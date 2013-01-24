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DiamondVision

頭燈燈泡

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    DiamondVision 頭燈燈泡

    12362DVS2

    駕馭屬於您的時尚

    飛利浦 DiamondVision 系列鹵素頭燈可發出高達 5000K 的極致白光，您的愛車因此徹底提升而散發氣宇非凡的格調。DiamondVision 採用特別設計的藍色鍍膜，讓您在車群中就是與眾不同。 查看所有優點

    DiamondVision 頭燈燈泡

    駕馭屬於您的時尚

    飛利浦 DiamondVision 系列鹵素頭燈可發出高達 5000K 的極致白光，您的愛車因此徹底提升而散發氣宇非凡的格調。DiamondVision 採用特別設計的藍色鍍膜，讓您在車群中就是與眾不同。 查看所有優點

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    DiamondVision 頭燈燈泡

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    飛利浦 DiamondVision 系列鹵素頭燈可發出高達 5000K 的極致白光，您的愛車因此徹底提升而散發氣宇非凡的格調。DiamondVision 採用特別設計的藍色鍍膜，讓您在車群中就是與眾不同。 查看所有優點

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      駕馭屬於您的時尚

      高達 5000K 極致白光

      • 燈具類型：H11
      • 2 入裝
      • 12 V，55 W
      • 風格
      同時更換兩個頭燈，行車更安全

      同時更換兩個頭燈，行車更安全

      強烈建議您一次更換兩個頭燈，讓照明效果對稱

      各式 12V 燈具系列，提供各種功能

      各式 12V 燈具系列，提供各種功能

      哪種功能適合哪種 12V 燈？飛利浦汽車產品應有盡有，滿足所有車輛特定功能：遠光燈、近光燈、前霧燈、前指示燈、側指示燈、後指示燈、煞車燈、反向燈、後霧燈、車牌燈、後置/停車燈、車內燈

      飛利浦車燈採用高品質石英玻璃製成^

      飛利浦車燈採用高品質石英玻璃製成^

      阻絕紫外線的石英玻璃比硬玻璃更耐用，能抵抗極溫與震動，降低爆炸風險。飛利浦石英玻璃燈 (燈絲 2650º C，玻璃 800º C) 能抵抗極度的溫度衝擊。阻絕紫外線的石英玻璃能承受燈內部提高的壓力，因此可以發出更強的照明光線。^應用依燈泡類型而異。

      飛利浦車燈高度抗紫外線

      飛利浦車燈高度抗紫外線

      飛利浦特殊的抗紫外線塗層技術能保護車頭燈不受有害紫外線影響，因此，飛利浦抗紫外線的石英玻璃適合各種天候行車狀況，而且使用壽命長

      酷炫優雅的車燈

      飛利浦 DiamondVision Vision 車頭燈泡為尋找銳利白光車燈的駕駛提供了絕佳的選擇。飛利浦專利塗層技術讓 DiamondVision 散發出具有優異能見度與時尚感的真正白光。

      飛利浦是各大車廠的愛用品牌。

      一百年來，飛利浦一直位居汽車產業前線，推出科技創新產品，為現代汽車產業立下標準。目前，在歐洲有 1/2 的車使用飛利浦照明產品，全球則有 1/3 的車使用我們的照明產品。

      飛利浦車燈對潮溼環境抵禦性極佳^

      只有採用石英玻璃製成的燈泡 (燈絲溫度 2650°c，玻璃表面溫度 800°c) 可以抵抗瞬間溫差衝擊。反之他牌硬玻璃車燈，當您的愛車燈罩破損或有裂隙，又正行經水坑或下雨之際，若有水滴接觸到高溫的燈泡，就會造成溫度衝擊而產生爆裂。^應用依燈泡類型而異

      技術規格

      • 行銷規格

        期望效果
        風格
        產品特色
        5000K

      • 產品說明

        技術
        鹵素
        應用
        前霧燈
        機座
        PGJ19-2
        範圍
        DiamondVision
        符合 ECE
        標示 ECE
        n/a
        型號
        H11 DiamondVision
        類型
        H11

      • 電力特性

        電壓
        12  V
        瓦數
        55  W

      • 照明特性

        流明
        700 ±10%  lm
        色溫
        高達 5000  K

      • 使用壽命

        使用壽命
        400 小時

      • 訂購資訊

        訂購條目
        12362DVS2
        訂購代碼
        36017230

      • 包裝資料

        包裝類型
        S2J
        EAN1
        8727900360172
        EAN3
        8727900360189

      • 包裝產品資訊

        每件總重
        126.5  g
        高度
        10.9  cm
        長度
        10.9  cm
        每件淨重
        22  g
        包裝數量 / MOQ
        20
        寬度
        5.3  cm

      • 外包裝資訊

        高度
        12.6  cm
        長度
        27.6  cm
        寬度
        22.8  cm
        每件總重
        2.53  kg

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