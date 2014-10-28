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    PremiumVision Moto 摩托車頭燈

    12636C1

    安全守護，安心無憂

    Vision Moto 頭燈的能見度比標準燈泡提升高達 30%，並以極具競爭力的價格提供更佳光束照射範圍，可增加摩托車騎士的行車能見距離。選擇 Vision Moto 燈泡讓您行車更安全！

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    PremiumVision Moto 摩托車頭燈

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    安全守護，安心無憂

    能見度最多提高 30%

    • 燈具類型：HS1
    • 1 入裝
    • 12 V，35/35 W
    最物超所值的選擇

    最物超所值的選擇

    飛利浦 Vision Moto 適合追求經濟實惠車燈解決方案又想兼顧安全性的車主。此款機車燈泡的道路行車能見度比標準燈泡提高 30%。

    能見度提高 30%

    能見度提高 30%

    飛利浦超值型頭燈讓道路能見度提高 30%，因此對於注重照明效能和安全性的摩托車騎士而言是最完美的選擇。照明亮度更加出色，可加快騎士對於障礙物的反應速度，進而降低意外事故的發生率。

    飛利浦摩托車燈採用高品質石英玻璃製成

    飛利浦摩托車燈採用高品質石英玻璃製成

    具抗紫外線特性的石英玻璃比硬玻璃更加耐用，能抵抗瞬間溫差與震動，降低車燈爆裂風險。飛利浦石英玻璃車燈 (燈絲溫度 2650º C，玻璃表面溫度 800º C) 能抵抗極度的溫度衝擊。抗紫外線石英玻璃能承受燈泡內部高升的氣壓，因此可以發出較其他玻璃材質的燈泡更強的光線。

    飛利浦是機車大廠的愛用品牌。

    一百年來，飛利浦一直位居汽車照明產業前線，推出科技創新產品，為現代汽車產業立下標準。目前，在歐洲有 1/2 的車使用飛利浦照明產品，全球則有 1/3 的車使用我們的照明產品。

    恪守 ECE 優質標準規定

    飛利浦汽車產品與服務在原廠設備製造市場及修換市場中，擁有優於同級的良好口碑。我們生產高品質的產品，並以最高規格進行測試，為消費者的行車體驗設計出卓越無比的安全性與舒適度。我們全體產品系列均經過嚴格測試、控管及認證 (ISO 9001、ISO 14001 及 QSO 9000)，符合 ECE 最高標準。簡而言之，這是值得您信賴的品質。

    技術規格

    • 行銷規格

      期望效果
      更高亮度
      產品特色
      能見度最多提高 30%

    • 產品說明

      應用
      • 遠光燈
      • 近光燈
      機座
      PX43t
      型號
      HS1 Vision Moto
      範圍
      超值型
      技術
      鹵素
      類型
      HS1

    • 使用壽命

      使用壽命
      400 小時

    • 電力特性

      瓦數
      35/35  W
      電壓
      12  V

    • 訂購資訊

      訂購條目
      12636C1
      訂購代碼
      51250130

    • 包裝資料

      包裝類型
      紙箱
      EAN1
      8711559512501
      EAN3
      8727900370881

    • 包裝產品資訊

      每件總重
      705  g
      長度
      4.55  cm
      寬度
      4.55  cm
      高度
      7.6  cm
      包裝數量 / MOQ
      10

    • 外包裝資訊

      長度
      23.8  cm
      寬度
      9.3  cm
      高度
      7.8  cm
      每件總重
      705  g

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