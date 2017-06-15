哪種功能適合哪種 12V 燈？飛利浦汽車產品應有盡有，滿足所有車輛特定功能：遠光燈、近光燈、前霧燈、前指示燈、側指示燈、後指示燈、煞車燈、反向燈、後霧燈、車牌燈、後置/停車燈、車內燈
強烈建議您一次更換兩個頭燈，讓照明效果對稱
一百年來，飛利浦一直位居汽車照明產業前線，推出科技創新產品，為現代汽車產業立下標準。目前，在歐洲有 1/2 的車使用飛利浦照明產品，全球則有 1/3 的車使用我們的照明產品。
汽車專家總對我們的車燈讚不絕口。
阻絕紫外線的石英玻璃比硬玻璃更耐用，能抵抗極溫與震動，降低爆炸風險。飛利浦石英玻璃燈 (燈絲 2650º C，玻璃 800º C) 能抵抗極度的溫度衝擊。阻絕紫外線的石英玻璃能承受燈內部提高的壓力，因此可以發出更強的照明光線。^應用依燈泡類型而異。
只有採用石英玻璃製成的燈泡 (燈絲溫度 2650°c，玻璃表面溫度 800°c) 可以抵抗瞬間溫差衝擊。反之他牌硬玻璃車燈，當您的愛車燈罩破損或有裂隙，又正行經水坑或下雨之際，若不慎有水滴接觸到高溫的燈泡，就會造成溫度衝擊而產生爆裂。^應用依燈泡類型而異
飛利浦特殊的抗紫外線塗層技術能保護車頭燈不受有害紫外線影響，因此，飛利浦抗紫外線的石英玻璃適合各種天候行車狀況，並同時確保使用壽命長久。
採用獨特的產品設計，X-tremeVision 能在道路上提供極致明亮的光線
X-tremeVision 能讓您更快辨識出道路上的障礙物和交通號誌，進而展現更快速的反應時間。燈光不只是開車上路的基本配備，更是防止意外發生的關鍵。本產品藉由提高整體能見度與行路照明，主動預防意外發生。
X-tremeVision 完全符合 ECE 標準，可於道路上合法使用。
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