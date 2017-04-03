最好的車燈並不是只會產生最強光線的燈。想要擁有更加明亮的光線，對車用 LED 燈泡而言並非難事。重點在於如何運用這些極強亮光。不受控的明亮光線，並不是理想的駕駛條件，甚至會造成危害。飛利浦 LED 霧燈採用 SafeBeam 技術，讓光線集中在您需要之處。我們根據鹵素頭燈的安全規範，設計出了均勻精準的光束模式。更精確的燈光控制，能夠打造更好的視野，助您成為更好更安全的夜間駕駛。
在黑暗中開車非常吃力，您僅能倚靠頭燈。更遠及更全面的視野，都是提高安全駕駛能力時不可忽視的重點。飛利浦 X-tremeUltinon LED 霧燈的強力明亮光束，以高達 200% 的亮度提升您的能見度。體驗過此種如日光一般的效果後，您將會持續選擇 LED。能見度提高，能讓駕駛技術變得更好，反應越快，行車就越安全。別讓黑暗戰勝您，選擇飛利浦，擁有更強大的夜間駕駛自信與控制力。
飛利浦 X-tremeUltinon LED 霧燈以車用 LUXEON 技術，生產出色溫高達 6000 Kelvin，與日光相似的明亮白色光束。更加清晰的視野，助您更輕鬆地發現障礙物，走出一條完美的行車路線。同時，您不會再因為想看清楚前方地形而感到疲勞，更加明亮的光線讓夜間駕車更舒適，更有趣。
雙眼是靈魂之窗，車燈是愛車的風格代言人。如果您想讓自我風格完美無懈又不需購買新車，只要升級頭燈，就能讓每一分錢都花在最值得的地方。愛車代表了您的身分，所以，就讓飛利浦 LED 霧燈為您的時尚品味作最佳詮釋。換下一般的黃色燈泡，以充滿現代感的銳利白光脫胎換骨。希望擁有優越外型的聰明駕駛人，不會錯過飛利浦 LED 霧燈的頂級美好。
想要明亮時尚的霧燈，卻又不希望一直更換耗損的燈泡。這就是傳統頭燈的主要問題；燈光越明亮，使用壽命就越短。以較高的燈光強度而言，LED 的壽命更長，飛利浦 X-tremeUltinon LED 產品更是擁有頂級的耐久性。在 AirFlux 及 AirCool 等熱能管理系統的幫助下，這些頭燈擁有高達 12 年的使用壽命。大部分的車主會在車輛到達這個年份前進行更換或升級，所以這款時尚頭燈能夠長伴愛車直到最後。
LED 霧燈燈泡會產生必須控制的熱能。飛利浦 AirFlux 及 AirCool 技術的智慧型冷卻系統，可轉移重要燈光元件內的熱能。抗熱性大幅提升的飛利浦 LED 霧燈，較市面上其他同類產品擁有更長的壽命。耐用性絕佳的燈具不僅省錢便利，安全性也更好。沒有人會希望頭燈在使用時突然失效。飛利浦 LED 燈具讓您擁有平和駕駛感受。
技術先進的飛利浦照明產品在汽車產業中享有超過 100 年以上歷史的盛譽。飛利浦絕佳車用等級產品皆以嚴格的品質控制程序與適用的 ISO 規範設計及開發而成，從而實現始終如一的高品質標準。各大主要汽車製造商皆選擇飛利浦燈泡，因為買了飛利浦等同於買到品質。您擁有的不只是強力明亮光線與精準光束效能，同時也展現了頂級風格。當然，先進的 LED 照明系統能提供更加安全平順的愉快駕車感受。
精心設計的簡便安裝方式，只要是擁有維修經驗的駕駛，就能輕鬆地升級相容的頭燈。不過，仍舊建議請專業技師安裝您的全新飛利浦 LED 頭燈，技師們能確保一切就緒。雖然這些頭燈適用於多種現有車款，但並非支援所有車種。
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