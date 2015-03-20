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    X-tremeUltinon LED 車內燈與方向燈燈泡

    127996700KX1

    安全上路，有型駕駛

    耀眼明亮的 LED 車外燈。360° 均勻無光點的光漫射。搭配飛利浦 CeraLight 技術，使用壽命長達 12 年。

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    X-tremeUltinon LED 車內燈與方向燈燈泡

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    安全上路，有型駕駛

    耀眼明亮效果

    • T10
    • 白色 6700K
    • 50 流明
    • 車牌燈及車內燈
    提供消費者 3 年有限保固

    提供消費者 3 年有限保固

    耀眼明亮效果

    亮白色 6700K LED 車燈，是搭配氙氣與 LED 頭燈最理想的色系

    360° 均勻無光點的光漫射

    360° 光學設計，達到均勻無光點的光漫射效果。

    符合 ECE 光束圖形標準 (前置功能)*

    光束圖形類似或優於標準鹵素燈，避免眩光影響其他道路使用者 * 目前尚無適用於 LED 燈泡的 ECE 規範。經以 ECE 光束圖形標準測試若干常用燈具，其 LED 燈泡光束圖形符合 ECE 核准的鹵素燈光束圖形

    飛利浦 CeraLight™ 技術

    飛利浦 CeraLight™ 專利技術可確保 LED 產品發揮超長使用壽命，這可歸功於：o 絕佳的熱導特質可讓 LED 燈極致散熱 o 高度抗震、抗衝擊，並採用散熱片底座設計 o 完美的短路隔絕層

    技術規格

    • 行銷規格

      期望效果
      安全上路，有型駕駛
      產品特色
      耀眼明亮的 LED 車燈

    • 產品說明

      應用
      • 車內燈
      • 車牌燈
      機座
      W2.1X9.5D
      色溫
      白色 6700K
      符合 ECE
      使用壽命
      12 年
      流明
      50  lm
      標示 ECE
      -
      範圍
      X-tremeUltinon LED
      技術
      LED
      類型
      T10
      電壓
      12  V
      瓦數
      1  W

    • 照明特性

      色溫
      6500 K

    • 電力特性

      瓦數
      0.9  W

    • 訂購資訊

      訂購條目
      127996500KX1

    • 物流資訊

      包裝數量
      X1
      參考
      127996700KX1
      訂購代碼 (日本)
      39365130
      EAN (日本)
      8727900393651

    • 包裝資料

      EAN1
      8727900398335

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