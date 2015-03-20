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    X-tremeUltinon LED 汽車方向燈燈泡

    12795X2

    更加明亮時尚

    想要徜徉更安全時尚的駕駛體驗，請改用明亮的飛利浦 X-tremeUltinon LED 倒車燈。其效能強大、光型精準且造型美觀，讓您能發出安全信號，同時兼顧時尚。

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    • LED-T20 [~W21W]
    • 燈泡數量︰1
    • 12 V，6000 K 晝光效果
    • 倒車燈

    利用明亮的車外燈，明確表達您的去向

    清楚表達車輛的移動方向，在安全駕駛上極為重要。為了避免碰撞，其他用路人必須要瞭解您的行車意圖。當天候狀況惡劣，能見度降低時，鮮明的方向指示就變得格外重要。飛利浦 X-tremeUltinon LED 方向燈提供明亮的晝光效果，並具有高達 6000K 的倒車燈及位置燈。在轉彎和煞車的燈光色彩更強烈醒目，加上LED立即點亮和一致的定向照明特性，每當您行駛掣動轉向或煞車時，就能讓其他駕駛人擁有極為重要的額外反應時間。

    飛利浦汽車照明產品，難以撼動的最高品質

    技術先進的飛利浦照明產品在汽車產業中享有超過 100 年以上歷史的盛譽。飛利浦絕佳車用等級產品皆以嚴格的品質控制程序與適用的 ISO 規範設計及開發而成，從而實現始終如一的高品質標準。各大主要汽車製造商皆選擇飛利浦燈泡，因為買了飛利浦等同於買到品質。您擁有的不只是強力明亮光線與精準光束效能，同時也展現了頂級風格。當然，先進的 LED 照明系統能提供更加安全平順的愉快駕車感受。

    安裝簡便，適用於多種車款

    精心設計的簡便安裝方式，只要是擁有維修經驗的駕駛，就能輕鬆地升級愛車的照明。不過，在安裝全新的飛利浦 X-tremeUltinon LED 車燈前，仍建議您先諮詢專業的技師，技師們能確保萬無一失的安裝條件。雖然這些燈泡適用於多種現有車款，但並非支援所有車種。

    升級照明光線，打造完美風格

    車外燈的主要目的是協助您看清周遭，同時也讓他人看見您。如果您想要愛車時尚感升級，但又不想換台新車，那麼將車外燈換成 LED 就是個省錢的聰明選項。升級車外燈能讓煞車燈的紅光更為飽和、方向燈的琥珀光更加生動，位置燈和倒車燈的白光也更為明亮。您的愛車代表了您的身分，所以，就讓飛利浦 LED 車外方向燈為您的時尚品味作最佳詮釋。

    光亮散佈均勻，增強能見度

    飛利浦 LED 車外燈系列專為精準光型而設計，可確保車外訊號燈 (無論是倒車燈、煞車燈或方向燈) 投射至所需之處。擁有廣角且均勻的光漫射效果，不僅讓您將路面看得更清楚，也能讓其他駕駛更容易注意到您。

    技術規格

    • 行銷規格

      期望效果
      安全上路，有型駕駛
      產品特色
      強力亮光 LED 車燈

    • 產品說明

      應用
      倒車燈
      機座
      WX3x 16d
      色溫
      白色 6000K
      符合 ECE
      使用壽命
      12 年
      流明 (lm)
      230
      標示 ECE
      -
      範圍
      X-tremeUltinon LED
      技術
      LED
      類型
      • T20
      • W21
      電壓 (V)
      12
      瓦數 (W)
      TBD

    • 電力特性

      瓦數
      3  W

    • 物流資訊

      包裝數量
      X1
      參考
      12795X2
      訂購代碼
      39343930
      EAN (日本)
      8727900393439

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