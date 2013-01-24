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WeatherVision

頭燈燈泡

12342WVS2
  • 安全守護，安心無憂 安全守護，安心無憂 安全守護，安心無憂
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    WeatherVision 頭燈燈泡

    12342WVS2

    安全守護，安心無憂

    飛利浦 WeatherVision 系列鹵素頭燈可投射亮度高出 60% 的黃光*，即使在下雨、起霧和下雪等惡劣天氣條件下也能改善能見度，提高行車安全。本款燈泡符合 ECE 標準**，可於道路上合法使用。 查看所有優點

    WeatherVision 頭燈燈泡

    安全守護，安心無憂

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    WeatherVision 頭燈燈泡

    安全守護，安心無憂

    飛利浦 WeatherVision 系列鹵素頭燈可投射亮度高出 60% 的黃光*，即使在下雨、起霧和下雪等惡劣天氣條件下也能改善能見度，提高行車安全。本款燈泡符合 ECE 標準**，可於道路上合法使用。 查看所有優點

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      • 2 入裝
      • 12 V，60/55 W
      同時更換兩個頭燈，行車更安全

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      強烈建議您一次更換兩個頭燈，讓照明效果對稱

      同質黃光可強化行進間的對比度

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      WeatherVision 採用同質黃色鍍膜，在不利的氣候條件下可投射出穿透力更好的極致黃光，確保安全駕駛。

      飛利浦車燈高度抗紫外線

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      飛利浦特殊的抗紫外線塗層技術能保護車頭燈不受有害紫外線影響，因此，飛利浦抗紫外線的石英玻璃適合各種天候行車狀況，並同時確保使用壽命長久。

      各式 12V 燈具系列，提供各種功能

      各式 12V 燈具系列，提供各種功能

      哪種功能適合哪種 12V 燈？飛利浦汽車產品應有盡有，滿足所有車輛特定功能：遠光燈、近光燈、前霧燈、前指示燈、側指示燈、後指示燈、煞車燈、反向燈、後霧燈、車牌燈、後置/停車燈、車內燈

      飛利浦是各大車廠的愛用品牌。

      一百年來，飛利浦一直位居汽車產業前線，推出科技創新產品，為現代汽車產業立下標準。目前，在歐洲有 1/2 的車使用飛利浦照明產品，全球則有 1/3 的車使用我們的照明產品。

      符合 ECE 優質標準規定

      金鑽之光完全符合 ECE 標準，可於道路上合法使用。

      更佳的行車舒適度與安全性

      WeatherVision 能使行駛間能見度提升高達 60%*，讓您早一步注意到障礙物和交通號誌。*效能依燈泡類型而異

      飛利浦車燈採用高品質石英玻璃製成

      阻絕紫外線的石英玻璃比硬玻璃更耐用，能抵抗極溫與震動，降低爆炸風險。飛利浦石英玻璃燈 (燈絲 2 650º C，玻璃 800º C) 能抵抗極度的溫度衝擊。阻絕紫外線的石英玻璃能承受燈內部提高的壓力，因此可以發出更強的光線。^應用依燈泡類型而異

      飛利浦車燈對潮溼環境抵禦性極佳^

      只有採用石英玻璃製成的燈泡 (燈絲溫度 2650°c，玻璃表面溫度 800°c) 可以抵抗瞬間溫差衝擊。反之他牌硬玻璃車燈，當您的愛車燈罩破損或有裂隙，又正行經水坑或下雨之際，若有水滴接觸到高溫的燈泡，就會造成溫度衝擊而產生爆裂。^應用依燈泡類型而異

      技術規格

      • 行銷規格

        期望效果
        極致黃光
        產品特色
        2900K

      • 產品說明

        技術
        鹵素
        應用
        • 額外遠光燈
        • 前霧燈
        • 遠光燈
        • 近光燈
        機座
        P43t-38
        範圍
        WeatherVision 金鑽之光
        符合 ECE
        標示 ECE
        n/a
        型號
        H4 WeatherVision
        類型
        H4

      • 電力特性

        電壓
        12  V
        瓦數
        60W/55W  W

      • 照明特性

        色溫
        2900  K
        流明
        1650±15% / 1000 ±15%

      • 使用壽命

        使用壽命
        400 小時

      • 訂購資訊

        訂購代碼
        36752230

      • 包裝資料

        EAN1
        8727900367522
        EAN3
        8727900367539
        包裝類型
        S2

      • 包裝產品資訊

        每件總重
        126.5  g
        高度
        10.9  cm
        長度
        10.9  cm
        每件淨重
        6.38  g
        包裝數量 / MOQ
        20
        寬度
        5.3  cm

      • 外包裝資訊

        高度
        12.6  cm
        長度
        27.6  cm
        寬度
        22.8  cm
        每件總重
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