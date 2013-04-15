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  • 安全上路，有型駕駛 安全上路，有型駕駛 安全上路，有型駕駛

    X-tremeUltinon LED 車燈

    12832X1

    安全上路，有型駕駛

    高亮度白色 LED 倒車燈，提供極致能見度與安全性，易於駕駛掌握路況與讓其他用路人明顯辨視。具耐熱及防震特性增添產品超長效壽命。

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    X-tremeUltinon LED 車燈

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    安全上路，有型駕駛

    強力亮光

    • 燈具類型：T16
    • 1 入裝
    • 12 V
    強力亮光

    強力亮光

    高功率白色 LED 車燈如同氙氣般白光色溫，增加能見度，也易於被看見。

    符合 ECE 光束圖形標準*

    符合 ECE 光束圖形標準*

    光束圖形類似或優於標準鹵素燈，能見度更佳，也更容易被看見。

    12 年使用壽命

    12 年使用壽命

    耐高溫，防震動

    提供消費者 3 年有限保固

    提供消費者 3 年有限保固

    技術規格

    • 行銷規格

      期望效果
      高效能 LED
      產品特色
      強力亮光 LED 車燈

    • 產品說明

      應用
      倒車燈
      機座
      W2.1X9.5D
      色溫
      白色 6700K
      使用壽命
      12 年
      流明
      200  lm
      範圍
      X-tremeUltinon LED
      技術
      LED
      類型
      T16
      電壓
      12  V
      瓦數
      3.4  W

    • 環保規格

      重金屬
      • 不含鎘
      • 無水銀
      • 無鉛

    • 包裝資料

      包裝類型
      塑膠盒

    Badge-D2C

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