DayLightGuide LED 晝行燈
獨創設計特色，提供最大能見度
新一代高功率 Luxeon LED 晝行燈能提升您行駛時的安全性，同時不失風采，無論日夜都能增強能見度。 查看所有優點
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獨創設計特色，提供最大能見度
利於安全上路，有型駕駛
智慧型夾式系統
利用智慧型夾式系統簡單安裝。將支架裝進凹槽，再將模組扣上即可。模組將會緊密固定，不易被竊。
可調光：全時啟動
我們的 Daylight 解決方案全天候啟動。日間行駛時，LED Daylight 系統讓對向駕駛與行人更清楚快速地偵測到我方車輛，全面提升道路安全。夜間行駛時，系統會自動調暗光源。
高品質鋁製外殼
高品質鋁製外殼堅固耐用，防鏽、防自然因素破壞：水、鹽分、沙子與灰塵都無可趁之機。壽命長，免保養。
防水與防碎石撞擊
高品質鋁製外殼與透鏡能夠防水、防碎石撞擊。系統安裝之後無須任何保養。
符合認證的光導技術
光導技術提供卓越照明特色。不同於先前的解決方案會產生光點，其光線是透過兩道光束導引，光線均勻一致，延伸角度寬廣。如同其他飛利浦解決方案，其光束符合所有法規標準。
適用於油電混合與電動車輛
飛利浦晝行燈系列適用於油電混合與電動車輛技術。
廣角視野更佳
符合法規之光導技術創造出均勻無光點的光漫射與超寬光束。
技術規格
-
行銷規格
- 期望效果
-
更高亮度
-
產品說明
- 符合 ECE
-
有
- 範圍
-
DayLightGuide
- 技術
-
LED
- 類型
-
DayLightGuide
- 電壓 (V)
-
12
-
技術規格
- 應用
-
晝光燈
- 符合法規
-
ECE R87
- 耗電量 (DRL)
-
2 x 7.7 瓦
- 耗電量 (位置燈)
-
2 x 2.4 瓦
-
極致能見度
- 光束角度
-
比標準寬 150 %
- 色溫
-
6000K
- LED 使用壽命
-
5000 小時
- 強度 (DRL)
-
550
cd/m²
- 強度 (位置燈)
-
80
cd/m²
-
堅固耐用
- 頂級表面處理
-
高品質鋁製外殼
- 防碎石撞擊
-
汽車測試 PSA B21 7090
- DRL 可防
-
水、鹽分、灰塵與沙子
-
安裝簡易
- 夾式系統
-
是
- 適用於怠速啟閉系統
-
配備 ACC 控制
-
訂購資訊
- 訂購條目
-
12825WLEDX1
- 訂購代碼
-
38638733
-
包裝資料
- EAN1
-
8727900386387
- EAN3
-
8727900386394
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