採用飛利浦 X-tremeVision Pro150，亮度增加 150%。即使在黑暗或惡劣的天候下，您也能清楚看見路況，載送摯愛的人回家。先進的燈絲設計提供更高的精準度和亮度，讓道路照明更清晰，而全新 Diamond Precision 石英玻璃科技則能確保視野更明亮。
飛利浦 Diamond Precision 石英玻璃的全新生產技術可增強光線輸出量，並提高抵抗熱震與壓力的能力。利用專屬的珍貴氣體組成成分，進一步保護燈絲不受磨損。這表示燈泡亮度更高、使用壽命更長，可高達 450 小時 (此指 H7；H1：350h)，或許是此類強力燈泡中最長壽的產品。
更換成對車頭燈的燈泡是比較合理的做法，而不是單單更換故障的燈泡。現代化的燈泡可提供更高的照明輸出與優異效能，能提供更安全的駕駛體驗。成對更換燈泡可節省時間與成本，避免頭燈故障的風險，享有更明亮平衡的光束，但更重要的是，您可以為自己和摯愛的人提供更安全的駕駛體驗。
在昏暗的環境下駕駛，可能使眼睛疲勞，導致視覺疲乏，並帶來更大的疲勞風險。飛利浦 X-tremeVision Pro150 高達 3,400K 的增白燈光投射，提高您的前方視野對比，有助於讓您更有信心地辨識和解讀接近的物體。更清晰的視線能讓您在更長時間提高警覺，增加行車安全性與樂趣。
技術先進的飛利浦照明產品在汽車產業中享譽盛名，迄今已有 100 多年的歷史。飛利浦原廠設備等級產品皆以嚴格的品質控制程序與適用的 ISO 規範設計及開發而成，從而實現始終如一的高品質標準。飛利浦 X-tremeVision Pro150 與 Audi、BMW、Ford、GM、Toyota 和 Volkswagen 等主要品牌的車型相容。請參閱產品選擇器指南以瞭解更多資訊。
飛利浦 X-tremeVision Pro150 能使光線在道路前方投射的距離增加多達 70 公尺，因此能提升您對潛在危險的反應能力。延伸安全距離意味著您與乘客可以享有更安全的駕駛體驗。
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