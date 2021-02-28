全新石英玻璃科技能提供超精準的照明輸出

飛利浦 Diamond Precision 石英玻璃的全新生產技術，能確保銳利的切割線和更明亮的甜蜜點，為您在所需之處提供更高亮度。此外，石英玻璃能更有效抵抗溫度衝擊，可保護燈泡的使用壽命，並強化 UV 吸收能力，保護您的頭燈光學。