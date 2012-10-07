搜尋關鍵字

  • 獨創設計特色，提供最大能見度 獨創設計特色，提供最大能見度 獨創設計特色，提供最大能見度

    DayLightGuide LED 晝行燈

    12825WLEDX1

    獨創設計特色，提供最大能見度

    新一代高功率 Luxeon LED 晝行燈能提升您行駛時的安全性，同時不失風采，無論日夜都能增強能見度。

    查看所有優點

    很抱歉！此產品已經不再銷售。

    DayLightGuide LED 晝行燈

    類似產品

    See all 日光

    獨創設計特色，提供最大能見度

    利於安全上路，有型駕駛

    • Daylight Guide
    • 12 V
    • 15 W
    智慧型夾式系統

    智慧型夾式系統

    利用智慧型夾式系統簡單安裝。將支架裝進凹槽，再將模組扣上即可。模組將會緊密固定，不易被竊。

    可調光：全時啟動

    可調光：全時啟動

    我們的 Daylight 解決方案全天候啟動。日間行駛時，LED Daylight 系統讓對向駕駛與行人更清楚快速地偵測到我方車輛，全面提升道路安全。夜間行駛時，系統會自動調暗光源。

    高品質鋁製外殼

    高品質鋁製外殼

    高品質鋁製外殼堅固耐用，防鏽、防自然因素破壞：水、鹽分、沙子與灰塵都無可趁之機。壽命長，免保養。

    防水與防碎石撞擊

    防水與防碎石撞擊

    高品質鋁製外殼與透鏡能夠防水、防碎石撞擊。系統安裝之後無須任何保養。

    符合認證的光導技術

    符合認證的光導技術

    光導技術提供卓越照明特色。不同於先前的解決方案會產生光點，其光線是透過兩道光束導引，光線均勻一致，延伸角度寬廣。如同其他飛利浦解決方案，其光束符合所有法規標準。

    適用於油電混合與電動車輛

    適用於油電混合與電動車輛

    飛利浦晝行燈系列適用於油電混合與電動車輛技術。

    廣角視野更佳

    廣角視野更佳

    符合法規之光導技術創造出均勻無光點的光漫射與超寬光束。

    新一代高功率 LED

    新一代高功率 LED

    技術規格

    • 行銷規格

      期望效果
      更高亮度

    • 產品說明

      符合 ECE
      範圍
      DayLightGuide
      技術
      LED
      類型
      DayLightGuide
      電壓 (V)
      12

    • 技術規格

      應用
      晝光燈
      符合法規
      ECE R87
      耗電量 (DRL)
      2 x 7.7 瓦
      耗電量 (位置燈)
      2 x 2.4 瓦

    • 極致能見度

      光束角度
      比標準寬 150 %
      色溫
      6000K
      LED 使用壽命
      5000 小時
      強度 (DRL)
      550  cd/m²
      強度 (位置燈)
      80  cd/m²

    • 堅固耐用

      頂級表面處理
      高品質鋁製外殼
      防碎石撞擊
      汽車測試 PSA B21 7090
      DRL 可防
      水、鹽分、灰塵與沙子

    • 安裝簡易

      夾式系統
      適用於怠速啟閉系統
      配備 ACC 控制

    • 訂購資訊

      訂購條目
      12825WLEDX1
      訂購代碼
      38638733

    • 包裝資料

      EAN1
      8727900386387
      EAN3
      8727900386394

    Badge-D2C

    取得產品支援

    查找產品使用提示、常見問題、使用手冊，以及安全和合規資訊。

    建議產品

    最近檢視的產品

    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. 版權所有。

    使用最新版 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 瀏覽本網站效果最佳。