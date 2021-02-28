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強勁的亮度，絕對的安全
飛利浦 X-tremeVision Pro150 結合強勁亮度，以及此類高效能燈泡前所未有的使用壽命，能提供絕佳的能見度，讓您和所愛的人在道路上更加安全。
燈具類型：H11
2 入裝
12 V，55 W
採用飛利浦 X-tremeVision Pro150，亮度增加 150%。即使在黑暗或惡劣的天候下，您也能清楚看見路況，載送摯愛的人回家。先進的燈絲設計提供更高的精準度和亮度，讓道路照明更清晰，而全新 Diamond Precision 石英玻璃科技則能確保視野更明亮。
飛利浦 Diamond Precision 石英玻璃的全新生產技術可增強光線輸出量，並提高抵抗熱震與壓力的能力。利用專屬的珍貴氣體組成成分，進一步保護燈絲不受磨損。這表示燈泡亮度更高、使用壽命更長，可高達 450 小時 (此指 H7；H1：350h)，或許是此類強力燈泡中最長壽的產品。
更換成對車頭燈的燈泡是比較合理的做法，而不是單單更換故障的燈泡。現代化的燈泡可提供更高的照明輸出與優異效能，能提供更安全的駕駛體驗。成對更換燈泡可節省時間與成本，避免頭燈故障的風險，享有更明亮平衡的光束，但更重要的是，您可以為自己和摯愛的人提供更安全的駕駛體驗。
不適用於 H1、H11、HIR2