飛利浦 Vision Moto 適合追求經濟實惠車燈解決方案又想兼顧安全性的車主。此款機車燈泡的道路行車能見度比標準燈泡提高 30%。
飛利浦超值型頭燈讓道路能見度提高 30%，因此對於注重照明效能和安全性的摩托車騎士而言是最完美的選擇。照明亮度更加出色，可加快騎士對於障礙物的反應速度，進而降低意外事故的發生率。
具抗紫外線特性的石英玻璃比硬玻璃更加耐用，能抵抗瞬間溫差與震動，降低車燈爆裂風險。飛利浦石英玻璃車燈 (燈絲溫度 2650º C，玻璃表面溫度 800º C) 能抵抗極度的溫度衝擊。抗紫外線石英玻璃能承受燈泡內部高升的氣壓，因此可以發出較其他玻璃材質的燈泡更強的光線。
一百年來，飛利浦一直位居汽車照明產業前線，推出科技創新產品，為現代汽車產業立下標準。目前，在歐洲有 1/2 的車使用飛利浦照明產品，全球則有 1/3 的車使用我們的照明產品。
飛利浦汽車產品與服務在原廠設備製造市場及修換市場中，擁有優於同級的良好口碑。我們生產高品質的產品，並以最高規格進行測試，為消費者的行車體驗設計出卓越無比的安全性與舒適度。我們全體產品系列均經過嚴格測試、控管及認證 (ISO 9001、ISO 14001 及 QSO 9000)，符合 ECE 最高標準。簡而言之，這是值得您信賴的品質。
行銷規格
產品說明
使用壽命
電力特性
訂購資訊
包裝資料
包裝產品資訊
外包裝資訊
使用最新版 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 瀏覽本網站效果最佳。