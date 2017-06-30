一百年來，飛利浦一直位居汽車照明產業前線，推出科技創新產品，為現代汽車產業立下標準。目前，在歐洲有 1/2 的車使用飛利浦照明產品，全球則有 1/3 的車使用我們的照明產品。
飛利浦璀璨之光系列頭燈優於市場上任何車用藍光燈泡，最適合想要兼顧時尚與安全的駕駛。本系列產品具高色溫的特性，並配備時髦有型的白色護蓋，能讓您的頭燈極致升級。飛利浦專利第三代塗層技術是不斷進化的精心傑作，使璀璨之光系列成為首款散發真正白光的頭燈。
璀璨之光系列通過 ECE 認證，可散發全球首度符合道路行車法令規定的強力白光，不僅提供優異的能見度，又不會對前方車輛造成刺眼影響，安全不打折扣。
飛利浦璀璨之光系列頭燈有 H1、H3、H4、H7 與 HB3 等款式，使用壽命相當長，穩定照明時間長達 450 小時*，明顯優於他牌產品，除可減少替換率，更能讓您享有物超所值的行車體驗。(*H4 與 H7 款式的測試電壓為 13.2V 標準電壓)
飛利浦璀璨之光系列頭燈能產生 3700 Kelvin 的強力白光，利用清晰白光光束照亮前方道路，立刻驅散黑暗，憑藉此等優異光束創造頂級行車體驗。
具有 3700 Kelvin 色溫的極致白光，代表頭燈能為道路標識和路標提供更佳的反射效果。增白的燈光能提高您在夜晚的警覺性，進而享有更舒適的夜間行車體驗。
具抗紫外線特性的石英玻璃比硬玻璃更加耐用，能抵抗瞬間溫差與震動，降低車燈提早故障的風險。飛利浦抗紫外線石英玻璃車燈能承受燈泡內部高升的氣壓，因此可以發出更強力的光線，同時提供更長久的使用壽命。
照明輸出距離提升了 60%，讓其他用路人能更清楚地看見您。這樣一來，您與其他用路人就能有更長的反應時間，避免發生可能的危險情勢，藉此提升安全性。
璀璨之光的雙色混搭 w5w 位置燈泡，為愛車的車燈提供頂級車款才有的優異風貌。
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