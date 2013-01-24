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WhiteVision

頭燈燈泡

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  • 享受前所未有的安全性 享受前所未有的安全性 享受前所未有的安全性
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    WhiteVision 頭燈燈泡

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    享受前所未有的安全性

    飛利浦璀璨之光系列燈具為您的車頭燈配備強力氙氣白光，讓您享受優質的行車體驗。亮度提高且光線顯著增白的璀璨之光系列，完美結合時尚及安全性。 查看所有優點

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      享受前所未有的安全性

      體驗無與倫比的明亮度

      • 燈具類型：H4
      • 2+2 入裝
      • 12 V，60/55 W
      • 內附 w5w 位置燈泡
      飛利浦是各大車廠的愛用品牌

      飛利浦是各大車廠的愛用品牌

      一百年來，飛利浦一直位居汽車照明產業前線，推出科技創新產品，為現代汽車產業立下標準。目前，在歐洲有 1/2 的車使用飛利浦照明產品，全球則有 1/3 的車使用我們的照明產品。

      強力氙氣白光效果讓您享受優質行車體驗

      飛利浦璀璨之光系列頭燈優於市場上任何車用藍光燈泡，最適合想要兼顧時尚與安全的駕駛。本系列產品具高色溫的特性，並配備時髦有型的白色護蓋，能讓您的頭燈極致升級。飛利浦專利第三代塗層技術是不斷進化的精心傑作，使璀璨之光系列成為首款散發真正白光的頭燈。

      100% 符合道路行車法令規定，100% 強力白光

      璀璨之光系列通過 ECE 認證，可散發全球首度符合道路行車法令規定的強力白光，不僅提供優異的能見度，又不會對前方車輛造成刺眼影響，安全不打折扣。

      同級最長使用壽命讓您延伸駕駛樂趣

      飛利浦璀璨之光系列頭燈有 H1、H3、H4、H7 與 HB3 等款式，使用壽命相當長，穩定照明時間長達 450 小時*，明顯優於他牌產品，除可減少替換率，更能讓您享有物超所值的行車體驗。(*H4 與 H7 款式的測試電壓為 13.2V 標準電壓)

      強力白光的清晰光束

      飛利浦璀璨之光系列頭燈能產生 3700 Kelvin 的強力白光，利用清晰白光光束照亮前方道路，立刻驅散黑暗，憑藉此等優異光束創造頂級行車體驗。

      對比提升後，不僅可增加能見度，行車的安全性也隨之提高

      具有 3700 Kelvin 色溫的極致白光，代表頭燈能為道路標識和路標提供更佳的反射效果。增白的燈光能提高您在夜晚的警覺性，進而享有更舒適的夜間行車體驗。

      高度耐用的飛利浦車燈

      具抗紫外線特性的石英玻璃比硬玻璃更加耐用，能抵抗瞬間溫差與震動，降低車燈提早故障的風險。飛利浦抗紫外線石英玻璃車燈能承受燈泡內部高升的氣壓，因此可以發出更強力的光線，同時提供更長久的使用壽命。

      能見度最高可達 60%，提供最佳清晰度

      照明輸出距離提升了 60%，讓其他用路人能更清楚地看見您。這樣一來，您與其他用路人就能有更長的反應時間，避免發生可能的危險情勢，藉此提升安全性。

      氙氣白光效果，色彩搭配頂級優越外型

      璀璨之光的雙色混搭 w5w 位置燈泡，為愛車的車燈提供頂級車款才有的優異風貌。

      技術規格

      • 產品說明

        技術
        鹵素
        類型
        H4
        範圍
        璀璨之光系列
        應用
        • 遠光燈
        • 近光燈
        型號
        H4 璀璨之光系列
        符合 ECE
        機座
        P43t-38

      • 電力特性

        電壓
        12  V
        瓦數
        60/55  W

      • 照明特性

        流明
        1650 ±15%/1000 ±15%  lm
        色溫
        3700 K  K

      • 使用壽命

        使用壽命
        • 400 小時
        • 450 小時

      • 訂購資訊

        訂購條目
        12342WHVSM
        訂購代碼
        34028030

      • 包裝資料

        EAN1
        8727900340280
        EAN3
        8727900340297
        包裝類型
        SM

      • 包裝產品資訊

        包裝數量
        2
        MOQ (專業人士適用)
        5
        高度
        12.8  cm
        長度
        11.0  cm
        寬度
        4.7  cm

      • 外包裝資訊

        每件總重
        660  g
        高度
        13.6  cm
        長度
        29  cm
        寬度
        12  cm

      • 行銷規格

        期望效果
        風格
        產品特色
        強力氙氣白光效果

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