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X-tremeVision Plus

頭燈燈泡

12342XVPS2
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    X-tremeVision Plus 頭燈燈泡

    12342XVPS2

    X-treme 造就極致效能

    飛利浦 X-tremeVision plus 車用燈泡是市面上最明亮的照明選擇。相較於其他大多數車燈，亮度高出 130%，具備優異的光束長度。由於能見距離提高，反應速度增快，行車當然更加安全。 查看所有優點

    X-tremeVision Plus 頭燈燈泡

    X-treme 造就極致效能

    飛利浦 X-tremeVision plus 車用燈泡是市面上最明亮的照明選擇。相較於其他大多數車燈，亮度高出 130%，具備優異的光束長度。由於能見距離提高，反應速度增快，行車當然更加安全。 查看所有優點

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    飛利浦 X-tremeVision plus 車用燈泡是市面上最明亮的照明選擇。相較於其他大多數車燈，亮度高出 130%，具備優異的光束長度。由於能見距離提高，反應速度增快，行車當然更加安全。 查看所有優點

    X-tremeVision Plus 頭燈燈泡

    X-treme 造就極致效能

    飛利浦 X-tremeVision plus 車用燈泡是市面上最明亮的照明選擇。相較於其他大多數車燈，亮度高出 130%，具備優異的光束長度。由於能見距離提高，反應速度增快，行車當然更加安全。 查看所有優點

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      X-treme 造就極致效能

      極致光線，極致明亮

      • 燈具類型：H4
      • 2 入裝
      • 12 V，55 W
      符合道路法規的頂級安全頭燈

      符合道路法規的頂級安全頭燈

      若想在法律規定的範圍值內升級您的車燈，飛利浦 X-tremeVision Plus 絕對是目前最安全、簡便與高效的選擇，完全符合 ECE 認證。

      燈光顯著增白，同時提升舒適度與安全性

      燈光顯著增白，同時提升舒適度與安全性

      明亮白光 (3,500 K) 較標準頭燈明顯增白。飛利浦專利梯度塗層技術 TM 可發出更強光線，讓您享受最明亮的照明效能以及高度舒適的夜間行車體驗。

      在使用壽命內保障您的安全，增加能見度，同時維持醒目

      備用零件的任何故障風險都可能危及您與車輛的安全，頭燈尤其如此。頭燈破損會降低能見度，損害您與來車和行人的安全。飛利浦 X-tremeVision plus 經過最佳化處理，可提供長久使用壽命，同時發揮穩定可靠的性能。因此，相較於任何其他高效能燈泡，享有能見度及醒目度的時間也更長久。

      卓越的光束品質及效能

      飛利浦 X-tremeVision plus 結合更高亮度與增加的色溫，能在鹵素燈區段提供最佳效能光束。

      效能即代表更明亮的光線與更長的壽命

      飛利浦 X-tremeVision plus 頭燈以優異效能打造，能使亮度增加 130%，還可維持產品的使用壽命。飛利浦 X-tremeVision 的使用壽命長達 450 小時*，在燈泡亮度更高的類別中明顯優於競爭廠牌的解決方案。(*以 13.2V 標準電壓測試 H4 及 H7)

      優異的對比提供舒適駕車體驗

      飛利浦 X-tremeVision plus 頭燈增加的色溫 (H1、H4 及 H7)，可讓雙眼更精確地聚焦遠處，同時感受到對比效果。在黑暗中駕車，也變得更加舒適及安全。

      最明亮的燈泡之一：極致照明效能

      飛利浦 X-tremeVision plus 頭燈配備最佳化高精度燈絲幾何、高達 13 巴的高壓氣體填充、極致精密塗層，以及高級抗紫外線石英玻璃，為汽車照明樹立新的里程碑，專為提供極致效能和滿分能見度而打造。

      最多提供高出 130% 的亮度，同時增加能見距離和反應速度

      完善的燈光照明對於遠方的視野至關重要，通常是車輛前方 75 到 100 公尺之間。飛利浦 X-tremeVision plus 提供最多高出 130% 的亮度，藉以提升能見度。相較於大多數其他鹵素頭燈，更能幫助您提早發現障礙物和任何潛在危險。

      技術規格

      • 包裝資料

        EAN1
        8711500221223
        EAN3
        8711500221230
        包裝類型
        S2

      • 產品說明

        技術
        鹵素
        應用
        • 額外遠光燈
        • 遠光燈
        • 近光燈
        範圍
        X-tremeVision Plus
        類型
        H4
        符合 ECE
        型號
        H4 X-tremeVision Plus
        機座
        P43t-38
        標示 ECE
        E1 2C3

      • 電力特性

        瓦數
        60 W/55  W
        電壓
        12  V

      • 行銷規格

        期望效果
        更高亮度
        產品特色
        亮度增加 130%

      • 照明特性

        色溫
        3500  K
        流明
        1650 ± 15%

      • 訂購資訊

        訂購條目
        12342XVPS2
        訂購代碼
        37378330

      • 外包裝資訊

        每件總重
        2450  g
        高度
        12.6  cm
        長度
        27.6  cm
        寬度
        22.8  cm

      • 包裝產品資訊

        每件總重
        122.5  g
        高度
        10.9  cm
        長度
        10.9  cm
        每件淨重
        22  g
        寬度
        5.3  cm
        包裝數量 / MOQ
        20

      • 使用壽命

        使用壽命
        600 小時

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