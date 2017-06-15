在使用壽命內保障您的安全，增加能見度，同時維持醒目

備用零件的任何故障風險都可能危及您與車輛的安全，頭燈尤其如此。頭燈破損會降低能見度，損害您與來車和行人的安全。飛利浦 X-tremeVision plus 經過最佳化處理，可提供長久使用壽命，同時發揮穩定可靠的性能。因此，相較於任何其他高效能燈泡，享有能見度及醒目度的時間也更長久。