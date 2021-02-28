產品全球2年保固
官方購買享7天鑑賞期
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不可思議的效能，符合道路行車法規的燈泡
若您熱愛駕駛，請讓飛利浦 RacingVision GT200 車用燈泡提升您的汽車駕駛體驗。亮度增加 200%，光束投射範圍增加 80 公尺，為您帶來更優良的能見度、更快速的反應，以及更刺激的駕駛體驗。
燈具類型：H7
2 入裝
12V，55W
飛利浦 RacingVision GT200 擁有我們產品組合中首屈一指的效能，以公共道路使用的規格，提供賽車燈泡的超明亮能見度。感受亮度增加 200% 的鮮明清晰畫質。最佳化燈泡設計可提供更高的亮度，能更加看清前方道路，並提供更安全、更刺激的駕駛體驗。
這些燈泡具備全新專利的漸層與網版印刷塗層技術，可投射更多光線至道路上，提升您在夜間駕駛條件下的能見度。除了大幅增強輸出量外，還能享有時尚有型、風格獨具、潮感十足的照明。
飛利浦 Diamond Precision 石英玻璃的全新生產技術，能確保銳利的切割線和更明亮的甜蜜點，為您在所需之處提供更高亮度。此外，石英玻璃能更有效抵抗溫度衝擊，可保護燈泡的使用壽命，並強化 UV 吸收能力，保護您的頭燈光學。
相較於最低法律標準
與 ECE 規範後所導出的最低標準相比，以 1 Lux 為基礎，從汽車最遠距離，適用於 H4 及 H7。