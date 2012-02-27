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  • 高度安全，有型駕駛 高度安全，有型駕駛 高度安全，有型駕駛

    車內燈與方向燈燈泡

    12956X2

    高度安全，有型駕駛

    配備 CANBus 控制器系統的部分車款若安裝 LED 燈泡，可能發生儀表板錯誤。使用飛利浦 CEA5W 警告取消工具可移除這些錯誤訊號，順暢享受飛利浦 [~5 W] LED 方向燈泡的效能。

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    車內燈與方向燈燈泡

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    高度安全，有型駕駛

    LED 警告取消工具

    • 燈具類型：CANbus 5W
    • 2 入裝
    • 12 V，5 W

    LED 警告取消工具

    配備 CANbus 控制系統的部分車款若安裝 LED 燈泡，可能造成儀表板出現訊號錯誤。只要使用飛利浦 LED 警告取消工具，即可避免因 CANbus 系統故障診斷而出現的訊號錯誤。

    技術規格

    • 行銷規格

      產品特色
      CANbus 轉接器：LED [≈5W] 防錯訊號
      期望效果
      先進汽車系統 方便安裝 順暢效能

    • 產品說明

      應用
      • 前方位置
      • 室內燈
      型號
      CEA 12956 12V 5W X2
      符合 ECE
      範圍
      LED CANbus
      技術
      LED
      類型
      ~5 W 燈泡 [R5W、T10、W5W、Festoon]

    • 電力特性

      瓦數
      1.8  W
      電壓
      12  V

    • 訂購資訊

      訂購代碼
      39722294

    • 包裝資料

      EAN1
      8727900397222
      EAN3
      8719018005007

    • 包裝產品資訊

      MOQ (專業人士適用)
      4

    • 使用壽命

      使用壽命
      3000 小時

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