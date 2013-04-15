X-tremeUltinon LED 車燈
安全上路，有型駕駛
高亮度白色 LED 倒車燈，提供極致能見度與安全性，易於駕駛掌握路況與讓其他用路人明顯辨視。具耐熱及防震特性增添產品超長效壽命。 查看所有優點
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強力亮光
高功率白色 LED 車燈如同氙氣般白光色溫，增加能見度，也易於被看見。
符合 ECE 光束圖形標準*
光束圖形類似或優於標準鹵素燈，能見度更佳，也更容易被看見。
技術規格
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行銷規格
- 期望效果
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高效能 LED
- 產品特色
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強力亮光 LED 車燈
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產品說明
- 應用
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倒車燈
- 機座
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W2.1X9.5D
- 色溫
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白色 6700K
- 使用壽命
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12 年
- 流明
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200
lm
- 範圍
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X-tremeUltinon LED
- 技術
-
LED
- 類型
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T16
- 電壓
-
12
V
- 瓦數
-
3.4
W
-
環保規格
- 重金屬
-
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包裝資料
- 包裝類型
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塑膠盒
- 請確實依循當地交通法規使用替換式 LED 車燈，若有違反相關規範需自行負責。
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