕駛對視覺技能而言是最極致的考驗。在低光源環境下，或因其他車輛產生眩光時，辨識物體的能力將會大幅降低。這會讓您更難發現路上的行人等障礙物。飛利浦 RacingVision 頭燈 (提供 H4 及 H7 款式) 的特定色溫可讓您的雙眼更精確地聚焦遠處，同時感受到對比效果，造就更安全的道路駕駛體驗。當能力不再受限，在黑暗中駕車也變得更加刺激。

      恪守 ECE 優質標準規定

      飛利浦產品在原廠設備製造市場及修換市場中，擁有優於同級的良好口碑。我們生產高品質的產品，並以最高規格進行測試，為消費者的行車體驗設計出卓越無比的安全性與舒適度。我們全體產品系列均經過嚴格測試、控管及認證 (ISO 9001、ISO 14001 及 QSO 9000)，符合 ECE 最高標準。簡而言之，這是值得您信賴的品質。

      適合較暗環境且符合道路行車法規的強大頭燈

      冬天駕車是一項挑戰。但追求刺激的駕駛總樂於接受挑戰。在嚴酷的冬季月份裡，您必須確保自己的頭燈能夠擔負重責大任。正如同您選擇可適應冬季道路的冬季輪胎，在較暗、較危險的狀況下駕車，您也應要求最佳能見度。飛利浦 RacingVision 頭燈可在最嚴苛的路況下為您提升操控能力，讓您不需擔心路況，盡情享受每次駕馭體驗。

      技術規格

      • 產品說明

        技術
        鹵素
        類型
        H4
        範圍
        RacingVision
        應用
        • 遠光燈
        • 近光燈
        符合 ECE
        型號
        H4 RacingVision
        機座
        P43t-38

      • 電力特性

        電壓
        12  V
        瓦數
        55  W

      • 照明特性

        流明
        1650  lm
        色溫
        達 3500 K

      • 使用壽命

        使用壽命
        200 小時

      • 訂購資訊

        訂購條目
        12342RVS2
        訂購代碼
        00020028

      • 包裝資料

        EAN1
        8719018000200
        EAN3
        8719018000217
        包裝類型
        S2

      • 包裝產品資訊

        每件總重
        15  g
        高度
        12.8  cm
        長度
        11  cm
        寬度
        4.7  cm
        MOQ (專業人士適用)
        10
        包裝數量
        2

      • 外包裝資訊

        高度
        13.6  cm
        長度
        29  cm
        寬度
        12  cm
        每件總重
        0.47  kg

      • 行銷規格

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