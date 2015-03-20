X-tremeUltinon LED 車內燈與方向燈燈泡
安全上路，有型駕駛
耀眼明亮的 LED 車外燈。360° 均勻無光點的光漫射。搭配飛利浦 CeraLight 技術，使用壽命長達 12 年。 查看所有優點
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X-tremeUltinon LED 車內燈與方向燈燈泡
安全上路，有型駕駛
耀眼明亮效果
- T10
- 白色 6700K
- 50 流明
- 車牌燈及車內燈
耀眼明亮效果
亮白色 6700K LED 車燈，是搭配氙氣與 LED 頭燈最理想的色系
360° 均勻無光點的光漫射
360° 光學設計，達到均勻無光點的光漫射效果。
符合 ECE 光束圖形標準 (前置功能)*
光束圖形類似或優於標準鹵素燈，避免眩光影響其他道路使用者 * 目前尚無適用於 LED 燈泡的 ECE 規範。經以 ECE 光束圖形標準測試若干常用燈具，其 LED 燈泡光束圖形符合 ECE 核准的鹵素燈光束圖形
飛利浦 CeraLight™ 技術
飛利浦 CeraLight™ 專利技術可確保 LED 產品發揮超長使用壽命，這可歸功於：o 絕佳的熱導特質可讓 LED 燈極致散熱 o 高度抗震、抗衝擊，並採用散熱片底座設計 o 完美的短路隔絕層
技術規格
-
行銷規格
- 期望效果
-
安全上路，有型駕駛
- 產品特色
-
耀眼明亮的 LED 車燈
-
產品說明
- 應用
-
- 機座
-
W2.1X9.5D
- 色溫
-
白色 6700K
- 符合 ECE
-
否
- 使用壽命
-
12 年
- 流明
-
50
lm
- 標示 ECE
-
-
- 範圍
-
X-tremeUltinon LED
- 技術
-
LED
- 類型
-
T10
- 電壓
-
12
V
- 瓦數
-
1
W
-
照明特性
- 色溫
-
6500 K
-
電力特性
- 瓦數
-
0.9
W
-
訂購資訊
- 訂購條目
-
127996500KX1
-
物流資訊
- 包裝數量
-
X1
- 參考
-
127996700KX1
- 訂購代碼 (日本)
-
39365130
- EAN (日本)
-
8727900393651
-
包裝資料
- EAN1
-
8727900398335
- 請確實依循當地交通法規使用替換式 LED 車燈，若有違反相關規範需自行負責。
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