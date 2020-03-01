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  • 可能是目前最強大的合法鹵素燈泡 可能是目前最強大的合法鹵素燈泡 可能是目前最強大的合法鹵素燈泡

    RacingVision 車頭燈泡

    12972RVS2

    可能是目前最強大的合法鹵素燈泡

    飛利浦 RacingVision 車用燈泡非常適合追求速度感的駕駛。亮度提高達 150%，如此不可思議的效能可讓您的反應更快，實現更安全、更刺激的駕馭體驗。

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    RacingVision 車頭燈泡

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    可能是目前最強大的合法鹵素燈泡

    讓燈光與駕駛體驗臻至極限

    • 燈具類型：H7
    • 2 入裝
    • 12 V，55 W

    最多提供高出 150% 的亮度，同時增加能見距離和反應速度

    夜間行駛時，您需要最佳的能見度。能清楚看見越遠的地方，就能越快對路況做出反應。飛利浦 RacingVision 頭燈最多提供高出 150% 的亮度，可大幅提升能見度。比起其他效能較低的鹵素燈，您將能更早辨識出障礙物。讓您享受更安全、更愉快的旅程。

    最明亮的燈泡之一，打造優異的照明效能

    更出色明亮的燈光，讓您在道路上表現得更好。飛利浦 RacingVision 頭燈配備最佳化高精度燈絲幾何、高達 13 巴的高壓氣體填充、極致精密塗層，以及高級抗紫外線石英玻璃，為汽車照明設立全新標準。這些頭燈兼顧效能與能見度，為您帶來更放鬆、受控且充滿趣味的駕駛體驗。

    更明亮的光線，適合運動型駕駛

    運動型駕駛對自己的座車期待更高。合規的飛利浦 RacingVision 可提供高出 150% 的路照亮度，不論是越野或道路駕駛，皆能給予您充滿樂趣的行車體驗。

    更明亮的燈光能有效降低意外，提升控制力

    在光線不佳的鄉間道路上以較高速度行駛時，您需要仰賴頭燈的效能。面對無預警的危險時，反應時間極為關鍵。即便是一瞬間，也可能對您的安全造成重大影響。飛利浦 RacingVision 頭燈擁有卓越的光束效能，無論面對何種路況，都可協助您更快辨識危險狀況，完美控制車輛。

    增進亮度對比，實現更安全、更刺激的駕馭體驗

    夜間駕駛對視覺技能而言是最極致的考驗。在低光源環境下，或因其他車輛產生眩光時，辨識物體的能力將會大幅降低。這會讓您更難發現路上的行人等障礙物。飛利浦 RacingVision 頭燈 (提供 H4 及 H7 款式) 的特定色溫可讓您的雙眼更精確地聚焦遠處，同時感受到對比效果，造就更安全的道路駕駛體驗。當能力不再受限，在黑暗中駕車也變得更加刺激。

    恪守 ECE 優質標準規定

    飛利浦產品在原廠設備製造市場及修換市場中，擁有優於同級的良好口碑。我們生產高品質的產品，並以最高規格進行測試，為消費者的行車體驗設計出卓越無比的安全性與舒適度。我們全體產品系列均經過嚴格測試、控管及認證 (ISO 9001、ISO 14001 及 QSO 9000)，符合 ECE 最高標準。簡而言之，這是值得您信賴的品質。

    適合較暗環境且符合道路行車法規的強大頭燈

    冬天駕車是一項挑戰。但追求刺激的駕駛總樂於接受挑戰。在嚴酷的冬季月份裡，您必須確保自己的頭燈能夠擔負重責大任。正如同您選擇可適應冬季道路的冬季輪胎，在較暗、較危險的狀況下駕車，您也應要求最佳能見度。飛利浦 RacingVision 頭燈可在最嚴苛的路況下為您提升操控能力，讓您不需擔心路況，盡情享受每次駕馭體驗。

    技術規格

    • 行銷規格

      期望效果
      風格
      產品特色
      盡享無窮樂趣

    • 產品說明

      應用
      • 遠光燈
      • 近光燈
      機座
      PX26d
      型號
      H7 RacingVision
      符合 ECE
      範圍
      RacingVision
      技術
      鹵素
      類型
      H7

    • 使用壽命

      使用壽命
      200 小時

    • 照明特性

      流明
      1500  lm
      色溫
      達 3500 K

    • 電力特性

      瓦數
      55  W
      電壓
      12  V

    • 訂購資訊

      訂購條目
      12972RVS2
      訂購代碼
      00024828

    • 包裝資料

      EAN1
      8719018000248
      EAN3
      8719018000255
      包裝類型
      S2

    • 包裝產品資訊

      每件總重
      15  g
      長度
      11  cm
      寬度
      4.7  cm
      高度
      12.8  cm
      包裝數量
      2
      MOQ (專業人士適用)
      10

    • 外包裝資訊

      長度
      29  cm
      寬度
      12  cm
      高度
      13.6  cm
      每件總重
      0.35  kg

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