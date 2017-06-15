搜尋關鍵字

    X-treme 造就極致效能

    飛利浦 X-tremeVision plus 車用燈泡是市面上最明亮的照明選擇。相較於其他大多數車燈，亮度高出 130%，具備優異的光束長度。由於能見距離提高，反應速度增快，行車當然更加安全。

    查看所有優點

    X-treme 造就極致效能

    極致光線，極致明亮

    • 燈具類型：H4
    • 12 V，55 W
    • 更高亮度
    • 達 600 小時
    • 燈泡數量︰2
    符合道路法規的頂級安全頭燈

    若想在法律規定的範圍值內升級您的車燈，飛利浦 X-tremeVision Plus 絕對是目前最安全、簡便與高效的選擇，完全符合 ECE 認證。

    在使用壽命內保障您的安全，增加能見度，同時維持醒目

    備用零件的任何故障風險都可能危及您與車輛的安全，頭燈尤其如此。頭燈破損會降低能見度，損害您與來車和行人的安全。飛利浦 X-tremeVision plus 經過最佳化處理，可提供長久使用壽命，同時發揮穩定可靠的性能。因此，相較於任何其他高效能燈泡，享有能見度及醒目度的時間也更長久。

    卓越的光束品質及效能

    飛利浦 X-tremeVision plus 結合更高亮度與增加的色溫，能在鹵素燈區段提供最佳效能光束。

    效能即代表更明亮的光線與更長的壽命

    飛利浦 X-tremeVision plus 頭燈以優異效能打造，能使亮度增加 130%，還可維持產品的使用壽命。飛利浦 X-tremeVision 的使用壽命長達 450 小時*，在燈泡亮度更高的類別中明顯優於競爭廠牌的解決方案。(*以 13.2V 標準電壓測試 H4 及 H7)

    優異的對比提供舒適駕車體驗

    飛利浦 X-tremeVision plus 頭燈增加的色溫 (H1、H4 及 H7)，可讓雙眼更精確地聚焦遠處，同時感受到對比效果。在黑暗中駕車，也變得更加舒適及安全。

    最明亮的燈泡之一：極致照明效能

    飛利浦 X-tremeVision plus 頭燈配備最佳化高精度燈絲幾何、高達 13 巴的高壓氣體填充、極致精密塗層，以及高級抗紫外線石英玻璃，為汽車照明樹立新的里程碑，專為提供極致效能和滿分能見度而打造。

    最多提供高出 130% 的亮度，同時增加能見距離和反應速度

    完善的燈光照明對於遠方的視野至關重要，通常是車輛前方 75 到 100 公尺之間。飛利浦 X-tremeVision plus 提供最多高出 130% 的亮度，藉以提升能見度。相較於大多數其他鹵素頭燈，更能幫助您提早發現障礙物和任何潛在危險。

    燈光顯著增白，同時提升舒適度與安全性

    明亮白光 (3,500 K) 較標準頭燈明顯增白。飛利浦專利梯度塗層技術 TM 可發出更強光線，讓您享受最明亮的照明效能以及高度舒適的夜間行車體驗。

    技術規格

    • 行銷規格

      期望效果
      更高亮度
      產品特色
      亮度增加 130%

    • 產品說明

      應用
      • 額外遠光燈
      • 遠光燈
      • 近光燈
      機座
      P43t-38
      型號
      H4 X-tremeVision Plus
      符合 ECE
      標示 ECE
      E1 2C3
      範圍
      X-tremeVision Plus
      技術
      鹵素
      類型
      H4

    • 使用壽命

      使用壽命
      600 小時

    • 照明特性

      色溫
      3500  K
      流明
      1650 ± 15%

    • 電力特性

      瓦數
      60 W/55  W
      電壓
      12  V

    • 訂購資訊

      訂購條目
      12342XVPS2
      訂購代碼
      37378330

    • 包裝資料

      EAN1
      8711500221223
      EAN3
      8711500221230
      包裝類型
      S2

    • 包裝產品資訊

      每件總重
      122.5  g
      長度
      10.9  cm
      寬度
      5.3  cm
      高度
      10.9  cm
      每件淨重
      22  g
      包裝數量 / MOQ
      20

    • 外包裝資訊

      長度
      27.6  cm
      寬度
      22.8  cm
      高度
      12.6  cm
      每件總重
      2450  g

