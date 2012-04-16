耐久長效的 LED 燈

想要明亮時尚的車燈，卻又不希望一直更換耗損的燈泡。這就是傳統車燈的主要問題；燈光越明亮，燈泡的使用壽命則越短。若以相同的亮度等級而言，LED 的壽命更長，飛利浦 X-tremeUltinon LED 車燈更是擁有頂級的耐久性。在最新的科技創新工藝，這些燈泡能避免熱度與震動導致的損害，並能擁有長達 12 年的使用壽命。而大部分的車主已在此燈泡使用壽命年限前進行愛車的更換或升級了，所以這款新穎的時尚燈泡能夠長伴愛車直到最後。