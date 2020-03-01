夜間行駛時，您需要最佳的能見度。能清楚看見越遠的地方，就能越快對路況做出反應。飛利浦 RacingVision 頭燈最多提供高出 150% 的亮度，可大幅提升能見度。比起其他效能較低的鹵素燈，您將能更早辨識出障礙物。讓您享受更安全、更愉快的旅程。
更出色明亮的燈光，讓您在道路上表現得更好。飛利浦 RacingVision 頭燈配備最佳化高精度燈絲幾何、高達 13 巴的高壓氣體填充、極致精密塗層，以及高級抗紫外線石英玻璃，為汽車照明設立全新標準。這些頭燈兼顧效能與能見度，為您帶來更放鬆、受控且充滿趣味的駕駛體驗。
運動型駕駛對自己的座車期待更高。合規的飛利浦 RacingVision 可提供高出 150% 的路照亮度，不論是越野或道路駕駛，皆能給予您充滿樂趣的行車體驗。
在光線不佳的鄉間道路上以較高速度行駛時，您需要仰賴頭燈的效能。面對無預警的危險時，反應時間極為關鍵。即便是一瞬間，也可能對您的安全造成重大影響。飛利浦 RacingVision 頭燈擁有卓越的光束效能，無論面對何種路況，都可協助您更快辨識危險狀況，完美控制車輛。
夜間駕駛對視覺技能而言是最極致的考驗。在低光源環境下，或因其他車輛產生眩光時，辨識物體的能力將會大幅降低。這會讓您更難發現路上的行人等障礙物。飛利浦 RacingVision 頭燈 (提供 H4 及 H7 款式) 的特定色溫可讓您的雙眼更精確地聚焦遠處，同時感受到對比效果，造就更安全的道路駕駛體驗。當能力不再受限，在黑暗中駕車也變得更加刺激。
飛利浦產品在原廠設備製造市場及修換市場中，擁有優於同級的良好口碑。我們生產高品質的產品，並以最高規格進行測試，為消費者的行車體驗設計出卓越無比的安全性與舒適度。我們全體產品系列均經過嚴格測試、控管及認證 (ISO 9001、ISO 14001 及 QSO 9000)，符合 ECE 最高標準。簡而言之，這是值得您信賴的品質。
冬天駕車是一項挑戰。但追求刺激的駕駛總樂於接受挑戰。在嚴酷的冬季月份裡，您必須確保自己的頭燈能夠擔負重責大任。正如同您選擇可適應冬季道路的冬季輪胎，在較暗、較危險的狀況下駕車，您也應要求最佳能見度。飛利浦 RacingVision 頭燈可在最嚴苛的路況下為您提升操控能力，讓您不需擔心路況，盡情享受每次駕馭體驗。
行銷規格
產品說明
使用壽命
照明特性
電力特性
訂購資訊
包裝資料
包裝產品資訊
外包裝資訊
使用最新版 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 瀏覽本網站效果最佳。