適合較暗環境且符合道路行車法規的強大頭燈

冬天駕車是一項挑戰。但追求刺激的駕駛總樂於接受挑戰。在嚴酷的冬季月份裡，您必須確保自己的頭燈能夠擔負重責大任。正如同您選擇可適應冬季道路的冬季輪胎，在較暗、較危險的狀況下駕車，您也應要求最佳能見度。飛利浦 RacingVision 頭燈可在最嚴苛的路況下為您提升操控能力，讓您不需擔心路況，盡情享受每次駕馭體驗。