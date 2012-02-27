高度安全，有型駕駛
配備 CANBus 控制器系統的部分車款若安裝 LED 燈泡，可能發生儀表板錯誤。使用飛利浦 CEA5W 警告取消工具可移除這些錯誤訊號，順暢享受飛利浦 [~5 W] LED 方向燈泡的效能。 查看所有優點
若您符合醫療裝置免稅的資格，此產品可提出申請。稅額會自上方顯示的價格扣除。請在購物籃中查看完整詳細資料。
高度安全，有型駕駛
LED 警告取消工具
- 燈具類型：CANbus 5W
- 2 入裝
- 12 V，5 W
LED 警告取消工具
配備 CANbus 控制系統的部分車款若安裝 LED 燈泡，可能造成儀表板出現訊號錯誤。只要使用飛利浦 LED 警告取消工具，即可避免因 CANbus 系統故障診斷而出現的訊號錯誤。
技術規格
-
行銷規格
- 產品特色
-
CANbus 轉接器：LED [≈5W] 防錯訊號
- 期望效果
-
先進汽車系統 方便安裝 順暢效能
-
產品說明
- 應用
-
- 型號
-
CEA 12956 12V 5W X2
- 符合 ECE
-
否
- 範圍
-
LED CANbus
- 技術
-
LED
- 類型
-
~5 W 燈泡 [R5W、T10、W5W、Festoon]
-
電力特性
- 瓦數
-
1.8
W
- 電壓
-
12
V
-
訂購資訊
- 訂購代碼
-
39722294
-
包裝資料
- EAN1
-
8727900397222
- EAN3
-
8719018005007
-
包裝產品資訊
- MOQ (專業人士適用)
-
4
-
使用壽命
- 使用壽命
-
3000 小時
使用最新版 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 瀏覽本網站效果最佳。