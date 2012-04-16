技術先進的飛利浦照明產品在汽車產業中享有超過 100 年以上歷史的盛譽。飛利浦絕佳車用等級產品皆以嚴格的品質控制程序與適用的 ISO 規範設計及開發而成，從而實現始終如一的高品質標準。各大主要汽車製造商皆選擇飛利浦燈泡，因為買了飛利浦等同於買到品質。您擁有的不只是強力明亮光線與精準光束效能，同時也展現了頂級風格。當然，先進的 LED 照明系統能提供更加安全平順的愉快駕車感受。
想要明亮時尚的車燈，卻又不希望一直更換耗損的燈泡。這就是傳統車燈的主要問題；燈光越明亮，燈泡的使用壽命則越短。若以相同的亮度等級而言，LED 的壽命更長，飛利浦 X-tremeUltinon LED 車燈更是擁有頂級的耐久性。在最新的科技創新工藝，這些燈泡能避免熱度與震動導致的損害，並能擁有長達 12 年的使用壽命。而大部分的車主已在此燈泡使用壽命年限前進行愛車的更換或升級了，所以這款新穎的時尚燈泡能夠長伴愛車直到最後。
精心設計的簡便安裝方式，只要是擁有維修經驗的駕駛，就能輕鬆地升級您愛車的照明。
車內燈不僅需要功能性與舒適度，同時也要看起來美觀宜人。將您的車內燈升級為更明亮溫暖的燈光或晝光效果，好在您開啟後車廂或啟動儀表板照明時，都能為您提升與眾不同的時尚感。愛車代表了您的身分，所以，就讓飛利浦車內 LED 燈為您的時尚品味作最佳詮釋。
無論是您隨身的電話、鑰匙，或是孩子搞丟的鞋子，在某些時候我們都得在昏暗的車室裡面想辦法找東西。有了飛利浦 LED 車內燈，為您提供溫暖、明亮、漫射一致的光源。下次您在車子的後車廂、手套箱或地板上找東西時，就能擁有清楚的視野，並輕鬆找到需要的物品。
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