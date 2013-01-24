增進亮度對比，實現更安全、更刺激的駕馭體驗

夜間駕駛對視覺技能而言是最極致的考驗。在低光源環境下，或因其他車輛產生眩光時，辨識物體的能力將會大幅降低。這會讓您更難發現路上的行人等障礙物。飛利浦 RacingVision 頭燈 (提供 H4 及 H7 款式) 的特定色溫可讓您的雙眼更精確地聚焦遠處，同時感受到對比效果，造就更安全的道路駕駛體驗。當能力不再受限，在黑暗中駕車也變得更加刺激。