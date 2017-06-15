若想在法律規定的範圍值內升級您的車燈，飛利浦 X-tremeVision Plus 絕對是目前最安全、簡便與高效的選擇，完全符合 ECE 認證。
備用零件的任何故障風險都可能危及您與車輛的安全，頭燈尤其如此。頭燈破損會降低能見度，損害您與來車和行人的安全。飛利浦 X-tremeVision plus 經過最佳化處理，可提供長久使用壽命，同時發揮穩定可靠的性能。因此，相較於任何其他高效能燈泡，享有能見度及醒目度的時間也更長久。
飛利浦 X-tremeVision plus 結合更高亮度與增加的色溫，能在鹵素燈區段提供最佳效能光束。
飛利浦 X-tremeVision plus 頭燈以優異效能打造，能使亮度增加 130%，還可維持產品的使用壽命。飛利浦 X-tremeVision 的使用壽命長達 450 小時*，在燈泡亮度更高的類別中明顯優於競爭廠牌的解決方案。(*以 13.2V 標準電壓測試 H4 及 H7)
飛利浦 X-tremeVision plus 頭燈增加的色溫 (H1、H4 及 H7)，可讓雙眼更精確地聚焦遠處，同時感受到對比效果。在黑暗中駕車，也變得更加舒適及安全。
飛利浦 X-tremeVision plus 頭燈配備最佳化高精度燈絲幾何、高達 13 巴的高壓氣體填充、極致精密塗層，以及高級抗紫外線石英玻璃，為汽車照明樹立新的里程碑，專為提供極致效能和滿分能見度而打造。
完善的燈光照明對於遠方的視野至關重要，通常是車輛前方 75 到 100 公尺之間。飛利浦 X-tremeVision plus 提供最多高出 130% 的亮度，藉以提升能見度。相較於大多數其他鹵素頭燈，更能幫助您提早發現障礙物和任何潛在危險。
明亮白光 (3,500 K) 較標準頭燈明顯增白。飛利浦專利梯度塗層技術 TM 可發出更強光線，讓您享受最明亮的照明效能以及高度舒適的夜間行車體驗。
