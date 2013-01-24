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Ultinon LED

車內燈燈泡

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  • 明亮的車內燈 明亮的車內燈 明亮的車內燈
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    Ultinon LED 車內燈燈泡

    12957ULWX1

    明亮的車內燈

    採用明亮有型且持久耐用的飛利浦 LED 38mm Festoons 提供車內與車牌光源，再也不怕找不到鑰匙。6000 K 晝光效果的強力光線能照亮車內空間，同時不傷眼。 查看所有優點

    Ultinon LED 車內燈燈泡

    明亮的車內燈

    採用明亮有型且持久耐用的飛利浦 LED 38mm Festoons 提供車內與車牌光源，再也不怕找不到鑰匙。6000 K 晝光效果的強力光線能照亮車內空間，同時不傷眼。 查看所有優點

    明亮的車內燈

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    Ultinon LED 車內燈燈泡

    明亮的車內燈

    採用明亮有型且持久耐用的飛利浦 LED 38mm Festoons 提供車內與車牌光源，再也不怕找不到鑰匙。6000 K 晝光效果的強力光線能照亮車內空間，同時不傷眼。 查看所有優點

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      • 12 V，6000 K 晝光效果
      • 車內燈

      升級照明光線，打造完美風格

      您的照明需求和品味可能隨著應用方式不同而改變。在車內照明方面，您可以從眾多飛利浦 Ultinon LED 燈泡系列中選擇，以獲得更高的亮度。您可以選擇舒適的暖白光 4000 Kelvin。您的愛車代表了您的身分，所以，不妨就讓飛利浦車內 LED 燈為您的時尚品味做出最佳詮釋。

      明亮的車內燈，讓您看清車內的一切

      無論是您隨身的電話、鑰匙，或是孩子搞丟的鞋子，在某些時候我們都得在昏暗的車室裡面想辦法找東西。有了飛利浦 LED 車內燈，為您提供溫暖、明亮、漫射一致的光源。下次您在車子的後車廂、手套箱或地板上找東西時，就能擁有清楚的視野，並輕鬆找到需要的物品。

      耐久長效的 LED 燈

      想要明亮時尚的車燈，卻又不希望一直更換耗損的燈泡。這就是傳統車燈的主要問題：燈光越明亮，燈泡的使用壽命就越短。若以相同的燈光強度而言，LED 的壽命更長。飛利浦 Ultinon LED 車燈還可承受高溫和震動，自然成為長效性能的完美選擇。

      光線散佈效果出色，增強能見度

      飛利浦 LED 車外燈系列專為精準光型而設計，可確保車外方向燈 (無論是倒車燈、煞車燈或方向燈) 投射至所需之處。擁有廣角且出色的光漫射效果，不僅讓您將路面看得更清楚，也能讓其他駕駛更容易注意到您。

      飛利浦汽車照明產品，難以撼動的最高品質

      技術先進的飛利浦照明產品在汽車產業中享譽盛名，迄今已有 100 多年的歷史。飛利浦絕佳車用等級產品皆以嚴格的品質控制程序與適用的 ISO 規範設計及開發而成，從而實現始終如一的高品質標準。各大主要汽車製造商皆選擇飛利浦燈泡，因為飛利浦就是品質保證。您擁有的不只是強力明亮的光線，同時還能展現頂級風格。

      安裝簡便，適用於多種車款

      精心設計的簡便安裝方式，只要是擁有維修經驗的駕駛，就能輕鬆地升級您愛車的照明。

      技術規格

      • 包裝資料

        EAN1
        8727900398779
        EAN3
        8727900398786
        包裝類型
        X1

      • 產品說明

        技術
        LED
        應用
        車內燈
        範圍
        • Ultinon LED
        • X-tremeUltinon LED
        類型
        多插孔室內燈
        機座
        SV8.5-8、w2.1x9.5d、Ba9s
        型號 LED 類型
        LED-MULTIREADER

      • 電力特性

        電壓
        12  V

      • 行銷規格

        期望效果
        先進汽車系統
        產品特色
        明亮的車內燈

      • 照明特性

        色溫
        高達 6000K
        流明
        60

      • 訂購資訊

        訂購條目
        12957ULWX1
        訂購代碼
        39877930

      • 外包裝資訊

        高度
        8.5  cm
        長度
        19.5  cm
        寬度
        15.1  cm
        每件總重
        0.37  kg

      • 包裝產品資訊

        高度
        9.2  cm
        長度
        6.8  cm
        寬度
        2.8  cm
        MOQ (專業人士適用)
        20
        包裝數量
        2

      • 使用壽命

        使用壽命
        長達 8 年

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