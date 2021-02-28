不要犧牲安全性，請成對更換

更換成對車頭燈的燈泡是比較合理的做法，而不是單單更換故障的燈泡。現代化的燈泡可提供更高的照明輸出與優異效能，能提供更安全的駕駛體驗。成對更換燈泡可節省時間與成本，避免頭燈故障的風險，享有更明亮平衡的光束，但更重要的是，您可以為自己和摯愛的人提供更安全的駕駛體驗。