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    X-tremeVision Pro150 車頭燈泡

    12972XVPS2

    強勁的亮度，絕對的安全

    飛利浦 X-tremeVision Pro150 結合強勁亮度，以及此類高效能燈泡前所未有的使用壽命，能提供絕佳的能見度，讓您和所愛的人在道路上更加安全。

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    X-tremeVision Pro150 車頭燈泡

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    強勁的亮度，絕對的安全

    完美結合高效能與高使用壽命

    • 燈具類型：H7
    • 2 入裝
    • 12 V，55 W

    請參閱更多資訊，以確保行車安全

    採用飛利浦 X-tremeVision Pro150，亮度增加 150%。即使在黑暗或惡劣的天候下，您也能清楚看見路況，載送摯愛的人回家。先進的燈絲設計提供更高的精準度和亮度，讓道路照明更清晰，而全新 Diamond Precision 石英玻璃科技則能確保視野更明亮。

    高效能燈泡使用時間可達 450 小時***

    飛利浦 Diamond Precision 石英玻璃的全新生產技術可增強光線輸出量，並提高抵抗熱震與壓力的能力。利用專屬的珍貴氣體組成成分，進一步保護燈絲不受磨損。這表示燈泡亮度更高、使用壽命更長，可高達 450 小時 (此指 H7；H1：350h)，或許是此類強力燈泡中最長壽的產品。

    不要犧牲安全性，請成對更換

    更換成對車頭燈的燈泡是比較合理的做法，而不是單單更換故障的燈泡。現代化的燈泡可提供更高的照明輸出與優異效能，能提供更安全的駕駛體驗。成對更換燈泡可節省時間與成本，避免頭燈故障的風險，享有更明亮平衡的光束，但更重要的是，您可以為自己和摯愛的人提供更安全的駕駛體驗。

    冷光提供更清晰的視野與更舒適的感受

    在昏暗的環境下駕駛，可能使眼睛疲勞，導致視覺疲乏，並帶來更大的疲勞風險。飛利浦 X-tremeVision Pro150 高達 3,400K 的增白燈光投射，提高您的前方視野對比，有助於讓您更有信心地辨識和解讀接近的物體。更清晰的視線能讓您在更長時間提高警覺，增加行車安全性與樂趣。

    飛利浦是各大車廠的愛用品牌

    技術先進的飛利浦照明產品在汽車產業中享譽盛名，迄今已有 100 多年的歷史。飛利浦原廠設備等級產品皆以嚴格的品質控制程序與適用的 ISO 規範設計及開發而成，從而實現始終如一的高品質標準。飛利浦 X-tremeVision Pro150 與 Audi、BMW、Ford、GM、Toyota 和 Volkswagen 等主要品牌的車型相容。請參閱產品選擇器指南以瞭解更多資訊。

    讓自己有更多時間察覺並避免危險

    飛利浦 X-tremeVision Pro150 能使光線在道路前方投射的距離增加多達 70 公尺，因此能提升您對潛在危險的反應能力。延伸安全距離意味著您與乘客可以享有更安全的駕駛體驗。

    技術規格

    • 行銷規格

      期望效果
      更高亮度
      產品特色
      亮度增加 150%

    • 產品說明

      應用
      遠光燈
      應用 2
      近光燈
      應用 3
      前霧燈
      機座
      PX26d
      型號
      H7 12972 XVP 12V 55W PX26d S2
      符合 ECE
      範圍
      X-tremeVision Pro150
      技術
      鹵素
      類型
      H7

    • 使用壽命

      使用壽命
      450 小時

    • 照明特性

      色溫
      3.400  K
      流明
      1,500 ±10%

    • 電力特性

      瓦數
      55  W
      電壓
      12  V

    • 訂購資訊

      訂購條目
      12972XVPS2
      訂購代碼
      01268530

    • 包裝資料

      EAN1
      8719018012685
      EAN3
      8719018012692
      包裝類型
      S2

    • 包裝產品資訊

      長度
      10.6  cm
      寬度
      5.6  cm
      高度
      13.0  cm
      每件淨重
      12  g
      包裝數量
      2
      MOQ (專業人士適用)
      10

    • 外包裝資訊

      長度
      32.5  cm
      寬度
      24.2  cm
      高度
      12.0  cm
      每件總重
      1.414  kg

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