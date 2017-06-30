強力氙氣白光效果讓您享受優質行車體驗

飛利浦璀璨之光系列頭燈優於市場上任何車用藍光燈泡，最適合想要兼顧時尚與安全的駕駛。本系列產品具高色溫的特性，並配備時髦有型的白色護蓋，能讓您的頭燈極致升級。飛利浦專利第三代塗層技術是不斷進化的精心傑作，使璀璨之光系列成為首款散發真正白光的頭燈。