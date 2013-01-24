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PremiumVision Moto

摩托車頭燈

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  • 安全守護，安心無憂 安全守護，安心無憂 安全守護，安心無憂
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    PremiumVision Moto 摩托車頭燈

    12636C1

    安全守護，安心無憂

    Vision Moto 頭燈的能見度比標準燈泡提升高達 30%，並以極具競爭力的價格提供更佳光束照射範圍，可增加摩托車騎士的行車能見距離。選擇 Vision Moto 燈泡讓您行車更安全！ 查看所有優點

    很抱歉！此產品已經不再銷售。

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    PremiumVision Moto 摩托車頭燈

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      安全守護，安心無憂

      能見度最多提高 30%

      • 燈具類型：HS1
      • 1 入裝
      • 12 V，35/35 W
      最物超所值的選擇

      最物超所值的選擇

      飛利浦 Vision Moto 適合追求經濟實惠車燈解決方案又想兼顧安全性的車主。此款機車燈泡的道路行車能見度比標準燈泡提高 30%。

      能見度提高 30%

      能見度提高 30%

      飛利浦超值型頭燈讓道路能見度提高 30%，因此對於注重照明效能和安全性的摩托車騎士而言是最完美的選擇。照明亮度更加出色，可加快騎士對於障礙物的反應速度，進而降低意外事故的發生率。

      飛利浦摩托車燈採用高品質石英玻璃製成

      飛利浦摩托車燈採用高品質石英玻璃製成

      具抗紫外線特性的石英玻璃比硬玻璃更加耐用，能抵抗瞬間溫差與震動，降低車燈爆裂風險。飛利浦石英玻璃車燈 (燈絲溫度 2650º C，玻璃表面溫度 800º C) 能抵抗極度的溫度衝擊。抗紫外線石英玻璃能承受燈泡內部高升的氣壓，因此可以發出較其他玻璃材質的燈泡更強的光線。

      飛利浦是機車大廠的愛用品牌。

      一百年來，飛利浦一直位居汽車照明產業前線，推出科技創新產品，為現代汽車產業立下標準。目前，在歐洲有 1/2 的車使用飛利浦照明產品，全球則有 1/3 的車使用我們的照明產品。

      恪守 ECE 優質標準規定

      飛利浦汽車產品與服務在原廠設備製造市場及修換市場中，擁有優於同級的良好口碑。我們生產高品質的產品，並以最高規格進行測試，為消費者的行車體驗設計出卓越無比的安全性與舒適度。我們全體產品系列均經過嚴格測試、控管及認證 (ISO 9001、ISO 14001 及 QSO 9000)，符合 ECE 最高標準。簡而言之，這是值得您信賴的品質。

      技術規格

      • 行銷規格

        期望效果
        更高亮度
        產品特色
        能見度最多提高 30%

      • 產品說明

        型號
        HS1 Vision Moto
        範圍
        超值型
        技術
        鹵素
        應用
        • 遠光燈
        • 近光燈
        機座
        PX43t
        類型
        HS1

      • 訂購資訊

        訂購條目
        12636C1
        訂購代碼
        51250130

      • 包裝資料

        包裝類型
        紙箱
        EAN1
        8711559512501
        EAN3
        8727900370881

      • 電力特性

        電壓
        12  V
        瓦數
        35/35  W

      • 外包裝資訊

        每件總重
        705  g
        高度
        7.8  cm
        長度
        23.8  cm
        寬度
        9.3  cm

      • 包裝產品資訊

        每件總重
        705  g
        高度
        7.6  cm
        長度
        4.55  cm
        包裝數量 / MOQ
        10
        寬度
        4.55  cm

      • 使用壽命

        使用壽命
        400 小時

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