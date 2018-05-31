清楚表達車輛的移動方向，在安全駕駛上極為重要。為了避免碰撞，其他用路人必須要瞭解您的行車意圖。當天候狀況惡劣，能見度降低時，鮮明的方向指示就變得格外重要。飛利浦 X-tremeUltinon LED 方向燈提供明亮的晝光效果，並具有高達 6000K 的倒車燈及位置燈。在轉彎和煞車的燈光色彩更強烈醒目，加上LED立即點亮和一致的定向照明特性，每當您行駛掣動轉向或煞車時，就能讓其他駕駛人擁有極為重要的額外反應時間。
車外燈的主要目的是協助您看清周遭，同時也讓他人看見您。如果您想要愛車時尚感升級，但又不想換台新車，那麼將車外燈換成 LED 就是個省錢的聰明選項。升級車外燈能讓煞車燈的紅光更為飽和、方向燈的琥珀光更加生動，位置燈和倒車燈的白光也更為明亮。您的愛車代表了您的身分，所以，就讓飛利浦 LED 車外方向燈為您的時尚品味作最佳詮釋。
白熾燈泡需要一些時間才能亮起並達到最佳效能，LED 照明則是「立即點亮」。這樣的差異僅在毫秒之間，但在緊急煞車時，毫秒之差就極為重要。舉例來說，當您的時速為 100 公里時，反應時間只要快 0.4 秒，就能多出 11 公尺的反應距離，這可是約 2.5 個車身長的額外思考時間。使用飛利浦 LED 煞車燈，就能在決定要煞車的那一瞬間，讓後方的駕駛知道您的行車意圖。
飛利浦 LED 車外燈系列專為精準光型而設計，可確保車外訊號燈 (無論是倒車燈、煞車燈或方向燈) 投射至所需之處。擁有廣角且均勻的光漫射效果，不僅讓您將路面看得更清楚，也能讓其他駕駛更容易注意到您。
技術先進的飛利浦照明產品在汽車產業中享有超過 100 年以上歷史的盛譽。飛利浦絕佳車用等級產品皆以嚴格的品質控制程序與適用的 ISO 規範設計及開發而成，從而實現始終如一的高品質標準。各大主要汽車製造商皆選擇飛利浦燈泡，因為買了飛利浦等同於買到品質。您擁有的不只是強力明亮光線與精準光束效能，同時也展現了頂級風格。當然，先進的 LED 照明系統能提供更加安全平順的愉快駕車感受。
精心設計的簡便安裝方式，只要是擁有維修經驗的駕駛，就能輕鬆地升級愛車的照明。不過，在安裝全新的飛利浦 X-tremeUltinon LED 車燈前，仍建議您先諮詢專業的技師，技師們能確保萬無一失的安裝條件。雖然這些燈泡適用於多種現有車款，但並非支援所有車種。
想要明亮時尚的車燈，卻又不希望一直更換耗損的燈泡。這就是傳統車燈的主要問題；燈光越明亮，燈泡的使用壽命則越短。若以相同的亮度等級而言，LED 的壽命更長，飛利浦 X-tremeUltinon LED 車燈更是擁有頂級的耐久性。在最新的科技創新工藝，這些燈泡能避免熱度與震動導致的損害，並能擁有長達 12 年的使用壽命。而大部分的車主已在此燈泡使用壽命年限前進行愛車的更換或升級了，所以這款新穎的時尚燈泡能夠長伴愛車直到最後。
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