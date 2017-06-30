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    WhiteVision 頭燈燈泡

    12342WHVSM

    享受前所未有的安全性

    飛利浦璀璨之光系列燈具為您的車頭燈配備強力氙氣白光，讓您享受優質的行車體驗。亮度提高且光線顯著增白的璀璨之光系列，完美結合時尚及安全性。

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    WhiteVision 頭燈燈泡

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    享受前所未有的安全性

    體驗無與倫比的明亮度

    • 燈具類型：H4
    • 2+2 入裝
    • 12 V，60/55 W
    • 內附 w5w 位置燈泡
    飛利浦是各大車廠的愛用品牌

    飛利浦是各大車廠的愛用品牌

    一百年來，飛利浦一直位居汽車照明產業前線，推出科技創新產品，為現代汽車產業立下標準。目前，在歐洲有 1/2 的車使用飛利浦照明產品，全球則有 1/3 的車使用我們的照明產品。

    強力氙氣白光效果讓您享受優質行車體驗

    飛利浦璀璨之光系列頭燈優於市場上任何車用藍光燈泡，最適合想要兼顧時尚與安全的駕駛。本系列產品具高色溫的特性，並配備時髦有型的白色護蓋，能讓您的頭燈極致升級。飛利浦專利第三代塗層技術是不斷進化的精心傑作，使璀璨之光系列成為首款散發真正白光的頭燈。

    100% 符合道路行車法令規定，100% 強力白光

    璀璨之光系列通過 ECE 認證，可散發全球首度符合道路行車法令規定的強力白光，不僅提供優異的能見度，又不會對前方車輛造成刺眼影響，安全不打折扣。

    同級最長使用壽命讓您延伸駕駛樂趣

    飛利浦璀璨之光系列頭燈有 H1、H3、H4、H7 與 HB3 等款式，使用壽命相當長，穩定照明時間長達 450 小時*，明顯優於他牌產品，除可減少替換率，更能讓您享有物超所值的行車體驗。(*H4 與 H7 款式的測試電壓為 13.2V 標準電壓)

    強力白光的清晰光束

    飛利浦璀璨之光系列頭燈能產生 3700 Kelvin 的強力白光，利用清晰白光光束照亮前方道路，立刻驅散黑暗，憑藉此等優異光束創造頂級行車體驗。

    對比提升後，不僅可增加能見度，行車的安全性也隨之提高

    具有 3700 Kelvin 色溫的極致白光，代表頭燈能為道路標識和路標提供更佳的反射效果。增白的燈光能提高您在夜晚的警覺性，進而享有更舒適的夜間行車體驗。

    高度耐用的飛利浦車燈

    具抗紫外線特性的石英玻璃比硬玻璃更加耐用，能抵抗瞬間溫差與震動，降低車燈提早故障的風險。飛利浦抗紫外線石英玻璃車燈能承受燈泡內部高升的氣壓，因此可以發出更強力的光線，同時提供更長久的使用壽命。

    能見度最高可達 60%，提供最佳清晰度

    照明輸出距離提升了 60%，讓其他用路人能更清楚地看見您。這樣一來，您與其他用路人就能有更長的反應時間，避免發生可能的危險情勢，藉此提升安全性。

    氙氣白光效果，色彩搭配頂級優越外型

    璀璨之光的雙色混搭 w5w 位置燈泡，為愛車的車燈提供頂級車款才有的優異風貌。

    技術規格

    • 行銷規格

      期望效果
      風格
      產品特色
      強力氙氣白光效果

    • 產品說明

      應用
      • 遠光燈
      • 近光燈
      機座
      P43t-38
      型號
      H4 璀璨之光系列
      符合 ECE
      範圍
      璀璨之光系列
      技術
      鹵素
      類型
      H4

    • 使用壽命

      使用壽命
      • 400 小時
      • 450 小時

    • 照明特性

      流明
      1650 ±15%/1000 ±15%  lm
      色溫
      3700 K  K

    • 電力特性

      瓦數
      60/55  W
      電壓
      12  V

    • 訂購資訊

      訂購條目
      12342WHVSM
      訂購代碼
      34028030

    • 包裝資料

      EAN1
      8727900340280
      EAN3
      8727900340297
      包裝類型
      SM

    • 包裝產品資訊

      長度
      11.0  cm
      寬度
      4.7  cm
      高度
      12.8  cm
      包裝數量
      2
      MOQ (專業人士適用)
      5

    • 外包裝資訊

      長度
      29  cm
      寬度
      12  cm
      高度
      13.6  cm
      每件總重
      660  g

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